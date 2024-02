L'oroscopo della giornata di mercoledì 21 febbraio prevede un Sagittario più intraprendente e maturo, sia in amore che nel lavoro, mentre la Luna darà gioie ai nati Cancro. Determinazione e forza permetteranno ai nati Leone di provare a riemergere da questo periodo difficile, mentre Gemelli sarà piuttosto seducente.

Previsioni 21 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: periodo nel complesso positivo in campo sentimentale. Nonostante la Luna si trovi in quadratura, Venere in sestile vi accompagnerà verso una relazione nel complesso piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Nel lavoro avrete i mezzi necessari per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un mercoledì tranquillo per la vostra relazione di coppia secondo l'Oroscopo. Anche se Venere sarà in quadratura, in questa giornata eviterete di causare o subire dispiaceri in amore, vivendo un rapporto apparentemente migliore. In ambito lavorativo attenzione a non correre troppi rischi, perché non sempre i vostri progetti potrebbero andare per il meglio. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che vi vedrà particolarmente seducenti. Con Venere in trigono dal segno dell'Acquario, sarà il periodo adatto per mettere in risalto la parte più romantica del vostro rapporto. Sul fronte lavorativo sarete in grado di esprimere al meglio le vostre idee grazie a Marte e Mercurio, raggiungendo risultati davvero interessanti.

Voto - 9️⃣

Cancro: giornata serena grazie alla Luna in buon aspetto. Godrete di un rapporto stabile e maturo con il partner. Se ci sarà un problema, sarete capaci di risolverlo insieme. Sul fronte professionale vi servirà un po’ di tempo per raggiungere il successo. In ogni caso, l'entusiasmo non vi mancherà. Voto - 7️⃣

Leone: questo periodo non sarà particolarmente entusiasmante a causa di questo cielo contrario.

Riuscirete comunque a essere forti e determinati, soprattutto nel lavoro, nel tentativo di riemergere e prendervi delle soddisfazioni. In ambito amoroso sarà una giornata poco interessante per la vostra relazione di coppia, che al momento non sta passando un bel periodo. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale poco influente in questo mercoledì di febbraio, ma non per questo passerete una giornata difficile.

Il rapporto con il partner sarà infatti soddisfacente, anche se a volte potrebbero esserci dei momenti di noia. In ambito lavorativo dovrete avere pazienza con alcune mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo davvero interessante grazie a un cielo sereno sopra di voi. In ambito amoroso il vostro amore nei confronti del partner verrà sicuramente ricambiato grazie anche al sostegno di Venere in trigono. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti come da voi stabilito grazie a Mercurio e Marte in congiunzione. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico del Cancro vi darà una mano. Anche se Venere sarà in quadratura, la vostra relazione di coppia si rivelerà più tranquilla e meno problematica.

Questo però non vorrà dire che i vostri problemi si sono magicamente risolti. In ambito lavorativo sarà meglio giocare sul sicuro per il momento, evitando di imbattervi in progetti difficili da gestire. Voto - 7️⃣

Sagittario: con il sostegno di Marte e Mercurio in sestile sarete particolarmente intraprendenti. Nel lavoro infatti dimostrerete di avere le capacità adeguate a mettere insieme progetti di primo livello. In amore ci sarà una buona intesa con il partner, che tenderà a farsi davvero dolcissima. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma sarà piacevole e potrebbe regalarvi qualche emozione in più. In ambito lavorativo avrete fiducia nelle vostre capacità e nei vostri progetti, raggiungendo risultati spesso soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno un cielo davvero sereno. La vostra relazione di coppia vi darà delle soddisfazioni e apprezzerete molto la compagnia della vostra dolce metà. In ambito lavorativo sarà una giornata produttiva e intensa, che vi darà delle belle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in trigono dal segno del Cancro vi aiuterà a trovare la giusta intesa con la persona che amate. Se siete single apprezzerete molto la compagnia delle persone che vi piacciono. Nel lavoro sarete attivi e determinati in questo periodo, pronti a dare il meglio di voi per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣