L'oroscopo della giornata di sabato 20 gennaio prevede una Vergine in perfetta forma grazie a Marte, mentre il Toro riuscirà a godersi ogni emozione al massimo. L'amore è nell'aria per i nativi Capricorno, mentre Leone tenterà nuove strade in ambito lavorativo.

Previsioni oroscopo sabato 20 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà bene per voi in ambito amoroso. Venere in trigono vi permetterà di godere della compagnia del partner senza il rischio di causare particolari litigi. Se siete single approfittate del momento per stare insieme agli amici più cari.

In ambito lavorativo avrete bisogno di chiarire la vostra tabella di marcia e prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: periodo splendido per voi secondo l'Oroscopo. Questo cielo vi darà soddisfazioni in ambito lavorativo, e con Marte in buon aspetto sarete sempre attivi nel vostro campo. In amore la Luna in congiunzione vi permetterà di costruire una bella intesa con la persona che amate e godervi ogni emozione al massimo. Se siete single sarà più facile per voi entrare in sintonia con la vostra fiamma. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà ancora Venere in opposizione. Il rapporto con la persona che amate non sarà così affiatato, ma sappiate che questo periodo un po’ buio non durerà ancora a lungo.

Settore professionale nel complesso discreto, anche se sarete ancora lontani dall'ottenere importanti risultati. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale positiva all'inizio di questo weekend. In amore godrete della posizione favorevole della Luna, che porterà maturità e romanticismo all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo vedrete i vostri progetti in modo diverso.

Cercherete di gestire le vostre mansioni in modo più intelligente, ottimizzando le risorse a disposizione. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali sottotono a causa della Luna in quadratura dal segno del Toro. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, il vostro modo di amare a volte potrebbe sembrare quasi egoista. Abbiate più cura e interesse verso i desideri del partner.

In ambito lavorativo tenterete nuove strade in questo periodo, in cerca di nuovi stimoli per nuovi progetti che possano rivelarsi proficui. Voto - 7️⃣

Vergine: con Marte in trigono dal segno amico del Capricorno sarete in perfetta forma in questa giornata di sabato, capaci di gestire le vostre mansioni in modo sempre stimolante e creativo. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna vi darà una mano dal segno del Toro, ma con Venere in quadratura avrete ancora delle questioni da risolvere all'interno del vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Bilancia: vita sentimentale stabile secondo l'oroscopo di sabato. Questo weekend inizierà bene per la vostra relazione di coppia, che beneficerà di una bella Venere in sestile che porterà buone emozioni.

In ambito lavorativo serviranno nuove idee da applicare ai vostri progetti per cercare di risalire la china. Voto - 7️⃣

Scorpione: qualcosa sta cambiando in positivo in voi. Anche se in questa giornata non sembra a causa della Luna opposta, la vostra vita sentimentale presto potrebbe subire cambiamenti davvero sorprendenti, che accoglierete positivamente. Dovrete solo avere un po’ di pazienza. Nel lavoro tutto procede come da voi previsto, merito anche di questo cielo favorevole da questo punto di vista. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottima giornata in campo amoroso grazie alla presenza benefica di Venere nel vostro cielo. Single oppure no, sarete in grado di comunicare le vostre emozioni verso la persona che amate in modo sempre convincente.

Per quanto riguarda il lavoro sarete mossi da una buona forza di volontà. I vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso convincenti, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale eccellente per voi nativi del segno. L'amore è nell'aria, e voi dovrete essere pronti a cogliere le opportunità che arriveranno, single oppure no. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti senza alcuna difficoltà. Presto, potrete ambire a mansioni sempre più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale altalenante a causa della Luna e di Venere in contrapposizione. Il rapporto con il partner non sarà sempre affiatato, anche se farete di tutto per cercare di stare bene insieme al partner.

Sul fronte professionale vi darete da fare in questo periodo. A piccoli passi, i vostri progetti andranno avanti. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un sabato discreto per quanto riguarda i sentimenti. La Luna sarà dalla vostra parte, ma con Venere in quadratura dal segno del Sagittario sarà necessario non superare certi limiti. Molto bene invece il settore professionale grazie a Mercurio, Marte, Saturno e Giove a favore, che vi metteranno nelle giuste condizioni per centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣