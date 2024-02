L'oroscopo della giornata di giovedì 22 febbraio prevede un Leone su di morale grazie alla Luna in congiunzione, ma non per questo i problemi spariranno del tutto, mentre Gemelli si sentirà particolarmente energico. Bilancia sarà piuttosto razionale e Ariete sarà di buona compagnia.

Previsioni oroscopo giovedì 22 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: quadro astrale che vedrà la Luna in buon aspetto oltre a Venere. Riuscirete a essere di buona compagnia e portare momenti di felicità al partner o in famiglia. Per quanto riguarda il lavoro dimostrerete impegno nei vostri progetti, cercando sempre di raggiungere i vostri obiettivi a ogni costo.

Voto - 8️⃣

Toro: periodo poco piacevole in ambito amoroso,considerata la presenza negativa della Luna e di Venere. Single oppure no, non sarete sempre così affiatati con la persona che amate. Se c'è un problema però, dovrete affrontarlo e risolverlo insieme. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno a rilento. Non sempre le cose andranno come previsto. Voto - 6️⃣

Gemelli: sarà un giovedì in cui vi sentirete particolarmente energici. Con Marte in trigono dal segno amico dell'Acquario, avrete energie a sufficienza per fare tutto ciò che volete. Soprattutto nel lavoro, avrete l'occasione per fare importanti passi avanti con i vostri progetti. In amore non smetterete di mostrare i vostri sentimenti verso il partner.

Voto - 9️⃣

Cancro: periodo stabile. Il rapporto con il partner si rivelerà soddisfacente e pieno di emozioni, anche se per ottenere questa magia dovrete metterci del vostro. In ambito lavorativo vi preoccuperete molto dei vostri progetti, e vi impegnerete tanto per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in congiunzione al vostro cielo solleverà il vostro morale in questa giornata, ma ciò non vorrà dire che i vostri problemi siano finiti.

In amore infatti avrete ancora Venere in opposizione. Sarà importante sfruttare questa giornata per provare a risolvere le cose tra voi e il partner. Nel lavoro dovrete essere più ottimisti e determinati e far comprendere agli altri il vostro valore. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno un buon cielo sopra di voi.

In ambito amoroso ci sarà sintonia tra voi e il partner, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso soddisfacenti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Bilancia: il vostro atteggiamento più razionale vi permetterà di risolvere i vostri problemi al lavoro nel modo migliore, ottenendo discreti risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, il rapporto con la persona che amate vi darà grandi soddisfazioni grazie a Venere e alla Luna in buon aspetto. Se siete single non si escludono nuovi incontri che potrebbero avere un certo impatto su di voi. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale meno coinvolgente rispetto al solito.

Tra voi e il partner ci sarà meno intesa a causa della Luna in quadratura. Cercate di essere pazienti e comprensivi e tutto andrà per il meglio. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi al momento. Alcuni progetti non stanno andando bene e sarà necessario trovare una soluzione. Voto - 6️⃣

Sagittario: metterete in campo tutta la vostra grinta e sagacia in campo professionale secondo l'Oroscopo della giornata di giovedì. Le vostre idee troveranno terreno fertile in questo periodo e riuscirete a massimizzare il risultato. In amore ci penseranno la Luna e Venere in buon aspetto a garantirvi splendide emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 9️⃣

Capricorno: giornata in rialzo per quanto riguarda i sentimenti.

Godrete di una relazione migliore con la persona che amate, che con il passare del tempo si farà sempre più intensa. Sul fronte professionale avrete buone idee,che con impegno e pazienza riuscirete a concretizzare al meglio. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo sottotono in campo amoroso a causa della Luna in opposizione. Per fortuna Venere rimarrà favorevole, ma in questa giornata meglio non superare certi limiti con la persona che amate. Sul fronte professionale procederete a passo deciso, portando avanti i vostri progetti con impegno e serietà. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale gradevole in questo periodo. Godrete di un cielo tutto sommato sereno, utile per vivere un rapporto piacevole e romantico. Per quanto riguarda il lavoro valutate le interessanti opportunità che arriveranno e siate in grado di sfruttarle al massimo. Voto - 8️⃣