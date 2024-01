Le previsioni astrologiche del 6 gennaio, giorno della Befana, rivelano che il Cancro potrebbe essere allegro, i Gemelli stare troppo sulla difensiva, il Leone essere particolarmente romantico mentre la Vergine dovrebbe essere più ottimista.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il giorno della Befana per voi potrebbe essere pieno di sorprese, magari da condividere con la persona amata. Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella potreste organizzare qualcosa di speciale per una persona che non reputate del tutto indifferente.

Toro: potrete decidere di fare un breve viaggio con la persona che è al vostro fianco, la giornata potrebbe essere ricca di piacevoli sorprese e grandi scoperte. Se siete ancora single sfruttate per bene l'occasione che vi potrebbe capitare, non ricapiterà a breve.

Gemelli: state un po' troppo sulla difensiva, questo non gioverà a voi e alla vostra relazione sentimentale, tirate fuori tutto il vostro carattere. Se non siete ancora sentimentalmente impegnati potrebbe essere la volta buona per iniziare una bella frequentazione.

Cancro: potreste non essere particolarmente allegri, qualcosa però sta per cambiare e presto tornerete a sorridere. Se siete dei cuori solitari datevi al divertimento più sfrenato e non pensate troppo alle cose schematiche.

Leone: giornata indimenticabile, se siete in coppia potrete trascorrere dei momenti particolarmente romantici. Nel caso che ancora siate alla ricerca della vostra dolce metà non prendete troppo a cuore la causa e cercate di rilassarvi maggiormente.

Vergine: vi state lentamente rialzando da alcuni momenti non troppo piacevoli, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno.

Se siete ancora single avrete una buona possibilità, sfruttatela senza pensare ai fallimenti del passato.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: se siete in coppia cercate di trascorrere una giornata piacevole, magari insieme alla vostra metà e ai vostri figli. Nel caso siate ancora alla ricerca dell'anima gemella cercate di uscire dalla vostra tana e partecipare maggiormente alla vita sociale.

Scorpione: potreste passare la giornata a riflettere su alcune situazioni in essere, non rendetela però troppo pesante, per voi e per gli altri. Se non siete ancora impegnati non fatevene un cruccio e date sfogo alla vostra creatività.

Sagittario: i dissidi con la vostra dolce metà potrebbero non essere completamente risolti, starà soprattutto a voi rasserenare l'ambiente. Se siete ancora single avrete la possibilità di conoscere una persona particolarmente interessante, magari partecipando ad una festa tra amici.

Capricorno: se siete in coppia non demordete e provate a fare una bella sorpresa alla persona amata, ne sarà particolarmente orgogliosa. Se siete dei cuori solitari attendete il momento giusto e non accontentatevi di qualsiasi cosa vi capiti a tiro.

Acquario: siate maggiormente equilibrati, questa potrebbe essere la giornata giusta per dimostrare quello che realmente siete e per tornare a farvi apprezzare dalla vostra metà. Se siete ancora dei cuori solitari divertitevi con qualche amico particolarmente allegro, pensare troppo non serve a nulla.

Pesci: cercate di concretizzare alcune situazioni che avete lasciato in sospeso da troppo tempo, sarà un'occasione per programmarle con il partner. Se siete ancora single non siate troppo frettolosi e agite con la giusta cautela.