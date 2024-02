L'oroscopo del fine settimana che va dal 17 al 18 febbraio vedrà il pianeta Venere arrivare nel segno dell'Acquario, aggiungendosi a Marte e Mercurio e regalando stabilità e belle emozioni al segno d'aria.

Il Leone non sarà particolarmente contento di questo periodo, mentre nuovi progetti permetteranno ai nativi Gemelli di migliorare la propria posizione. Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: darete inizio ad un fine settimana interessante per voi nativi del segno. Godrete di momenti finalmente migliori con la persona che amate ora che Venere si troverà in buon aspetto.

Con la Luna in sestile inoltre, sarà possibile porre fine ad alcune discussioni avute in famiglia. Sul fronte professionale tutto sembra finalmente andare per il verso giusto. Valuterete bene i vostri progetti e sarete in grado di prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un weekend meno intrigante del solito considerato il passaggio di Venere in quadratura. Tra voi e il partner ci sarà ancora una discreta intesa, ma attenzione all'evolversi della vostra relazione. Sul fronte professionale sarete ancora in grado di dire la vostra, ciò nonostante sarà importante pensare bene a quello che fate prima di agire. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà un periodo grandioso per voi. L'arrivo di Venere in trigono sancirà l'inizio di una relazione decisamente più affiatata e appagante.

La Luna in congiunzione inoltre vi darà una marcia in più per riuscire a fare colpo. Nel lavoro arriveranno progetti più interessanti da sviluppare che vi permetteranno di migliorare la vostra posizione professionale. Voto - 8️⃣

Cancro: la configurazione astrale non ha molto da offrirvi. Di contro, ha finalmente smesso di piovere sulla vostra vita e adesso dovrete ricostruire una quotidianità migliore.

In amore potrete contare sul sostegno del partner. Ciò significherà molto per voi. Nel lavoro sarà il momento di mettere insieme nuove opportunità che andranno sfruttate fino in fondo. Voto - 7️⃣

Leone: non ci sarà molto di cui essere contenti in questo periodo dove Venere, Marte, Mercurio e Giove saranno contro di voi. Tutto ciò che in cui credete non vi sembrerà più possibile e dovrete assolutamente cambiare direzione.

In amore la Luna sarà il solo e unico alleato utile per cercare di vivere un buon rapporto di coppia. Nel lavoro avrete molto da riflettere sulla vostra attuale posizione. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questo weekend. Questo cielo sarà sconvolto dall'addio di Venere e dalla Luna in quadratura. In amore dunque non ci sarà lo stesso appeal delle giornate precedenti con il partner, per cui attenzione al vostro modo di fare. In campo professionale invece sarete capaci di portare avanti i vostri progetti, nonostante qualche piccola difficoltà in più. Voto - 7️⃣

Bilancia: il rapporto con il partner tenderà finalmente a migliorare secondo l'Oroscopo del prossimo weekend.

Single oppure no, con l'astro argenteo e Venere in buon aspetto, avrete modo di entrare in empatia con la vostra fiamma e mettere insieme un rapporto migliore. Sul fronte professionale sarete nelle giuste condizioni per proporre progetti più ambiziosi e raggiungere importanti obiettivi. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà un periodo più difficile per voi, sia in amore che al lavoro. Dovrete essere in grado di reagire alle difficoltà della vostra relazione di coppia, cercando di preservare un buon legame con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro questo periodo sarà piuttosto pesante, per cui dovrete cercare di gestire bene le energie e risorse a disposizione. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali nel complesso convincenti.

In amore Venere sarà in sestile dal segno dell'Acquario, ma attenzione all'astro argenteo che potrebbe a volte causare piccoli disagi con il partner. In campo professionale andrete molto bene e sarete piuttosto convincenti nei vostri progetti grazie a Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale nel complesso valida nonostante Venere lascerà il vostro cielo. Il rapporto con il partner sarà ancora piuttosto soddisfacente, dovrete soltanto dimostrare con maggior convinzione i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora buone idee e risorse a sufficienza per mettere insieme progetti validi. Voto - 8️⃣

Acquario: sarà un fine settimana da incorniciare per voi nativi del segno grazie a un cielo che ha occhi solo per voi.

In amore il vostro rapporto sarà decisamente più romantico e appagante, ma anche maturo e stabile quando serve. Anche sul fronte professionale sarà un periodo di crescita grazie a Marte e Mercurio a favore. Voto - 9️⃣

Pesci: periodo di cambiamenti per voi nativi del segno. Questo weekend in particolare potrebbe non essere particolarmente appagante in amore considerato la Luna in quadratura e il mancato sostegno di Venere, ora alle vostre spalle. Anche nel lavoro potreste non essere particolarmente concentrati. Siete ancora in tempo per recuperare terreno, ma dovrete darvi da fare. Voto - 6️⃣