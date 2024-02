L'oroscopo della giornata di mercoledì 28 febbraio vedrà parecchia confusione nei nativi Leone, che faticheranno a realizzare i loro progetti, mentre Pesci sarà diretto e determinato nei propri progetti professionali. Capricorno sarà particolarmente produttivo in ambito professionale e l'Ariete dovrà avere pazienza nei confronti del partner.

Previsioni 28 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì difficile in campo amoroso a causa della Luna in opposizione. Venere in sestile vi aiuterà a mantenere un buon equilibrio con il partner, ma attenzione comunque al vostro atteggiamento.

Sarà necessario avere molta pazienza per vivere un rapporto stabile. Sul fronte professionale avrete le idee chiare per i vostri progetti, ma non dovrete avere fretta nel realizzarli. Prendetevi il vostro tempo. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno un cielo ancora cupo sul fronte amoroso. Venere in quadratura non mollerà la presa, ma per vivere una buona relazione di coppia, voi per primi dovrete fare qualcosa per la persona che amate. In ambito lavorativo avrete buone risorse a disposizione, che però dovrete essere in grado di saper sfruttare. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che rimane splendente in ambito sentimentale. Vi sentirete davvero bene con la vostra fiamma. Sarà possibile realizzare ciò che più desiderate con il partner.

Sul fronte professionale invece potreste non avere le idee chiare sui vostri progetti, forse perché siete in attesa di importanti risposte che non arrivano. Voto - 7️⃣

Cancro: Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci vi permetterà di dare inizio a nuovi progetti professionali. Ciò che potrebbe spaventarvi sono tutti quei dubbi che non dipendono da voi e che dunque non potete risolvere da soli.

In amore la Luna in quadratura potrebbe alterare il vostro carattere e rendervi un po’ più suscettibili del solito. Voto - 6️⃣

Leone: ci sarà parecchia confusione nei vostri progetti professionali e nella vostra vita quotidiana secondo. Avrete bisogno di certezze nella vostra vita per poter fare finalmente passi avanti con i vostri progetti.

Sul fronte amoroso la Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma con Venere in opposizione non potrete avere grandi pretese. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Secondo l'Oroscopo, ci sarà una piacevole intesa con la persona che amate, ma anche voi single sarete aperti e socievoli, pronti per aprirvi a nuove esperienze. Per quanto riguarda il lavoro sarà importante non correre troppi rischi per il momento, considerato Mercurio contrario. Voto - 7️⃣

Bilancia: single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto non potrete che essere soddisfatti della vostra vita sentimentale e sociale. In ambito lavorativo potrete realizzare le vostre idee più ambiziose se avrete risorse a sufficienza.

Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale sottotono. Single oppure no, con Venere in quadratura non sarete sempre così romantici o comprensivi nei confronti della vostra fiamma. Sul fronte professionale saprete gestire bene i vostri progetti, ciò nonostante non dovrete peccare di presunzione verso i colleghi. Voto - 6️⃣

Sagittario: periodo ottimale in campo amoroso grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti. Single oppure no, sarà un bel periodo per condividere qualcosa in più della vostra vita con la persona che amate, costruendo un rapporto più forte. Sul fronte professionale potrete fare davvero bene se avrete buone idee da sviluppare. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di mercoledì positiva in campo professionale.

La vostra produttività raggiungerà nuove vette. Avrete modo di sentirvi davvero soddisfatti dei vostri progetti e dei risultati raggiunti. In amore non sarà una giornata particolarmente romantica a causa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Per fortuna non attraverserete una vera e propria crisi. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà una giornata dolce per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, vi sentirete in sintonia con la persona che amate. Potrete finalmente riuscire a ottenere qualcosa in più. In ambito lavorativo avrete tutto ciò che serve per riuscire a mettere insieme buoni progetti professionali. Voto - 8️⃣

Pesci: il lavoro si rivelerà davvero produttivo in questa giornata grazie al vostro atteggiamento diretto e determinato e al sostegno di Mercurio e Giove in buon aspetto. In ambito amoroso sarà un mercoledì abbastanza tranquillo per voi e il partner, ma non per questo esente da forti emozioni. Voto - 8️⃣