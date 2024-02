L'Oroscopo della settimana che va dal 19 al 25 febbraio prevede un Cancro saggio e razionale soprattutto in campo professionale, forte della presenza benefica di Mercurio in Pesci, mentre Leone riuscirà a buttare giù idee migliori al lavoro. Vergine non dovrà essere impulsiva in quel che fa, mentre Bilancia godrà di una relazione affiatata e intensa. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della settimana dal 19 al 25 febbraio.

Previsioni oroscopo dal 19 al 25 febbraio segno per segno

Ariete: sarà una settimana più leggera, ma soprattutto convincente.

Sarete pervasi da un certo ottimismo, che vi permetterà di gestire in modo migliore i vostri progetti professionali, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti avrete le idee più chiare sulla vostra storia d'amore, e sarete capaci di vivere una relazione più affiatata. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale poco soddisfacente. Con Venere in quadratura dal segno dell'Acquario, il vostro modo di fare nei confronti del partner non sarà sempre così romantico. Avrete un po’ di fortuna nel weekend, ciò nonostante faticherete a risollevare il vostro rapporto. In campo professionale se siete a un punto importante con i vostri progetti, dovrete riflettere bene sul da farsi considerato Marte contrario.

Voto - 6️⃣

Gemelli: il lavoro vi darà più soddisfazioni in campo professionale, ma dovrete essere in grado di sfruttare al massimo questo periodo. Mercurio sarà presto nel segno dei Pesci, e la vostra creatività potrebbe calare. Molto bene invece la sfera sentimentale grazie a Venere. Anche la Luna vi darà una mano a mettere in risalto il vostro rapporto, ma attenzione nel fine settimana.

Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo di Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci porterà una maggior saggezza e razionalità in quel che fate. Di contro, dovrete aspettare ancora qualche giorno prima di tornare a pieno ritmo con i vostri progetti. Sul fronte amoroso godrete di una relazione stabile, alimentata da una bella Luna che navigherà in buone posizioni, che vi aiuterà in particolare nei primi giorni della settimana.

Voto - 8️⃣

Leone: sarete capaci di buttare giù idee migliori in campo professionale. Mercurio vi darà meno noie a partire da questa settimana, ma per raggiungere il successo che desiderate dovrete dimostrare ancora tanto impegno. Sul fronte amoroso la Luna vi darà una mano, ma con Venere in opposizione difficilmente riuscirete a far valere i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo nel complesso positivo. Questa settimana si rivelerà solida sul fronte sentimentale, ricca di momenti piacevoli, che verranno esaltati dalla Luna in buon aspetto, soprattutto durante il weekend. Nel lavoro ve la caverete bene, ma attenzione all'arrivo di Mercurio in opposizione, che potrebbe farvi agire d'impulso.

Voto - 7️⃣

Bilancia: la settimana inizierà a rilento a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante il vostro rapporto non attraverserà una crisi considerato Venere in trigono. Cercate dunque di essere un po’ più pazienti verso il partner, e la vostra relazione andrà avanti al meglio. Sul fronte professionale avrete buoni mezzi a disposizione. Con Marte favorevole inoltre, energie e buona volontà non mancheranno. Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà una settimana un po’ pesante, considerato questo cielo complicato. Soprattutto nel lavoro, alcuni progetti potrebbero rivelarsi faticosi. La buona notizia sarà l'arrivo di Mercurio in trigono, che vi metterà in condizioni un po’ più favorevoli. In amore invece dovrete ritrovare la giusta intesa all'interno del vostro rapporto, e far sì che tra voi e il partner le cose possano funzionare al meglio.

Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive. In amore godrete del sostegno di Venere in sestile, e anche la Luna vi darà una mano a godere di una bella storia d'amore. Se siete single sarà il periodo giusto per focalizzarsi su nuovi rapporti. Per quanto riguarda il lavoro, mantenere una buona comunicazione con i colleghi sarà utile per gestire in modo più efficiente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: la settimana non inizierà benissimo considerato la Luna in opposizione. In ogni caso, la vostra relazione di coppia sarà ancora soddisfacente, dovrete soltanto essere più pazienti nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale sarete ancora capaci di gestire bene le vostre mansioni grazie a Giove e Saturno.

L'arrivo di Mercurio in Pesci inoltre vi darà un ulteriore aiuto. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo davvero soddisfacente grazie a una splendida Venere in congiunzione. In questa settimana però, dovrete fare attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe causare qualche incomprensione di troppo. Sul fronte professionale perderete il sostegno di Mercurio, ciò nonostante sarete ancora capaci di mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale che migliorerà un bel po’ in campo professionale. Guadagnerete il sostegno di Mercurio, che vi permetterà di gestire i vostri progetti in modo più saggio e razionale. Per quanto riguarda i sentimenti Venere in sestile porterà buone emozioni, ma attenzione nel fine settimana, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno della Vergine. Voto - 8️⃣