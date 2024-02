L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 febbraio. In analisi i segni compresi nel filotto da Bilancia a Pesci. Curiosi di scoprire chi avrà un mercoledì vincente? Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo vi proietta in un periodo leggermente routinario, caratterizzato da una gestione quotidiana normale. La vita relazionale sta procedendo a un ritmo costante, regalandovi soddisfazioni sufficienti o addirittura discrete.

La situazione della vita di coppia, in alcuni casi, non è certo al massimo della vitalità, anzi, ma non va affatto male. Da un po' di tempo sembra priva di stimoli, tendenzialmente piatta e ripetitiva. Certamente desiderereste di più, ma per il momento accontentarsi è già un passo avanti, in attesa di qualcosa di meraviglioso. Con febbraio che volge al termine, molti di voi avranno l'imbarazzo della scelta su come trascorrere questa parte della settimana. Sul fronte lavorativo, un collega vi offrirà una mano, ma vi troverete indecisi sulla fiducia da concedere: potete accettare il suo aiuto, ma mantenendo un atteggiamento costantemente vigile.

Scorpione: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì mette in evidenza un'abbondanza di buoni sentimenti.

L'affetto ricevuto dal partner darà una sensazione di soddisfazione, facendo sembrare eventuali problemi meno ingombranti di quanto siano effettivamente. Tutto procederà a gonfie vele e, finalmente, dopo tanto tempo, sembra essersi ristabilita l'intesa con il vostro compagno/a. Vi sentirete compresi, permettendo alla vostra dolcezza di emergere.

Se siete single, il periodo promette intraprendenza, spirito di iniziativa e forza di volontà. Sarà richiesto il vostro parere su una complessa questione familiare, e saprete individuare una soluzione obiettiva e vantaggiosa per tutti. In questo giro di boa infrasettimanale le stelle si mostreranno benevoli per molti di voi, un motivo in più per non lasciarsi abbattere.

Affrontate la vita con fiducia: i frutti positivi arriveranno prima o poi. Sul fronte lavorativo, la vitalità non mancherà. Avrete le idee chiare su come affrontare la giornata.

Sagittario: ★★★★★. Un mercoledì previsto con cinque stelle, promettendo sicuramente momenti fortunati e una carica di positività su cui potrete contare. La Luna in Bilancia, in questo metà settimana sarà in perfetta sintonia con Marte e Plutone, supportandovi senza riserve. Non importa se qualcuno del vostro circolo continuerà a fare i capricci: nella vita non si può sempre ottenere tutto, né pretendere di avere tutto. Per quanto riguarda il relax, gli spazi al di fuori del lavoro e le amicizie saranno le principali aree privilegiate.

Riuscirete a bilanciare con saggezza gli sforzi e gli impegni a livello fisico. Sul fronte lavorativo, avete tutte le carte in regola per raggiungere l'obiettivo che vi siete prefissati, l'unico problema è la mancanza di stimoli. In amore, si prospetta una parentesi particolarmente felice sia per le coppie che per i single. Con il partner, i silenzi che ultimamente si sono fatti più frequenti e prolungati, spariranno per sempre.

Oroscopo e stelle del 28 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si prospetta una giornata piuttosto ordinaria. In ambito amoroso, una positiva Luna in Bilancia porterà un tocco di gioia, forse rianimando un po' l'entusiasmo. Godrete di una forma fisica eccellente e, se foste in procinto di programmare un fine settimana, magari in montagna, avrete l'opportunità di unire l'utile al dilettevole.

Le stelle nel cielo vi daranno parziale sostegno, e potrebbe essere il momento giusto per dissipare definitivamente eventuali malintesi. I single raggiungeranno un numero soddisfacente di successi. A casa e fuori, tutti apprezzeranno la vostra insolita radiosità, condividendo momenti di gioia. Conquisterete l'affetto di nuove persone e avrete conferma che i sacrifici fatti ultimamente non sono stati vani. In serata, concedetevi del tempo per il relax: dimenticatevi di tutto! Sul fronte lavorativo, l'intraprendenza vi permetterà di individuare piccole opportunità di guadagno.

Acquario: ★★. La terza giornata di questa settimana inizierà con piccoli inconvenienti fastidiosi, generando qualche stress aggiuntivo a cui porre massima attenzione.

Ma nulla che la vostra tenacia non possa affrontare. Una questione complessa, che al momento non sapete come gestire, continuerà a darvi filo da torcere. Sul fronte lavorativo, la soluzione potrebbe essere lì, a portata di mano, ma individuarne con esattezza i contorni non sarà facile. Comunque sia, mai demordere: la costanza e la pazienza sono virtù delle persone forti. Rimanete intanto calmi, sarà solo questione di tempo. Per quanto riguarda l'amore, alcuni di voi stanno attraversando una fase problematica. Forse avete avviato una relazione che si sta rivelando deludente col passare del tempo. Non lasciatevi distrarre da problemi o contrattempi: se avete deciso di prendervi cura di voi stessi, fatelo senza esitazioni.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 28 febbraio, pronostica un ottimo periodo. Interessanti novità si profilano in ambito amoroso! La giornata infatti sarà resa gioiosa ed entusiasmante dalle stelle, dando la sensazione di poter finalmente essere appagati in ogni desiderio. In molti casi, la corrente situazione astrale promette un'ottima intesa con il partner: presto potrete godere di bellissimi momenti, rinnovare promesse fatte o programmare qualcosa di importante. I single, supportati brillantemente dagli astri del periodo, vedranno il loro fascino brillare intensamente: sarà davvero difficile non notarlo. In generale, vi sentirete soddisfatti di voi stessi. Riuscirete anche a esprimere le emozioni in modo limpido e diretto, rendendovi solari, amichevoli e belli.

Questo merito della vostra profonda armonia interiore che vi rende sempre positivi. Sul fronte lavorativo, sarete chiamati ad assumervi nuove responsabilità: incarichi nuovi? Accettateli di buon grado, senza problemi.