L'Oroscopo della settimana che va dal 22 al 28 gennaio prevede un cielo grandioso per i nativi Capricorno, formato da stelle come Venere, Mercurio e Marte in congiunzione, mentre Pesci ritroverà una buona intesa in ambito amoroso. Bilancia dovrà fare attenzione a come sceglierà di portare avanti i propri progetti professionali, mentre Vergine sarà spesso felice e più razionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana, dal 22 al 28 gennaio.

Previsioni dell'oroscopo dal 22 al 28 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: la vostra determinazione potrebbe venire meno in questo periodo considerato che questo cielo cambierà a vostro sfavore.

In amore Venere in quadratura smorzerà il vostro romanticismo. Anche se la Luna vi darà una mano, non sarete sempre così affiatati nei confronti del partner. Nel lavoro valutate attentamente le proposte che arriveranno, perché non sempre potreste essere in grado di gestire bene ogni progetto. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale gradevole a partire da questa settimana. L'arrivo di Venere in trigono vi permetterà di dimostrare tutto l’amore ed entusiasmo nei confronti del partner. Anche voi single riuscirete ad essere più simpatici e socievoli. In campo professionale alcuni progetti stanno andando come dovrebbero e, ora che Mercurio sarà favorevole, potrete ambire più in alto. Voto - 9️⃣

Gemelli: periodo migliore in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Questo cielo sarà più sereno per voi, e riuscirete a godere di un rapporto più armonioso. Sul fronte professionale finalmente le cose inizieranno a girare a vostro favore. Dimostrate tutto il vostro valore, e presto raggiungere gli obiettivi che vi siete fissati. Voto - 8️⃣

Cancro: settimana in calo per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

Questo cielo vedrà diverse stelle in opposizione. La Luna navigherà in buone posizioni, ciò nonostante la vostra vita sentimentale potrebbe farsi più cupa. In ambito lavorativo Giove e Saturno saranno favorevoli. Avrete cura dei vostri progetti, ciò nonostante sarà importante non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Leone: questo cielo cambierà un bel po’ secondo l'oroscopo della prossima settimana.

La vostra vita quotidiana si rivelerà comunque soddisfacente, ciò nonostante meglio non avere grandissime aspettative. In amore ci sarà una buona armonia tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Nel lavoro dovrete essere in grado di portare avanti i vostri progetti in autonomia. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi permetterà di essere più felici in campo amoroso grazie a Venere in trigono. Anche la Luna vi darà una mano a partire da mercoledì. Single oppure no, dunque, sarà un periodo davvero florido per i sentimenti. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di essere più razionali, mentre Marte porterà buone energie. Voto - 9️⃣

Bilancia: periodo complicato per quanto riguarda il lavoro, ma non solo.

Questo cielo vedrà Marte e Mercurio in quadratura, dunque, attenzione al modo di cui sceglierete di portare avanti i vostri progetti. Anche sul fronte amoroso dovrete fare attenzione a come vi muoverete. Single oppure no, con Venere in quadratura non sarete sempre così amichevoli e romantici. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una settimana migliore per voi nativi del segno grazie a un cielo più sereno. In amore Venere sarà in sestile dal segno del Capricorno, e porterà buone emozioni da condividere con il partner. Attenzione però nel weekend, quando la Luna sarà contraria. In ambito lavorativo potrebbero arrivare nuove interessanti opportunità che potrebbero migliorare la vostra posizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che cambierà molto nelle prossime giornate.

Venere e Mercurio lasceranno il vostro cielo. Toccherà a voi cercare di costruire una relazione affiatata insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti senza particolari problemi. Cercate però di non essere troppo frettolosi. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo grandioso durante la prossima settimana secondo l'oroscopo. In questo periodo godrete di stelle come Venere, Marte e Mercurio in congiunzione per mettere insieme una vita quotidiana davvero interessante. In amore il rapporto con il partner raggiungerà nuove vette che vi godrete appieno. Attenzione però nelle giornate di Luna sfavorevole. Nel lavoro darete molto nel prossimo periodo nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi il prima possibile.

Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale nel complesso stabile secondo l'oroscopo. La Luna vi darà una mano all'inizio della settimana, ciò nonostante attenzione nel weekend, quando l'astro argenteo sarà in opposizione. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in questo periodo, ma attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 7️⃣

Pesci: ritroverete una bella intesa con la persona che amate ora che questo cielo sarà allineato a vostro favore. Single oppure no, sarà un bel periodo per ritrovare l'amore con la vostra fiamma e godere di un rapporto armonioso. Sul fronte professionale sarete più precisi e razionali grazie a Marte e Mercurio in sestile. Sarà possibile dunque lavorare su progetti più interessanti e ambiziosi, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣