L'Oroscopo della settimana dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 promette un periodo efficace, ma solo per pochi segni. Sotto osservazione in questa sede è la prima metà zodiacale, analizzati e messi in guardia dall'Astrologia generale. Prima di iniziare con le previsioni astrologiche approfondiamo in anteprima le interazioni astrali.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana in analisi, riguardo ai prossimi transiti lunari, conta in tutto tre tappe. La Luna in Bilancia darà il via al tour settimanale questo lunedì 26 febbraio alle ore 15:29, entrando in un segno di Aria.

Il secondo stop avverrà giovedì 29 febbraio alle ore 4:09, con il passaggio della Luna in Scorpione. La settimana si concluderà con l'ingresso della Luna in Sagittario, previsto per questo sabato 2 marzo.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La settimana sarà mediamente buona. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco le persone giuste per portare a buon fine qualsiasi impegno. Gli astri prevedono in amore abbastanza tranquillità: riuscirete ad essere più aperti e dolci, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalla persona amata. Usate il cuore al posto della testa, ok? Sappiate che certi sentimenti alla lunga potrebbero accusare i primi lievi cali con possibile diminuzione di desiderio o nella complicità di coppia.

Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per puntare ancora più in alto. Aspirare ad un'occupazione migliore potrebbe essere una buona idea, ma dovrete essere abili nel valutare le offerte più vantaggiose, se ci sono, oppure iniziare a cercare rovistando per altre strade.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno martedì 27 febbraio;

martedì 27 febbraio; ★★★★★ lunedì 26 e mercoledì 28;

★★★★ giovedì 29 e domenica 3;

★★★ venerdì 1°marzo;★★ sabato 2 marzo.

♉ Toro: voto 7.

La settimana in arrivo segna una ripresa della situazione sentimentale per molti di voi. Si prevede un miglioramento nel desiderio di amare e la volontà di costruire qualcosa di definitivo. Anche se siete reduci da una recente separazione, questo è un periodo propizio per cercare di costruire nuove intese o conoscere persone nuove e stimolanti.

Per le coppie solide e sane, sono in arrivo nuovi progetti da realizzare insieme. Nel lavoro, alcune giornate saranno caratterizzate da idee e originalità, nonostante la routine. Vi sveglierete con abbastanza energia e adrenalina per indirizzarle verso le cose che avreste dovuto portare a termine da tempo. Sarà l'occasione giusta per farlo.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno mercoledì 28 febbraio;

mercoledì 28 febbraio; ★★★★★ martedì 27 e giovedì 29;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 1;

★★★ sabato 2 marzo;

★★ domenica 3 marzo.

♊ Gemelli: voto 8. Questa parte della settimana si prospetta davvero speciale, senza problemi di sorta. Le stelle della fortuna sottolineano che il periodo sarà positivo sia in amore che nel lavoro.

Prendete in considerazione i consigli degli amici, potrebbero rivelarsi davvero utili. Nel campo sentimentale, gli astri hanno preparato per voi una giornata meravigliosa. Vivrete momenti indimenticabili che porteranno al ripristino della serenità familiare. Se siete single, potrete osare di tutto in questo periodo, la fortuna sarà dalla vostra parte in ogni situazione, anche la più improbabile. Conoscerete persone nuove e interessanti che arricchiranno il vostro futuro. Nel lavoro, un lampo di genio vi aiuterà a risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata. Una soluzione clamorosa che vi porterà gratificazioni e buoni guadagni per il futuro.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno venerdì 1° marzo;

venerdì 1° marzo; ★★★★★ giovedì 29, sabato 2 e domenica 3;

★★★★ mercoledì 28 febbraio;

★★★ martedì 27 febbraio;

★★ lunedì 26 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. La settimana si profila decisamente sopportabile. Tuttavia, a metà periodo, potrebbero verificarsi impuntamenti o situazioni poco positive. La parte migliore arriverà dall'amore: riuscirete a porre rimedio ad eventuali recenti incomprensioni, soprattutto a livello di coppia. In generale, i rapporti sentimentali scivoleranno via in scioltezza, in attesa di consolidarsi ulteriormente. Avrete l'occasione durante la giornata di chiarire eventuali punti oscuri e mettere punti fermi al vostro rapporto.

In famiglia o nel lavoro potreste sentirvi annoiati e in parte confusi, forse a causa dello stress. Quindi cercate di concedervi una pausa, staccando la spina per un po'. Ricordate, voi single, che in amore non è tutto oro quello che luccica, per cui, anche avendo ottime referenze astrali, non fidatevi delle apparenze. In questo caso, l'astrologia invita senz'altro a stare più attenti del solito. Nel lavoro, non siate impazienti!

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 3 marzo;

domenica 3 marzo; ★★★★★ venerdì 1°e sabato 2;

★★★★ lunedì 26 e giovedì 29;

★★★ mercoledì 28 febbraio;

★★ martedì 27 febbraio.

♌ Leone: voto 6. L'Astrologia presume che sarà una buona settimana, al limite della normalissima sufficienza.

Anche se valutata come di routine, la parte centrale o finale non mancherà di regalare piccole soddisfazioni, che dovrete essere in grado di individuare e cogliere. Probabilmente, a più di qualcuno di voi nativi, il campo visivo si allargherà, dando la possibilità di fare più cose contemporaneamente. Riguardo ai sentimenti, avrete una piacevole sorpresa che vi tirerà su di morale, consentendovi di superare un periodo un po' monotono. Se siete fra quelli che stanno vivendo una storia d'amore un po' travagliata, mettetevi il cuore in pace, poiché il vostro segno sta per entrare in una fase più positiva. I single, nonostante astri parzialmente contrari, vanteranno ottimi supporti da persone che mai avrebbero sperato di avere: il periodo non vi deluderà.

Nel lavoro, approfittate del discreto influsso delle stelle per fare trattative di affari con nuovi collaboratori. Creare nuove alleanze vi permetterà di aprire orizzonti alternativi.

La scala di valori settimanale

★★★★★ lunedì 26 e domenica 3;

★★★★ martedì 27, mercoledì 28 e sabato 2;

★★★ giovedì 29 febbraio;

★★ venerdì 1° marzo.

♍ Vergine: voto 6. Le previsioni annunciano abbastanza vivibilità, seppur immerse nella più totale normalità. Gli astri mettono in primo piano la presenza di Nettuno, Saturno e Giove in ottimo aspetto verso Venere, il vostro pianeta di settore. Vi esortiamo a fare uno sforzo in più per cercare di migliorare sia l'immagine che il vostro ruolo in ogni ambito della vita. In amore, gli astri invitano a una certa concentrazione: rimanere semplicemente dietro le quinte sarà la scelta più idonea per voi, evitando di prendere iniziative rischiose, specialmente a livello di coppia.

I single avranno la conferma che la strada che hanno preso è sicuramente quella che prossimamente li renderà felici. Nel lavoro, il periodo offrirà qualche piccola opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ martedì 27 e venerdì 1;

★★★★ lunedì 26, sabato 2 e domenica 3;

★★★ mercoledì 28 febbraio;

★★ giovedì 29 febbraio.

