L'oroscopo della giornata di giovedì 15 febbraio annuncia un magnifico Toro in campo amoroso, meno sul fronte professionale, mentre la Bilancia sarà in grado di trovare la giusta quadra per i propri progetti. Il Leone dovrà dimostrare di avere capacità a sufficienza per gestire anche le situazioni più delicate al lavoro, mentre il Sagittario sarà abile consigliere verso chi ne ha bisogno, sia in amore che al lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 15 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: questo giovedì inizierà con la Luna che saluta il vostro cielo, lasciando spazio al pianeta Venere in quadratura.

Anche se non sarà così ancora per molto, dovrete avere pazienza nei confronti del partner, raccogliendo tutto ciò che ci sarà di buono tra voi e farne tesoro. In ambito lavorativo riuscirete a gestire i vostri progetti con maggior abilità grazie a Mercurio, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: giornata di giovedì magnifica in ambito sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi aiuteranno a rendere unica la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro invece dovrete prestare attenzione alle scelte che farete. Con Mercurio e Marte in quadratura, il rischio di commettere errori sarà elevato. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile. Il vostro rapporto con il partner sarà sufficientemente romantico, ma non aspettatevi momenti al limite del romanticismo.

In ambito lavorativo questo cielo sarà a vostro favore. Il sostegno di Marte e Mercurio si rivelerà prezioso per riuscire a comprendere quale sia la direzione migliore per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che continua a remarvi contro, soprattutto in campo sentimentale. Il pianeta Venere infatti sarà ancora in opposizione, e non basterà la Luna in sestile per risollevare il vostro rapporto, non in questo momento almeno.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, ma non sempre le cose andranno come previsto. Voto - 6️⃣

Leone: con Mercurio e Marte in opposizione, dovrete dimostrare di avere le giuste capacità per gestire bene alcuni delicati progetti professionali secondo l'Oroscopo. Per quanto non sarà semplice, dovrete comunque provare a dare il meglio di voi.

In amore la Luna sarà in quadratura, e potrebbe rendere meno appagante del solito il vostro rapporto con il partner. Voto - 6️⃣

Vergine: ottimo cielo per quanto riguarda i sentimenti in questa splendida giornata di giovedì. Con la Luna e Venere favorevoli vi sentirete in piena sintonia con la persona che amate, capaci di godere al meglio della vostra storia d'amore. Nel lavoro forse potreste rallentare un po’, ciò nonostante sarete ancora capaci di dire la vostra. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime in campo professionale grazie a Marte e Mercurio favorevoli. I vostri progetti prenderanno la giusta direzione, e riuscirete a prendervi il successo che meritate. In amore non sarà ancora il momento giusto per lasciarvi andare completamente ai sentimenti con la persona che amate considerato Venere in quadratura.

Questo cielo sta per cambiare, ma dovrete avere ancora pazienza. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo altalenante a causa di questi continui movimenti astrali. Il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato a causa della Luna opposta, che potrebbe creare spiacevoli discussioni. Anche nel lavoro l'ambiente potrebbe non essere così positivo. Con Marte e Mercurio in quadratura, non sempre i vostri progetti potrebbero funzionare come previsto. Voto - 6️⃣

Sagittario: la configurazione astrale vi vedrà più saggi e razionali. Soprattutto in campo professionale sarete bravi a dare un consiglio a chi più ne avrà bisogno. I vostri progetti inoltre si riveleranno più che soddisfacenti. In amore ci sarà stabilità all'interno del vostro rapporto, che farà sicuramente bene a voi e al partner.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di giovedì positiva in campo sentimentale. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni in questo periodo, portandovi a vivere momenti davvero dolci, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete competenze a sufficienza per riuscire a mettere insieme buoni progetti professionali. Voto - 8️⃣

Acquario: il lavoro vi darà grandi soddisfazioni in questo periodo. I vostri consigli inoltre saranno importanti per molti. Soprattutto se lavorate in mansioni di gruppo, riuscirete a ottenere importanti risultati. In amore non ci sarà sempre un'atmosfera dolce a causa della Luna in quadratura. Attenzione al vostro modo di approcciarvi al partner.

Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata. Potrete contare su un cielo davvero splendido per ottenere il meglio dalla vostra vita. In amore ci saranno equilibrio e buone emozioni tra voi e il partner. Anche i single avranno delle opportunità. In ambito lavorativo forse non sarete tra i migliori, ma sappiate che il vostro contributo avrà un certo peso sulla valutazione finale. Voto - 8️⃣