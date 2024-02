L'Oroscopo settimanale è pronto a svelare come saranno i prossimi sette giorni in calendario. In analisi, in questo contesto, sono i sei segni dalla Bilancia fino a Pesci. Iniziamo quindi a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo e, nel contempo, svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 9. Ottimo periodo in arrivo. La parte iniziale della settimana si preannuncia davvero interessante e positiva grazie all'interessante transito della Luna nel vostro segno.

L'interazione tra Luna e Venere, con un armonioso scambio di influssi positivo coprirà l'80% del vostro segno, fornendo l'energia e la positività necessarie per affrontare qualsiasi incombenza. In ambito amoroso, grazie al favorevole scenario astrale specificato poc'anzi, le dinamiche della coppia e le iniziative dei single riceveranno un accogliente riscontro. Guardate con fiducia verso questo cambio di mese: le vostre iniziative, progetti e nuove attività lavorative saranno ben accolte da tutti. Sfruttate al massimo questa energia positiva per ottenere successi meritati.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno lunedì 26 febbraio (Luna in Bilancia);

lunedì 26 febbraio (Luna in Bilancia); ★★★★★ martedì 27, giovedì 29, sabato 2;

★★★★ mercoledì 28, venerdì 1;

★★★ domenica 3 marz0 2024.

♏ Scorpione: voto 8.

La settimana in analisi, soprattutto per merito della Luna in entrata nel segno, è prevista superiore a questa in procinto di finire. Programmi interessanti potrebbero maturare in vari aspetti della vita quotidiana. Urano e Luna saranno pronti ad aiutarvi, siete pronti ad approfittarne? Per quanto riguarda gli affetti e l'amore, vivrete il momento con serenità e senza pregiudizi, seguendo con convinzione programmi e relazioni.

In coppia, concedete più spazio al feeling: se vi sentite stanchi o sotto tensione per varie ragioni, coccolatevi reciprocamente, sarà un vero toccasana per il vostro umore. Nel campo lavorativo, vari "sogni nel cassetto", che siano progetti o opportunità da mettere in gioco, potrebbero trovare vita grazie all'operato di una persona: spetterà a voi capire chi potrebbe essere questa figura chiave.

Guardate avanti con ottimismo cogliendo ogni opportunità che si presentasse durante la settimana.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno giovedì 29 febbraio (Luna in Scorpione);

giovedì 29 febbraio (Luna in Scorpione); ★★★★★ venerdì 1, sabato 2, domenica 3;

★★★★ mercoledì 28 febbraio;

★★★ martedì 27 febbraio;

★★ lunedì 26 febbraio 2024.

♐ Sagittario: voto 10. Sette giorni che si prospettano spettacolari, nel vero senso della parola! I pianeti, in testa la Luna - nel vostro segno sabato 2 marzo - saranno dalla vostra parte, sia in amore che nelle normali attività quotidiane. Guardando al futuro, l'oroscopo vi mostra persino una Venere in ottima posizione rispetto al vostro segno e, insieme all'Astro della notte, risulteranno in perfetta sintonia nella loro positività generale.

Sia in coppia che da single, quasi tutto il periodo sarà costellato di ottimi momenti: a vincere su tutto sarà la passione, unita a una voglia indescrivibile di intimità. Una serata romantica, una cenetta afrodisiaca e tanto amore: cosa desiderare di più dalla vita? Guardate avanti con entusiasmo, perché settimana dopo settimana, vi attendono esperienze straordinarie.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno sabato 2 marzo (Luna in Sagittario);

sabato 2 marzo (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 28, venerdì 1, domenica 3;

★★★★ lunedì 26, martedì 27, giovedì 29.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. I prossimi sette giorni non richiederanno troppo dispendio di energie, anche se potrebbero mancare gli stimoli giusti per affrontare in modo efficace il periodo.

Guardando al futuro, l'oroscopo mostra due giornate da tenere sotto stretta sorveglianza da parte vostra. La giornata meno peggio è quella di venerdì, valutata sottotono. Invece giovedì potrebbe risultare davvero impegnativa: fate attenzione a non gestire eventuali problemi, sia in coppia che da single, con troppa superficialità, perché basta un po' di distrazione in più per fare la cosiddetta "frittata", ok? Guardate avanti con fiducia, affrontando le problematiche con determinazione e un pizzico di saggezza, che non guasta mai.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ lunedì 26, martedì 27;

★★★★ mercoledì 28, sabato 2, domenica 3;

★★★ venerdì 1° marzo;

★★ giovedì 29 marzo.

♒ Acquario: voto 6.

Si preannuncia un periodo abbastanza lento, privo della 'top del giorno' e quasi tutto incentrato su fasi alterne. Tenete d'occhio in particolar modo mercoledì e giovedì, regolandovi per gli altri giorni. Ansiosi di scoprire maggio dettagli? La famiglia potrebbe affidarvi una decisione molto importante, e sarà a voi che spetterà valutare accuratamente le varie alternative e possibilità. Affrontate questo compito con responsabilità e saggezza, senza lamentarvi. Se vi è stata data questa responsabilità, è perché godete di fiducia, e qualsiasi decisione prendiate sarà ben apprezzata, soprattutto dal vostro partner. Guardate avanti con fiducia e siate pronti ad assumervi le vostre responsabilità familiari con determinazione.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ lunedì 26, domenica 3;

★★★★ martedì 27, venerdì 1, sabato 2;

★★★ giovedì 29 febbraio;

★★ mercoledì 28 febbraio 2024.

♓ Pesci: voto 5. Le previsioni astrali del momento, visto il periodo "sottotono", raccomandano una certa prudenza soprattutto in campo sentimentale. In amore in realtà, potrebbero essere tante quelle piccole questioni da sistemare, specialmente in seno alla coppia: di sicuro a meritare un po’ più di attenzione da parte vostra sarà giustamente il partner. Secondo l'Astrologia settimanale, in generale per evitare fastidi con chi amate converrà mostrarsi disponibili ad oltranza, evitando di intavolare argomenti pungenti che, come si sa, potrebbero nuocere al clima generale.

Chi è single intanto, vivrà al minimo quasi tutto il periodo, accusando forse un po' di stanchezza in più del solito. A mancare sarà la voglia di uscire: dopo un periodo così, come biasimarvi. Nel lavoro, intanto, i pianeti vi daranno pochissime opportunità per migliorare la vostra condizione economica.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: