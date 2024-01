L'oroscopo della giornata di sabato 6 gennaio prevede uno Scorpione particolarmente allegro e motivato dalla Luna in congiunzione, mentre Cancro dimostrerà buone emozioni nei confronti del partner. Bilancia sarà piuttosto razionale e oculata nelle proprie scelte, mentre Gemelli non dovrà superare certi limiti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 6 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 6 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale gradevole in questo periodo grazie a Venere in trigono. Single oppure no, quest'ultimo weekend di feste vi permetterà di sentirvi felici insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna in opposizione dal segno dello Scorpione sarà necessario fare attenzione in questa giornata. Potrete vivere un bel rapporto con il partner, ma attenzione a possibili incomprensioni. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale difficile in questa giornata di sabato. Il pianeta Venere sarà in opposizione, per cui è necessario non superare certi limiti. Cercate di essere comprensivi e non causare spiacevoli momenti tra voi e il partner. Voto - 7️⃣

Cancro: dimostrerete buone emozioni nei confronti del partner in questa Epifania. Esprimerete felicità e intesa insieme alla persona che amate. Se siete single potrebbe essere un bel periodo per conoscere nuove persone e rendere più interessante e positiva la vostra vita quotidiana.

Voto - 8️⃣

Leone: periodo sereno. Questo cielo vedrà una splendida Venere dalla vostra parte. Anche se la Luna sarà in quadratura, riuscirete comunque a esprimere la vostra serenità e allegria nei confronti del partner, soprattutto se avrete a cuore i desideri delle persone che amate. Voto - 9️⃣

Vergine: Mercurio in quadratura potrebbe farvi agire d'impulso in questo periodo, ciò nonostante cercherete sempre di agire a fin di bene.

La Luna in sestile poi porterà un po’ di maturità e amore in più, che vi aiuteranno a godere di una relazione un po’ più tranquilla e appagante. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale piacevole grazie a una bella Venere in sestile. Sarà un bel periodo per condividere emozioni e pensieri con il partner. Sarete inoltre in grado di fare scelte razionali e oculate per il vostro rapporto, utili per crescere insieme come coppia.

Voto - 9️⃣

Scorpione: in questa giornata dell'Epifania potrete contare su una meravigliosa Luna in congiunzione. Se siete single vi lancerete a capofitto verso nuove storie d'amore. Di contro, non mettete del tutto a tacere la vostra parte più razionale. Valutate attentamente se quella che avete davanti è la persona giusta per voi. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che v'incoraggerà a mettere in mostra la vostra parte migliore per quanto riguarda i sentimenti. Sarete in grado di vedere la vostra vita amorosa sotto una luce diversa, arricchendola di momenti che non dimenticherete mai. Voto - 9️⃣

Capricorno: la Luna sarà in posizione buona e non vi deluderà in questa giornata di festa.

Inizierete molto bene il weekend e dedicherete più tempo e risorse verso la persona che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di sabato tutto sommato serena in amore, nonostante la Luna sia in quadratura. Secondo l'oroscopo, il pianeta Venere sarà dalla vostra parte e potrete ancora trarre discreti benefici dal vostro rapporto godendo di una relazione solida e affiatata. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione prenderete più seriamente la vostra relazione di coppia, cercando di fare qualcosa che possa aiutarvi a godere di un rapporto migliore. Venere in quadratura vi metterà in difficoltà, ma in questa giornata di festa sarete in grado di vivere una relazione comunque appagante. Voto - 7️⃣