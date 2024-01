L’inizio del nuovo anno sta portando con sé nuove sfide, opportunità e sorprese per tutti i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo completo per la settimana da lunedì 8 a domenica 14 gennaio 2024 con le pagelle di ciascuno: in particolare le cose andranno bene per i Pesci, il Sagittario e l'Ariete.

Oroscopo settimana dal 8 al 14 gennaio: Toro inarrestabile

Ariete: siete tra i segni più fortunati del momento. Grazie al Sole e a Marte in Capricorno, avete energia, determinazione e ambizione da vendere. Siete pronti a cogliere ogni occasione per dare una svolta alla vostra vita, sia sul piano personale che professionale.

In amore, siete seduttori e affascinanti, capaci di condividere pensieri ed emozioni con il partner o con una nuova fiamma. Voto: 9.

Toro: sarete inarrestabili in questa settimana. Con Venere e Mercurio in Sagittario, siete ottimisti, generosi e creativi. Avete molte idee e progetti da realizzare, e non vi fate scoraggiare da nulla. Il vostro lavoro vi darà grandi soddisfazioni, sia in termini di risultati che di guadagni. In amore, siete appassionati e fedeli, ma anche esigenti e gelosi. Fate attenzione a non soffocare il partner con le vostre richieste. Voto: 8,5.

Gemelli: vivrete una settimana al rallentatore. Con Saturno e Giove in Pesci, vi sentite un po’ confusi e insicuri. I vostri progetti sembrano bloccati o ritardati, e vi manca la motivazione per andare avanti.

Cercate di mantenere la calma e di non agire d’impulso, potreste pentirvene. In amore, siete tranquilli e sereni, ma anche un po’ noiosi. Provate a ravvivare la vostra relazione con un po’ di fantasia e di novità. Voto: 7.

Cancro: riceverete delle buone notizie in questa settimana. Con la Luna in Leone, siete ritemprati, determinati e fiduciosi.

Riprendete in mano un progetto a cui avevate rinunciato, e lo portate a termine con successo. Il vostro lavoro vi darà delle belle soddisfazioni, e potrete contare sul sostegno dei vostri colleghi e superiori. In amore, siete dolci, romantici e protettivi, ma anche un po’ possessivi. Non fatevi prendere dalla gelosia, fidatevi del partner.

Voto: 8.

Leone: vi renderete conto che la perfezione è solo un ideale, e che non potete essere i migliori in tutto. Dovete accettare i vostri limiti e i vostri errori, e imparare a migliorarvi. Il vostro lavoro vi richiede impegno e flessibilità, ma anche umiltà e collaborazione. In amore, siete orgogliosi e vanitosi, ma anche generosi e leali. Non fatevi traviare dall’ego, mostratevi sensibili e comprensivi. Voto: 7,5.

Vergine: siete efficienti, organizzati e precisi. Il vostro lavoro vi vede protagonisti, e potete contare sulla vostra professionalità e competenza. Siete in grado di risolvere ogni problema e di raggiungere ogni obiettivo. In amore, siete fedeli, sinceri e rispettosi, ma anche un po’ freddi e distaccati.

Cercate di esprimere i vostri sentimenti con più calore e passione. Voto: 8.

Bilancia: siete socievoli, comunicativi e affabili. Vi piace stare in compagnia e condividere le vostre esperienze e opinioni. Il vostro lavoro vi offre delle opportunità di crescita e di apprendimento, ma anche di divertimento e di svago. In amore, siete armoniosi, eleganti e raffinati, ma anche un po’ superficiali e indecisi. Fate attenzione a non trascurare il partner o a cambiare idea troppo spesso. Voto: 7,5.

Scorpione: è una settimana intensa. Con Plutone in Capricorno, siete magnetici, profondi e misteriosi. Avete un fascino irresistibile, che vi permette di conquistare chiunque vi interessi. Il vostro lavoro vi richiede impegno e dedizione, ma anche intuito e strategia.

Siete in grado di affrontare ogni sfida e di superare ogni ostacolo. In amore, siete appassionati, sensuali e fedeli, ma anche un po’ gelosi e possessivi. Non fatevi prendere dalla paranoia, fidatevi del partner. Voto: 8,5.

Sagittario: godrete di una settimana spensierata. Con Venere e Mercurio nel vostro segno, siete ottimisti, allegri e avventurosi. Avete voglia di vivere nuove esperienze e di ampliare i vostri orizzonti. Il vostro lavoro vi offre delle occasioni di viaggio e di conoscenza, ma anche di divertimento e di libertà. In amore, siete simpatici, generosi e sinceri, ma anche un po’ irresponsabili e infedeli. Fate attenzione a non ferire il partner o a perdere il suo rispetto. Voto: 9.

Capricorno: ci sarà un calo in questa settimana. Con Saturno e Giove in Pesci, vi sentite un po’ pessimisti. I vostri progetti sembrano lontani e difficili da realizzare, inoltre vi manca la fiducia in voi stessi. Cercate di non isolarvi e di non rinunciare ai vostri sogni, ma di cercare il sostegno e il conforto delle persone che vi vogliono bene. In amore siete seri, responsabili e affidabili, ma anche un po’ rigidi e severi. Cercate di essere più dolci e comprensivi. Voto: 6,5.

Acquario: siete innovativi, originali e creativi. Avete molte idee e progetti da sviluppare, e non vi fate fermare da nulla. Il vostro lavoro vi offre delle sfide e delle novità, che vi rendono entusiasti e motivati.

In amore, siete indipendenti, eccentrici e divertenti, ma anche un po’ distanti e imprevedibili. Fate attenzione a non trascurare il partner o a cambiare umore troppo spesso. Voto: 8.

Pesci: siete in sintonia con il mondo. Con Saturno e Giove nel vostro segno, siete sensibili, intuitivi e spirituali. Avete una visione profonda e ampia della realtà, che vi permette di comprendere e aiutare gli altri. Il vostro lavoro vi offre delle opportunità di esprimere il vostro talento e la vostra generosità, ma anche di crescere e di migliorare. n amore, siete romantici, dolci e affettuosi, ma anche un po’ fragili e insicuri. Fate attenzione a non lasciarvi influenzare da persone negative o da paure infondate. Voto: 9.