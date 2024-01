L’oroscopo del weekend 6 e 7 gennaio annuncia che Venere riscalderà la vita di coppia degli Ariete e promette ai single Capricorno emozioni indescrivibili. Sarà un periodo carico di novità e sorprese per i Gemelli, e instabile per i Vergine. Se siete curiosi di sapere che cosa hanno in mente gli astri dal punto di vista dell’amore di coppia e single, ecco per voi le previsioni astrologiche per il primo fine settimana di gennaio.

L'amore secondo l'oroscopo del weekend 6 e 7 gennaio: da Ariete a Cancro

Ariete – Con questo bellissimo aspetto di Venere, ci sarà eccitazione nella vostra vita coniugale.

L’atmosfera sarà calda e sensuale. Nessuna nota stonata disturberà questa bellissima armonia. Single, questa volta avrete buone possibilità di avere un incontro indimenticabile, ma il vostro nuovo amore potrebbe essere messo subito alla prova del nove. Se riuscite a rafforzare il rapporto con questa persona, potete contare su una felicità duratura.

Toro – Secondo l'Oroscopo del primo fine settimana di gennaio, ci saranno sorprese sorprendenti durante un incontro inaspettato o un viaggio di coppia, specialmente se appartenete alla seconda decade. Tutto andrà nella direzione desiderata e le aspirazioni del vostro cuore saranno pienamente soddisfatte.

Gemelli – La vostra vita matrimoniale sarà fertile di novità ed eventi, che troverete molto divertenti.

Vi lascerete andare a queste fantasie romantiche e un po’ erotiche. Single, gli influssi di Plutone decuplicherà il vostro istinto protettivo. Vi sentirete molto attratti da persone molto più giovani di voi e le troverete mature e sagge, pronte a vivere una storia seria e duratura.

Cancro – Con questa Luna che si occupa del settore legato alla vita di coppia, non sfuggirete sicuramente alle domande, ai confronti, alle discussioni.

Se il vostro partner richiede più attenzione o considerazione, ascoltatelo. Single, attenzione a un certo masochismo che il pianeta Saturno instillerà in voi. Sentirete un bisogno inconscio di attaccarvi a qualcuno che vi farà soffrire. Proverete anche un’attrazione irrazionale per qualcuno che non vi soddisfa emotivamente ma che ha una reale influenza su di voi.

Astrologia da Leone a Scorpione

Leone – Con Giove e Venere che influenzano il settore del matrimonio, non dovrete temere disordini o cambiamenti inaspettati nella vostra vita coniugale. Benessere e serenità saranno in programma. Se in questi giorni scoppia una discussione, il weekend è il momento perfetto per tentare una riconciliazione. Single, un rapporto d’amicizia inizierà a trasformarsi impercettibilmente e all’improvviso vi renderete conto di essere innamorati. Non resterete insoddisfatti, anzi.

Vergine – Con un’atmosfera astrologica così instabile, il dubbio s’impossesserà della vostra mente in merito ai sentimenti che il partner prova nei vostri confronti. Mettetelo alla prova e saprete cosa aspettarvi.

Single, è probabile che vi innamorerete di una persona più grande di voi, perché in questo periodo vi sentite molto attratti da persone dotate di maturità e saggezza. Ma questa situazione non offrirà le buone basi per far vivere un amore molto a lungo. Pensateci due volte invece di una volta.

Bilancia – L’influsso euforico di Nettuno neutralizzerà il vostro spirito critico, questo significa che cercherete di mettere in risalto le qualità del vostro partner d’amore e smetterete di rimproverare i suoi difetti. Questo contribuirà a rafforzare il vostro legame di complicità. Single, il vostro clima sentimentale per il momento non avrà né ombre né nuvole, il che è una prospettiva molto piacevole.

I nuovi incontri saranno accompagnati da flirt amichevoli, dalla gentilezza, dalla comprensione.

Scorpione – Questa configurazione di Giove fa presagire una vita di coppia tranquilla. Tenete presente, tuttavia, che l’influenza di Plutone dovrebbe avere un impatto piacevole sulle vostre relazioni. Potrete trasmettere al vostro coniuge una buona dose di energia positiva. Single, avete voglia di innamorarvi, perché non avete più intenzione di far passare il tempo senza che il vostro cuore batta come un matto.

Le previsioni da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se vivete in coppia instaurerete un buon legame con la vostra anima gemella, con la quale formerete una squadra solida e compatta. Single, anche se apprezzate la vostra libertà, non proclamarla a gran voce perché presto vivrete una grande passione.

Potrebbe essere l’amore della vostra vita che non potete fare a meno di desiderare.

Capricorno – Mercurio, il pianeta della comunicazione, della parola, del dialogo, governerà il settore dell’amore. Le coppie potranno capirsi meglio e trovare una buona complicità. Single, la vostra vita sentimentale sarà finalmente in piena forma. Chi esce da una separazione, o semplicemente chi vive da solo da troppo tempo, avrà la possibilità di fare un incontro inaspettato. Venere, la dea dell’amore, vi promette emozioni indescrivibili.

Acquario – La vostra vita coniugale dovrebbe attraversare una fase decisamente euforica. La vita di coppia sarà serena e sensuale. Single, anche se il destino mette sul vostro cammino persone affascinanti, probabilmente le scoraggerete.

In effetti, vi aspetterete così tanto dall’altra persona mostrandovi indifferenti e presuntuosi. Migliorate un po’ questa vostra parte caratteriale, lasciatevi andare per rendere le cose più facili.

Pesci – Questo clima planetario sarà favorevole al vostro cuore, soprattutto se siete single. Molti Pesci sentiranno battere forte il cuore. Se vivete in coppia dovrete mettere più fantasia nella vostra relazione d’amore. Fuggite dalla routine e dalla monotonia come la peste. Come recita una frase di George Meredith: "In amore, non c’è disastro più spaventoso che la morte dell’immaginazione". Ma non arrivate al punto di confondere completamente il vostro partner.