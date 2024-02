L'oroscopo della giornata di sabato 24 febbraio prevede una certa fretta o insofferenza nei nativi Vergine a causa dell'opposizione di Mercurio, che potrebbe portare imprevisti nel lavoro, mentre l'Acquario sarà irresistibile. Gemelli non dovrà perdere di vista i propri obiettivi, mentre Cancro sfrutterà le proprie energie al meglio.

Previsioni oroscopo sabato 24 febbraio 2024 segno per segno

Ariete: inizierete molto bene questo fine settimana grazie a Venere in sestile. Il rapporto tra voi e il partner sarà stabile e soddisfacente, pieno di momenti davvero piacevoli.

Se siete single sarà un sabato che potrebbe rivelarsi speciale. In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, cercando di gestire in modo ottimale le vostre risorse. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno il pianeta Mercurio a favore. Avrete le idee più chiare con i vostri progetti professionali, ma non dovrete avere fretta in quel che realizzerete. Per quanto riguarda i sentimenti invece dovrete avere moltissima pazienza nei confronti del partner considerato Venere ancora in quadratura. Di contro, la Luna in trigono vi aiuterà a vedere il buono della vostra relazione. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro secondo l'Oroscopo della giornata di sabato.

In amore dunque dovrete fare attenzione al vostro modo di amare a volte eccessivo. In ambito lavorativo non dovrete perdere di vista i vostri obiettivi. Con Mercurio in quadratura infatti, qualcosa potrebbe non andare come previsto nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: con Mercurio in trigono dal segno amico dei Pesci, sfrutterete le vostre energie al meglio in questo periodo, soprattutto in campo professionale.

Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà stabilità tra voi e il partner. La Luna in sestile dal segno della Vergine vi aiuterà a mettere in risalto quella parte più matura del vostro rapporto con il partner. Voto - 7️⃣

Leone: anche se Mercurio non sarà più in cattivo aspetto, avrete ancora molto da recuperare in campo professionale.

Dovrete avere idee davvero valide per riuscire a risalire la china con i vostri progetti, ma potrebbe volerci del tempo. Sul fronte amoroso avrete ancora Venere negativa. Questo fine settimana dunque non inizierà al meglio per dedicarvi appieno ai sentimenti. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di iniziare al meglio questo fine settimana. Single oppure no, ci saranno tutti i presupposti per creare momenti davvero interessanti insieme alla vostra fiamma. Sul fronte professionale Mercurio sarà in opposizione in questo periodo. Per realizzare buoni progetti, dovrete essere abbastanza sicuri delle vostre scelte. Attenzione dunque a non avere fretta in quel che fate.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale positiva in questa giornata di sabato per voi nativi del segno. Avrete la capacità di riaccendere la passione tra voi e il partner, godendo di un rapporto davvero splendido. Sul fronte professionale tutto vi sembrerà tranquillo. I vostri progetti andranno avanti, ma ciò non vorrà dire che potrete rallentare. Voto - 8️⃣

Scorpione: il sostegno di Mercurio in trigono si rivelerà importante in campo professionale. Avrete buone idee per i vostri progetti, e la collaborazione con i colleghi vi permetterà di mettere in risalto le vostre capacità. In amore la Luna vi darà una mano in questa giornata di sabato, ciò nonostante, con Venere in quadratura non potrete avere grandi pretese.

Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di sabato sottotono a causa della Luna in quadratura. Single oppure no, potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e il partner, soprattutto per voi nati nella prima decade. Anche in ambito lavorativo avrete l'impressione che i vostri progetti non vadano avanti a causa di Mercurio. Prendetevi qualche momento per trovare la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di sabato. La Luna illuminerà la vostra relazione di coppia, e vi regalerà momenti pieni d'amore insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio, Saturno e Giove in buon aspetto per mettere insieme buoni progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo pieno di soddisfazioni secondo l'oroscopo di sabato.

Inizierete bene questo weekend grazie a Venere in congiunzione, e non mancheranno i momenti d'amore tra voi e il partner, grazie al vostro fascino irresistibile. Sul fronte professionale le idee non mancheranno, e con Marte in congiunzione avrete energie a sufficienza per trasformarle in realtà. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in opposizione dal segno della Vergine potrebbe causare qualche incomprensione di troppo tra voi e il partner in questo periodo. Dovrete avere pazienza, ma soprattutto, essere sempre rispettosi verso la persona che amate. In ambito lavorativo ci penseranno Mercurio, Saturno e Giove e trasformare i vostri progetti in successi. Voto - 7️⃣