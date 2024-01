L'oroscopo di venerdì 5 gennaio ha in serbo tante novità. L'amore, il lavoro e la vita sociale saranno i tre ambiti più discussi. I pianeti, grazie ai loro transiti, andranno a definire la quotidianità dei dodici profili e In particolare la Vergine sarà sincera, mentre il Sagittario avrà paura di sbagliare.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 gennaio con annessa classifica dei segni.

La classifica secondo l'oroscopo del 5 gennaio: i segni più fortunati

Vergine (1° posto): sarete molto onesti con gli altri. Non racconterete bugie, ma cercherete di non essere eccessivamente severi.

Non vi piacerà ferire i sentimenti delle persone. Questo vi porterà ad apprendere un approccio completamente nuovi. La vita sociale migliorerà.

Leone (2° posto): vi appellerete al vostro coraggio. Tirerete fuori una grande forza interiore. La userete per affrontare le difficoltà della giornata e per trovare le soluzioni migliori. In ambito sentimentale, sarete sicuri e premurosi. Curerete molto l'aspetto, ma non ne sarete ossessionati.

Pesci (3° posto): subirete una grande crescita interiore. Sarete felici di poter seguire un simile percorso. Cercherete di non tirarvi indietro e di mantenere la calma. I successi non mancheranno, così come le opportunità in ambito sentimentale. Agli occhi degli altri, apparirete davvero affascinanti.

Toro (4° posto): vi lascerete trascinare dagli amici. Permetterete loro di coinvolgervi in tutte le attività proposte. Vorrete divertirvi, lasciando indietro tristezza e malumore. Questo atteggiamento vi porterà a qualcosa di buono, ma non dovrete esagerare. L'equilibrio sarà la chiave di tutto.

Capricorno (5° posto): sarete dolci con la persona amata.

Proverete ad attirare la sua attenzione, ma qualcosa non andrà nel verso giusto. Potreste essere costretti a rimanere il corteggiamento. Nel frattempo, l'Oroscopo vi consiglia di rimanere voi stessi, senza alcuna alterazione caratteriale.

Bilancia (6° posto): non vedrete l'ora di cambiare la vostra organizzazione quotidiana.

Avrete bisogno di uno schema più flessibile, in modo da non essere costretti a ripetere sempre le stesse azioni. Diversificare le cose vi farà bene. Questa regola varrà anche in ambito sociale.

La seconda parte della classifica

Gemelli (7° posto): sarete costretti a muovervi con grande attenzione sul posto di lavoro. Piccole distrazioni potrebbero dare vita a problemi seri da risolvere. Si consiglia di procedere con calma, senza dare troppo ascolto a gossip e pettegolezzi. Tutto bene in ambito sentimentale.

Scorpione (8° posto): sentirete il bisogno di farvi nuovi amici. Vorrete ampliare la vostra rete di conoscenza, ma avrete qualche piccola difficoltà. Sarete fin troppo selettivi e cauti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare ad abbassare determinate barriere: potreste rimanere molto sorpresi.

Acquario (9° posto): la situazione economica non sarà facile da gestire. Le spese saranno tantissime, soprattutto a causa della casa e della macchina. Dovrete trovare il giusto equilibrio, senza sottoporvi a rinunce insostenibili. Un'entrata extra potrebbe fare al caso vostro.

Sagittario (10° posto): avrete paura di non riuscire a portare a termine i vostri obiettivi. Il timore del fallimento condizionerà questa giornata, rischiando di farvi perdere opportunità preziose. L'oroscopo vi consiglia di procedere per tappe, senza condizionarvi negativamente.

Ariete (11° posto): la famiglia non sarà molto contenta del vostro atteggiamento. Il desiderio di trascorrere il tempo insieme si trasformerà nel suo esatto contrario.

Tenderete a evitare alcune situazioni perché non avrete voglia di dare adito a litigi e incomprensioni.

Cancro (12° posto): il partner non riuscirà a mettersi nei vostri panni. Proverete a fargli capire alcuni aspetti del vostro carattere, ma sarà del tutto inutile. Di conseguenza, il rapporto di coppia andrà incontro a un'inevitabile battuta d'arresto. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare rotta.