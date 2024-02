L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 febbraio. Sotto i riflettori la giornata di mercoledì, messa in relazione con i segni della seconda sestina zodiacale. Pronti a dare un senso al giro di boa infrasettimanale?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 7 febbraio consultando il responso delle stelle di mercoledì, in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 7 febbraio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di mercoledì si preannuncia estremamente positiva, andando oltre ogni più rosea aspettativa.

Secondo le previsioni astrologiche del giorno riguardo all'amore, chi ha attraversato momenti di crisi nella vita di coppia può finalmente sperare in un cambiamento positivo. Per i single, nel campo personale, sentiranno il desiderio di conoscere nuove persone, anche molto diverse da loro ma valide, in grado di aprire nuovi orizzonti e magari realizzare qualcosa insieme. Sul fronte lavorativo, nuovi progetti inizieranno a muoversi, poiché le stelle del periodo garantiranno cambiamenti positivi. La complicità con i colleghi sarà ottima.

Scorpione: ★★★. L'oroscopo prevede una giornata caratterizzata dal "sottotono". In ambito amoroso, chi vi ama sarà propenso ad assecondare i vostri desideri, anche quelli più originali; è importante apprezzare questo gesto e cercare di ricambiare con lo stesso affetto.

Per coloro che sono tentati da avventure superficiali, si consiglia di non sacrificare la sicurezza affettiva per fugaci "avventurette". Per i single, la giornata potrebbe essere caratterizzata da toni piuttosto bassi. Perciò, alcune persone intorno a voi potrebbero percepire un certo distacco, all'allontanandosi da voi senza motivo apparente.

Sul fronte lavorativo, potreste incontrare difficoltà nel realizzare i vostri piani. Per evitare delusioni, sarà necessario essere più flessibili e disposti a compromessi.

Sagittario: ★★. Inizierà in salita la giornata di mercoledì, almeno così suggeriscono le previsioni astrali. Nel settore amoroso, l'oroscopo avverte che potreste essere un po' distratti e non accorgervi di ciò che sta accadendo sotto il vostro naso.

Fate attenzione, altrimenti potreste pentirvi di sviste o svarioni sentimentali. Dedicate più tempo alla relazione, regalando momenti di qualità alla persona amata. Per i single, si prospetta un periodo complesso: indecisioni o mancanza di volontà potrebbero presentare il conto. Se avete programmi per la giornata, tenete un'alternativa pronta nel caso in cui gli astri mettano in discussione i vostri piani. Sul fronte lavorativo, la determinazione sarà fondamentale per resistere a chi cercasse di farvi cambiare idea su qualcosa.

Oroscopo e stelle del 7 febbraio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Vi attende un metà settimana decisamente "strabiliante" (utilizzando un termine colorato per indicare una giornata eccezionale!).

Questo periodo infatti si preannuncia perfetto per l'amore. Riguardo ai sentimenti, avendo valutato correttamente i risultati delle vostre scelte o azioni, comincerete finalmente a raccogliere i tanto desiderati frutti. Nella coppia, si prospetta un'ottima intesa sessuale! Per i single, si prevede che la giornata sia molto positiva per molti. Sarete intraprendenti e desiderosi di conoscere nuove persone: approfittate di questa ottima opportunità offerta dalle stelle. Sul fronte lavorativo, i vostri obiettivi saranno solidi e di facile realizzazione. Con i colleghi sarete diretti, esponendo le idee in modo chiaro. Novità in vista per chi lavora in proprio.

Acquario: ★★★★. Avete davanti a voi un mercoledì all'insegna della solita normalità.

In generale, non vi mancherà la giusta grinta: sarete propositivi e metterete in campo idee proficue. In amore, la vita sentimentale subirà una trasformazione positiva. Le coppie che hanno avuto difficoltà a livello di comunicazione potranno finalmente vivere un periodo sereno. Per i single, l'amore occuperà un posto di rilievo: vi sentirete pronti ad affrontare rischi e responsabilità, anche a costo di rinunciare a certe priorità che fino a ieri consideravate irrinunciabili (sapete di cosa si tratta, vero?). Sul fronte lavorativo, siete sulla strada giusta. Questo è il momento ideale per affrontare le situazioni che vi portate dietro da un po' di tempo, risolvendole definitivamente.

Pesci: ★★★★.

L'oroscopo del giorno, di mercoledì 7 febbraio, prospetta tanta buona normalità. Luna e Nettuno saranno disponibili a rilasciare influssi positivi, seppur mediocri. In amore, la vita di coppia potrebbe attraversare una fase critica, con la possibilità che emergano problemi taciuti da tempo. Fate attenzione se state vivendo una storia parallela (ci siamo capiti, vero!). L'esuberanza di pianeti amichevoli, unita alla maliziosa complicità di persone intraprendenti in fatto di sentimenti regalerà momenti splendidi. Per i single, si invitano i cuori solitari a non aspettare che sia lui/lei a fare la prima mossa. Prendete voi l'iniziativa, altrimenti finirete con l'invecchiare aspettando chissà cosa. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi un po' stressati. Una pianificazione accurata delle attività potrebbe rendere tutto più gestibile.