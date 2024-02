L'oroscopo della giornata di sabato 17 febbraio vedrà l'arrivo di Venere nel segno dell'Acquario, il quale potrà contare su un cielo splendido per vivere al meglio la propria vita, mentre la Bilancia sarà più determinata e perseverante nei propri progetti professionali. L'Ariete dedicherà più tempo alle persone che ama, mentre i Gemelli troveranno la giusta direzione in amore e al lavoro.

Previsioni oroscopo sabato 17 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che finalmente vi permetterà di vedere le cose dal loro lato positivo ora che Venere sarà in sestile.

Sarà possibile recuperare il vostro rapporto con il partner, e cercare di costruire un legame più forte, dedicando loro più tempo. Nel lavoro avete trovato idee stimolanti per i vostri progetti, che finalmente vi daranno delle soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: l'intesa di coppia tra voi e il partner potrebbe attraversare una fase di stallo, considerato Venere in quadratura. I vostri atteggiamenti potrebbero non essere ben visti dalla persona che amate. In ambito lavorativo siate sempre chiari in quel che fate e con i vostri colleghi in modo tale da evitare fraintendimenti. Voto - 6️⃣

Gemelli: il cielo finalmente sarà dalla vostra parte e vi permetterà di avere una quotidianità più interessante. In amore l'influenza di Venere renderà più appagante il vostro rapporto.

Se siete single si risveglieranno i vostri sentimenti e la voglia di amare vi spingerà a trovare qualcuno con cui condividere le emozioni. In ambito lavorativo raggiungere risultati migliori dai vostri progetti grazie a Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Cancro: un quadro astrale che vi sorriderà a partire da questa giornata di sabato.

Inizierà molto bene il fine settimana. Venere infatti non sarà più opposta: con un po’ di buon senso e amore puro, troverete la giusta intesa con la vostra fiamma. In campo professionale la strada verso il successo sarà ancora lunga, ciò nonostante riuscirete a gettare basi solide per nuove future opportunità. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale in calo.

Con Venere in opposizione potrebbe non essere il periodo giusto per concentrarvi al meglio sulla vostra storia d'amore. In ambito lavorativo siete stanchi di ricevere illusioni. Avrete bisogno di certezze, di progetti che possano darvi soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Vergine: questo cielo sarà poco influente in questo periodo. Per fortuna siete riusciti a costruire un bel rapporto con la persona che amate, che se ben gestito, vi regalerà ancora bei momenti. Per quanto riguarda il lavoro potreste essere a corto di idee. Non sempre infatti i vostri progetti potrebbero rivelarsi un successo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarete più determinati e perseveranti in quel che fate grazie a Marte e Mercurio in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Sarà possibile dunque mettere insieme buoni progetti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte amoroso passione e dolcezza saranno i protagonisti della vostra relazione di coppia. Anche voi single dimostrerete buone emozioni verso chi merita. Voto - 9️⃣

Scorpione: sarà un sabato difficile per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Stelle come Venere, Marte e Mercurio saranno in cattivo aspetto, e potrebbero mettervi in difficoltà. In amore, non avere il sostegno del partner in certe situazioni potrebbe scatenare possibili conflitti che dovrete saper gestire. Nel lavoro alcuni progetti non sembrano andare come previsto. I risultati, di conseguenza, potrebbero non piacervi. Voto - 6️⃣

Sagittario: ottimo cielo per voi nativi del segno in questa giornata di sabato.

L'arrivo di Venere in sestile vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto, e dare così vita a mettere una relazione più romantica. Per quanto riguarda il lavoro state ottenendo diverse soddisfazioni in questo periodo. Continuate su questa strada. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di sabato, nonostante questo cielo sia completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Riuscirete comunque a vivere un bel rapporto con il partner grazie alla grande intesa che siete riusciti a costruire. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti sono a buon punto. Non vi resta che dare il massimo per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: questo avrà occhi solo per voi nel prossimo periodo.

In amore potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto, che vi permetteranno di costruire un legame forte con la vostra fiamma. Nel lavoro avrete buone idee, che riuscirete ad applicare con determinazione. Voto - 9️⃣

Pesci: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti, nonostante la Luna si trova in quadratura. Il vostro rapporto sarà tutto sommato discreto, ma non sempre ci sarà stabilità nel vostro rapporto. Sul fronte lavorativo avrete cura dei vostri progetti, cercando di fare sempre del vostro meglio. Voto - 8️⃣