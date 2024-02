L'oroscopo della giornata di giovedì 8 febbraio annuncia molte idee creative per i nativi Acquario grazie a Mercurio in congiunzione, mentre Leone sarà piuttosto severo. Ariete riprenderà il lavoro con maggiore ottimismo, mentre alcuni cambiamenti potrebbero mettere in difficoltà il Toro.

Previsioni oroscopo giovedì 8 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: sarà un giovedì difficile in amore per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci saranno alcune cose da sistemare. Questo cielo metterà in mostra tutte le problematiche del vostro rapporto che dovrete riuscire a risolvere.

Nel lavoro riprenderete alcuni progetti con un certo ottimismo grazie a Mercurio in sestile. Voto - 7️⃣

Toro: alcuni cambiamenti nel vostro cielo potrebbero mettervi in difficoltà nella giornata di giovedì. Soprattutto al lavoro, considerato Mercurio in quadratura, potreste non essere capaci di prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. In amore ci sarà una bella sintonia tra voi e la persona che amate. Anche voi single sarete più teneri con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile in questo giovedì di febbraio. Il rapporto con il partner sarà convincente, ma mai esclusivamente romantico. Se siete single evidenzierete il rapporto con la vostra fiamma, in modo tale da costruire un forte legame.

Nel lavoro ve la caverete bene, ciò nonostante non sarà necessario comandare a bacchetta i colleghi. Voto - 8️⃣

Cancro: stare lontani dalla vostra routine quotidiana vi farà bene per il momento. In questo periodo dove tutto non vi appare ben chiaro, cercare di ripartire fondando nuove basi potrebbe esservi d'aiuto. In amore prendetevi del tempo per riflettere sulla vostra relazione.

In campo professionale mettete da parte tutti quei progetti che non vi convincono del tutto. Voto - 6️⃣

Leone: questo cielo non vi darà grandi soddisfazioni nel prossimo periodo. Secondo l'Oroscopo sarete piuttosto severi con voi stessi, anche per riuscire a risollevarvi da questa situazione ormai scomoda. Nel lavoro dunque valutate attentamente i progetti che vi verranno proposti, perché alcuni potrebbero non essere semplici da risolvere.

Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un giovedì soddisfacente per voi nativi del segno. In campo amoroso ci penserà il pianeta Venere a regalarvi dolci emozioni e romanticismo a sufficienza da condividere con la persona che amate. Nel lavoro Marte vi spingerà a dare ancora tanto, e con il giusto impegno, avrete il vostro tornaconto. Voto - 8️⃣

Bilancia: Mercurio in trigono dal segno amico dell'Acquario stimolerà la vostra creatività. Gli imprevisti saranno ancora dietro l'angolo, soprattutto considerato Marte in quadratura. Di contro, riuscirete a dire la vostra. In ambito amoroso invece avrete ancora molto da recuperare. Dimostrare i vostri sentimenti al partner quando la Luna e Venere saranno contrari non sarà semplice.

Voto - 7️⃣

Scorpione: alcuni progetti potrebbero iniziare a farsi complicati ora che Mercurio si trova in quadratura dal segno dell'Acquario. Avrete buone capacità per raggiungere i vostri obiettivi, ma dovrete essere pronti a tutto. In amore la Luna e Venere vi accompagneranno verso una relazione stabile e romantica, piena di momenti davvero felici insieme alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vi vedranno sicuri di voi in campo professionale grazie a Mercurio. L'oroscopo della giornata di giovedì si preannuncia dunque interessante per lo sviluppo di ottimi progetti professionali. In amore godrete di un cielo abbastanza sereno per stare insieme alla persona che amate e godervi appieno la vostra storia d'amore.

Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di giovedì che vi permetterà di godere di un cielo sereno ed equilibrato. In amore, single oppure no, sarete in piena sintonia con la vostra fiamma, capaci di costruire un legame molto forte. In campo professionale sarete in grado di centrare importanti obiettivi e ottenere belle soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo in crescita sul fronte professionale. I risultati che state ottenendo dai vostri progetti dimostrano come le cose stanno finalmente andando per il verso giusto. Presto, potrete sperare in qualcosa di più per la vostra carriera. In amore il vostro rapporto vi darà soddisfazioni. Questo cielo si muoverà a vostro favore, dunque preparatevi a godere di momenti davvero romantici.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva in questo giovedì di febbraio. Single oppure no, godrete di un bel legame con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee e risorse a sufficienza per gestire in modo efficace i vostri progetti professionali. Voto - 8️⃣