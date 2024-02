L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 febbraio. Sotto analisi in questa sede sono i segni compresi dalla Bilancia sino a Pesci. Ottimo periodo in arrivo per i nati sotto al segno dei Pesci: in programma l'ingresso di Mercurio nel settore. Giornata fortunata anche per l'Acquario, favoritissimo in campo sentimentale.

Previsioni zodiacali del 23 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Vi attende un periodo gestibile, benché non mancheranno piccoli contrattempi. Affrontate le situazioni con equilibrio, specialmente se dovete esprimere delusione verso chi non ha soddisfatto le vostre aspettative.

Ricordatevi di mantenere un approccio costruttivo nelle critiche, evitando di scendere sul personale. A livello professionale, le sfide che incontrerete serviranno da stimolo per superare voi stessi, spingendovi a elaborare strategie innovative per distinguervi e superare la concorrenza. Sarà un momento propizio per dimostrare la vostra capacità di adattamento. Sul fronte amoroso, potreste notare alcuni comportamenti del partner che non vi convinceranno del tutto. Tuttavia, vi troverete in difficoltà nel manifestare apertamente il vostro dissenso. Questo potrebbe essere un punto per migliorare la comunicazione all'interno della coppia.

Scorpione: ★★. Sarete protagonisti di un venerdì dalle sfumature incerte.

La prudenza sarà la vostra migliore alleata. Gli astri, in particolare sembrano giocare poco a vostro sfavore, creando un clima di stallo. La strategia più saggia sarà quella di adottare un profilo basso, osservando con calma l'evolvere degli eventi. In ambito familiare, questo può tradursi in un impegno per una gestione efficiente e delle dinamiche quotidiane.

La disponibilità a trovare compromessi sarà fondamentale per mantenere l'equilibrio e un clima sereno. Sul fronte lavorativo, è importante affrontare eventuali ostacoli non con forza bruta, ma con intelligenza. Le vostre richieste sono senza dubbio legittime, ma è il modo in cui le comunicate a fare la differenza. Adottare un approccio meno impulsivo potrebbe rivelarsi la chiave per superare le difficoltà.

Sagittario: ★★★★. È giunto il momento di aprire il cuore, accogliendo senza riserve l'affetto di coloro che dimostrano un sincero attaccamento. Le configurazioni astrali, in una danza armonica, spalancano le porte a progetti di vita che fino a questo momento sono rimasti nell'ombra: sogni accarezzati ma mai pienamente perseguiti. Questo cielo porterà in dote una lucidità e razionalità superiore, strumenti preziosi per navigare con saggezza nelle dinamiche familiari e nelle relazioni con i figli. Per i single, l'atmosfera si caricherà di promesse e possibilità. Un incontro inatteso potrebbe far sperimentare l'eccitazione di un nuovo inizio, risvegliando emozioni intense e una gioia quasi dimenticata.

Se l'idea di un viaggio solitario vi solletica, non esitate a trasformarla in realtà: vi attendono esperienze memorabili. In ambito lavorativo, lasciate che sia il vostro intuito a guidarvi. Le stelle consigliano di affidarsi alle proprie sensazioni, che in questo periodo saranno particolarmente acute.

Oroscopo e stelle del 23 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La vostra agenda si colora di tonalità ottimistiche, annunciando una giornata con vibrazioni positive. Sul fronte amoroso, l'influsso benefico di Venere, la divinità celeste che presiede ai sentimenti, affinerà la capacità di percezione nei confronti del partner. Questa rinnovata empatia vi guiderà verso una riscoperta di armonia con la dolce metà, incoraggiandovi a manifestare apertamente quelle emozioni tenere che troppo spesso tenete nel cuore senza esprimerle.

Per i cuori solitari, il cielo stellato promette un rinnovamento energico, quasi magico, dotando di una vitalità senza precedenti. Questa fase si caratterizza per un dinamismo accresciuto, spingendovi ad abbracciare la filosofia del coraggio. Nell'ambiente lavorativo, l'audacia delle vostre proposte catturerà l'attenzione di colleghi e superiori, che inizieranno a considerarvi sotto una nuova e più brillante luce.

Acquario: ★★★★★. Nel vostro cuore ritorna la fiamma dell'amore. I sentimenti ardono sotto la spinta di desideri infusi nella lava ardente di desideri inconfessabili: che succede? Nulla di eccezionale, è solo un leggero risveglio dei sensi dovuto all'avvicinarsi della primavera (non osiamo immaginare cosa possa succedere in estate!).

Ottimo l'andazzo legato a coloro in coppia da tempo, con i single pronti a gongolare ad ogni occasione. Lasciate del tempo per interessi o svaghi da vivere in comune: insieme si vive meglio e si è più felici! Persino nel lavoro potrebbero esserci movimenti a sorpresa: aspettatevi qualcosa di non messo in conto ma decisamente piacevole.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno di venerdì 23 febbraio, rivela - soprattutto a quelli tra voi meno ferrati in Astrologia - l'arrivo di un incontenibile Mercurio. A trarre i migliori benefici dal predetto transito sarà soprattutto l'ambito familiare e gli interessi economici: che sia la volta buona per ciò che concerne quei desideri che solo voi conoscete.

Parlando di sentimenti, principalmente nei confronti di coloro uniti in coppia, la presenza della Luna in Leone darà un aiuto nel risollevare umori e sorti affettive. Molti single potranno contare su un ritorno di fiamma da un passato non troppo recente: se ne valesse la pena, perché no! Attività lavorative con ottime possibilità da cogliere: non sappiamo su cosa, ma presto potrete avere un riscontro positivo.