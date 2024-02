L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 26 febbraio. In evidenza in questa sede sono i simboli dello zodiaco compresi nella seconda sestina. In particolare emerge che sarà in risalita l'Acquario.

Previsioni zodiacali del 26 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. L'arrivo della Luna nel vostro segno presuppone un periodo piacevole per molti di voi. Nel campo dell'amore, si prevede un notevole aumento del livello di comunicazione e un'ottima sintonia con la persona amata. Coloro che sono uniti da poco avranno l'opportunità di vivere momenti appassionanti, quasi da favola.

Venere, in particolare, aggiungerà un tocco di splendore alla bellezza fisica, mettendo in risalto il vostro sorriso, particolarmente luminoso e radiante. Per i single, si prospettano novità interessanti nella sfera affettiva: nuove conoscenze porteranno entusiasmo nella vita, ampliando la cerchia delle amicizie. Nel contesto lavorativo, il momento si presenta favorevole per nuove opportunità. Una situazione potrebbe favorire miglioramenti significativi.

Scorpione: ★★. Inizio settimana pronosticata un po' in stallo e abbastanza faticosa, sia che siate al lavoro oppure impegnati nelle faccende domestiche. Se siete casalinghe sarete doppiamente penalizzate, poiché spesso il vostro lavoro non viene adeguatamente riconosciuto.

Sul fronte lavorativo, potrebbe essere necessario prendere in considerazione il parere di persone influenti. In generale, la concentrazione potrebbe non essere al massimo, e potreste dover faticare per mettere a punto alcuni dettagli. Per quanto riguarda l'amore, vi accorgerete di essere sempre più coinvolti in una relazione a cui magari non avevate dato inizialmente molta importanza.

Verso la fine della giornata, potrebbe insorgere un attacco di pigrizia acuta, che potrebbe portarvi a trascurare alcuni progetti che avevate riservato per occasioni speciali. Fate uno sforzo per riattivarvi, altrimenti potreste pentirvene.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata abbastanza buona, con una stabilità sufficiente.

Tuttavia, è importante non sottovalutare eventuali situazioni potenzialmente rischiose che potrebbero emergere durante questo periodo. Il senso pratico, vostro punto forte, sarà sicuramente la guida verso soluzioni migliori in questa ripartenza settimanale. Potrebbero esserci alcuni ostacoli nella vita familiare, ma saranno risolti rapidamente. Dal punto di vista economico, avrete delle buone carte da giocare e saprete utilizzarle con la consueta intelligenza. Sul fronte lavorativo, potrebbe esserci un po' di caos, forse dovuto alla difficoltà di conciliare gli intenti con le concrete possibilità d'azione: sarebbe utile esplorare alternative più sicure. Per quanto riguarda l'amore, l'intesa di coppia migliorerà solo se vi impegnerete a condividere non solo i doveri quotidiani, ma anche i piccoli piaceri della vita.

Oroscopo e stelle del 26 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Questo lunedì si prospetta meraviglioso. Molti avranno il sorriso stampato sulla bocca. In campo sentimentale, la Luna amica vi permetterà di vivere al meglio ogni emozione. In compagnia di un partner felice, potrete contare su una rinnovata capacità di intendersi, sia sul piano fisico che su quello mentale. Amare con generosità, slancio e passione sarà il vostro vero talento e lo dimostrerete a 360 gradi mentre vi abbandonerete all'oblio dei sensi. Per i single, una giornata positiva come questa farà sentire tutta la sua influenza. Non c'è niente di meglio che trascorrere il tempo in compagnia di coloro che riescono a trasmettere serenità.

Nel lavoro percepirete un clima di fiducia e i colleghi dimostreranno ammirazione e profondo rispetto a voi e alle vostre capacità.

Acquario: ★★★★★. Inizia il periodo di risalita, finalmente, dopo le ultime vicissitudini affrontate. Grazie alla Luna in transito in Bilancia, l'anticipo della settimana sicuramente vi offrirà, se non proprio tutto, almeno parte di ciò di cui avete bisogno. Nel corso di questo lunedì, il vostro spirito decisionale, la determinazione e la capacità di fiutare le buone occasioni faranno da catalizzatori. Se nel frattempo doveste affrontare qualche problema, non esitate a consultare una persona che gode degli appoggi giusti. Nel lavoro potrebbe delinearsi una giornata sufficientemente ricca di novità.

Saranno piccole occasioni per mettersi in luce. In ambito amoroso, tenete presente che solo attraverso un dialogo sincero potrete risolvere alcune incomprensioni. La vostra calda sensualità, se siete single, farà la differenza.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 26 febbraio, prevede un periodo poco performante. Qualcosa o qualcuno potrebbe destabilizzare l'armonia della quotidianità. Per i sentimenti, quando le cose non vanno come vorreste, gli sforzi non servono: vi farete una ragione limitando al minimo qualsiasi impegno. Servirebbe uno stile di vita tranquillo e regolare, ma i ritmi attuali non lo permettono. Se siete single, non sarete decisamente al massimo della forma e avrete voglia di rimandare responsabilità e impegni.

Tensioni anche in famiglia a causa della mancata voglia di attivarsi nel fare ciò che compete. Nel lavoro sarete lenti e il nervosismo sarà alle stelle. Visti i riflessi annebbiati, evitate di prendere impegni. In questo contesto, è fondamentale trovare un equilibrio.