L'oroscopo del fine settimana che va dal 24 al 25 febbraio annuncia l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno dei Pesci, che sarà più abile nel gestire i propri progetti professionali, mentre Cancro sarà più creativo in campo professionale. Gemelli dovrà affrontare alcuni ostacoli in quel che fa, mentre Sagittario non sarà sempre a proprio agio con il partner.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: ultimo weekend del mese discreto per voi nativi del segno. In amore il vostro rapporto sarà abbastanza tranquillo e soddisfacente, ma attenzione nelle prossime ore perché la Luna sta per mettersi in una posizione difficile.

In campo professionale tutto andrà per il verso giusto, con idee e progetti sempre attuali e interessanti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna venire in vostro soccorso in questo fine settimana. Il rapporto tra voi e il partner non sarà splendente in questo periodo, ciò nonostante sarete in grado di evitare spiacevoli discussioni. Sul fronte lavorativo Mercurio in sestile vi permetterà di cambiare approccio e gestire i vostri progetti in modo più razionale. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che in questo fine settimana non sarà particolarmente favorevole. In amore avrete la Luna contro e, nonostante Venere sia a favore, il vostro modo di amare a volte potrebbe non essere gradito dal partner.

Nel lavoro arriverà Mercurio in quadratura, e dovrete affrontare alcuni ostacoli. Avrete buoni mezzi per farcela, dunque non dubitate delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Cancro: l'arrivo di Mercurio in Pesci vi permetterà di recuperare terreno sul fronte professionale. Sarete più creativi e con idee interessanti da sviluppare, che potrebbero darvi delle belle soddisfazioni.

In amore sarete aiutati dalla Luna in sestile per dare un po’ di brio al vostro rapporto. Se siete single nuovi rapporti potrebbero nascere in modo casuale, ma spontaneo. Voto - 8️⃣

Leone: questo cielo non sarà così splendido nei vostri confronti secondo l'Oroscopo del fine settimana. La buona notizia sarà l'uscita di Mercurio dal segno dell'Acquario, ciò nonostante in ambito lavorativo avrete ancora molto da fare prima di recuperare terreno.

Anche in amore non godrete di un rapporto particolarmente splendido. Avrete bisogno di ritrovare fiducia all'interno del vostro rapporto, ma ci vorrà tempo e pazienza. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione al vostro cielo accenderà questo weekend dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, dimostrerete buoni sentimenti e maturità verso la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro invece, in questo periodo avrete a che fare con Mercurio in opposizione, che potrebbe causare qualche spiacevole imprevisto da risolvere. Voto - 7️⃣

Bilancia: ottimo fine settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso godrete ancora una volta della presenza benefica di Venere, in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Single oppure no, potrebbe essere il momento giusto per fare un importante passo avanti. Nel lavoro perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante avrete ancora idee e risorse a sufficienza per gestire bene il vostro operato. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in sestile vi darà una mano in questo weekend. Di contro, con Venere in quadratura, non aspettatevi di poter vivere un rapporto davvero soddisfacente. Avrete ancora qualche discussione da risolvere. In ambito professionale sarà un periodo più produttivo per voi nativi del segno ora che Mercurio si trova in trigono, anche se con Giove e Marte negativi non dovrete sottovalutare la situazione che state vivendo. Voto - 6️⃣

Sagittario: non sarete sempre a vostro agio con il partner considerato che la Luna si troverà in quadratura.

Venere vi darà una mano dal segno dell'Acquario, ciò nonostante alcune discussioni potrebbero farsi complicate per via del vostro atteggiamento spinoso. Anche nel lavoro alcune cose potrebbero cambiare ora che Mercurio si trova in quadratura. Attenzione dunque alle decisioni che prenderete. Voto - 6️⃣

Capricorno: sarà un fine settimana migliore dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono porterà buone emozioni all'interno del vostro rapporto, arricchendolo di momenti di maturità e romanticismo. Sul fronte lavorativo Mercurio in sestile vi darà una mano con i vostri progetti, aiutando a raggiungere in modo più efficiente il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Acquario: in questo weekend perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante in campo professionale potrete ancora dire la vostra, dovrete soltanto saper dimostrare tutto il vostro potenziale.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà un periodo stabile per voi e per la persona che amate, grazie anche al sostegno di una bella Venere in congiunzione. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale. Sarete capaci di gestire i vostri progetti con maturità e razionalità, ottenendo buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti invece la Luna non sarà in una posizione comoda per voi. Non sempre il vostro rapporto sarà così affiatato. Voto - 7️⃣