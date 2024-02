L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 febbraio. Come da solita prassi, in questo contesto andremo a valutare i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale, analizzandoli in relazione alla giornata di venerdì. Allora, ansiosi di sapere chi avrà vita facile in questo ultimo giorno della settimana lavorativa?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Questo finale della settimana lavorativa, per voi del segno, è stato valutato con il simbolo del "ko". Dunque, si prevede anche un difficile inizio weekend? Questo è possibile: il responso degli astri è chiaro, speriamo di dare le giuste indicazioni per superarlo indenni. In previsione di stanchezza, lamentele e discussioni in alcune situazioni in corso: state calmi! Le previsioni per l'amore invitano a essere leggermente distaccati se avete una relazione in crisi: lasciate che il momento passi. Per i single, per le cose importanti come i sentimenti sarebbe bene non avere fretta: rischiate di non comprendere quali sono le direzioni da prendere, quindi moderatevi.

Nel lavoro, si prevede una giornata con pochi stimoli. La comunicazione funzionerà poco e nasceranno malintesi che attiveranno la vostra suscettibilità: barcamenatevi.

Scorpione: ★★★. Inizierà "sottotono" questo venerdì di fine settimana, sì o no? Di sicuro sarà una giornata fiacca: potrebbero riaffiorare nella vostra mente un mare di dubbi capaci di farvi tornare a (ri)discutere su decisioni già prese.

Per quanto riguarda l'amore, i momenti segnati da una certa tensione dovranno essere lasciati alle spalle, non dovete portare rancore ma cercare di comprendere i motivi di eventuali litigi e risolverli insieme al vostro partner. Se siete single e alla ricerca del grande amore, oggi purtroppo non sarà il giorno buono: le stelle non saranno dalla vostra parte e questo vi agiterà, cercate di stare tranquilli, passerà presto.

Nel lavoro, qualche complicazione potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza: probabili rallentamenti dovuti anche a persone incompetenti. Non agitatevi e restate calmi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 febbraio mette sul piatto una giornata decisamente positiva. Il periodo peraltro, si prospetta favorevole soprattutto a coloro che desiderassero intraprendere nuovi progetti, sia in coppia che da single. Diciamo che in qualsiasi campo troverete riscontri positivi oppure, al massimo, non negativi. In campo sentimentale, sarete intraprendenti e metterete a segno un gran numero di punti a vostro favore: il partner apprezzerà questo vostro insolito modo di fare e ne gioirà insieme a voi. Per quanto riguarda i single, sarete comunicativi fino all'eccesso rischiando anche di annoiare.

Non è che dovete stare muti, solo che il troppo storpia, ok? Parlando in generale, se riuscirete a fare quel "giusto incontro", saranno scintille a volontà! La vita è fatta così: per essere felici basta davvero poco. Nel lavoro, avrete conferme che i sacrifici fatti ultimamente non sono stati vani: è in arrivo qualcosa di veramente gratificante che potrebbe invogliarvi a festeggiare con colleghi e amici.

Oroscopo e stelle del 9 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. La giornata si preannuncia nella più totale normalità. Sarà un giorno in cui sarete simpatici e brillanti, perfino disposti a sorvolare sulle divergenze a favore di un clima più sereno, cosa che non accadeva da tempo. La Luna in Acquario sicuramente vi metterà nella giusta condizione d'animo per sdrammatizzare qualsiasi problema.

Quindi, in amore, tutto sarà abbastanza sotto controllo? Certo che sì, ma poi il grosso dovrete farlo voi, specialmente nei confronti del partner. Per i single, organizzate per questa sera o al massimo domani/dopodomani qualcosa fuori dall’ordinario: approfittatene per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore. Per qualcuno di voi è arrivato il momento di allontanare chi non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Nel lavoro, cercate di mettere in primo piano un po' più di sana diplomazia: non fa mai male e, in certi casi, è in grado perfino di "sbrogliare" matasse complicate.

Acquario: ★★★★★. Questo vostro venerdì di fine settimana si preannuncia in modo molto positivo e si concluderà benissimo (almeno sulla carta!).

In amore, vi sentirete pieni di entusiasmo ed ottimismo: avrete voglia solo di tenerezze e la persona amata sembrerà avere i vostri stessi desideri. Approfittate della Luna presente nel vostro segno per fare finalmente qualcosa di interessante insieme alla dolce metà: la felicità non aspetta in eterno, sappiatelo! Per chi è in coppia da poco, il consiglio è di privilegiare eventuali progetti a breve termine: benvenuti acquisti importanti, purché assolutamente necessari. I single, tenessero d'occhio un'amicizia: potrebbe sfociare in qualcosa di più profondo. La questione comunque dipenderà solamente da voi: per il momento state al gioco, poi si vedrà. Nel lavoro, dando il massimo di voi affinché le cose procedano al meglio, potreste finalmente essere notati da qualcuno che conta.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 9 febbraio, prospetta un periodo poco performante, anche se non completamente privo di opportunità sia in campo sentimentale che lavorativo. Accogliete con entusiasmo le possibili novità che la giornata potrebbe offrirvi. Nulla potrà scalfire il vostro ottimismo, e vi sentirete pienamente coinvolti nelle vostre attività. In ambito amoroso, si prevede una notte assai intrigante, con eros e tenerezze intervallati da progetti importanti per il futuro della coppia. Ottima notizia per coloro che ancora assaporano il profumo dei fiori d'arancio. I single, inutile cercare l'amore lontano. Potreste incontrarlo certamente alla fermata del bus, al supermercato o in ufficio: tenetelo a mente. Sul fronte lavorativo, mettete in gioco le vostre capacità, quali concretezza, praticità e buon senso. Sarà il modo migliore per affrontare eventuali imprevisti.