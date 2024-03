L'oroscopo del fine settimana che va dal 23 al 24 marzo prevede un Toro più accattivante in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Vergine dovrà essere capace di ottenere un dialogo costruttivo con il partner, sfruttando la Luna favorevole. Gemelli sarà piuttosto scettico in amore, mentre Capricorno troverà una perfetta armonia tra amore e lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 23-24 marzo 2024 segno per segno

Ariete: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà positivo, anche se questo cielo non avrà molto da offrirvi.

Per una buona relazione dovrete darvi da fare. Sul fronte professionale avrete i giusti mezzi a disposizione per ottenere ciò che volete. Dimostrate di essere all'altezza della situazione. Voto - 7️⃣

Toro: il vostro modo di amare più accattivante sarà gradito dal partner secondo l'Oroscopo del fine settimana. La Luna e Venere in buon aspetto vi metteranno nelle giuste condizioni per vivere una relazione più interessante. Sul fronte professionale potrete contare su un cielo splendido per mettere in mostra le vostre abilità e ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi vedrà piuttosto scettici dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo con questo cielo contrario avrete bisogno di più tempo per voi stessi e riflettere sul valore della vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo dovrete avere le idee chiare su quale strada sia la più giusta per i vostri progetti. Voto - 5️⃣

Cancro: sfera sentimentale eccellente in questo fine settimana per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una splendida complicità, che alimenterà il vostro rapporto di splendide emozioni. Nel lavoro vi darete da fare per recuperare alcuni progetti rimasti indietro, e con Marte, Mercurio e Giove dalla vostra parte, questo sarà un periodo di crescita.

Voto - 8️⃣

Leone: sarà un weekend piuttosto tranquillo per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante la vostra relazione sarà tutto sommato piacevole, soprattutto per voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà una situazione stabile, anche se sarete in attesa di alcune novità.

Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna sarà favorevole in questo weekend per voi nativi del segno. Sfruttate la posizione favorevole dell'astro argenteo per cercare di dialogare con il partner in modo costruttivo, risolvendo eventuali problemi. Sul fronte professionale potrebbero esserci degli ostacoli da superare, che potrebbero rallentarvi non poco. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale un po' anonima nel corso di questo weekend. Il rapporto con il partner tutto sommato stabile, ma mai particolarmente appagante. Anche nel lavoro ve la caverete molto bene, ma senza quel vostro solito entusiasmo che anima le vostre giornate lavorative. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottimo cielo per voi nativi del segno nel corso di questo fine settimana.

Riuscirete a godervi appieno la vostra relazione di coppia grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Marte si rivelerà prezioso in questo periodo. Riuscirete a metterci più grinta in quel che fate, massimizzando i vostri risultati. Voto - 9️⃣

Sagittario: fine settimana difficile per quanto riguarda i sentimenti, ma non solo. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto. Anche nel lavoro non sarete nelle condizioni migliori per gestire bene i vostri progetti considerato Mercurio, Marte e Saturno in quadratura. Voto - 5️⃣

Capricorno: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

La vostra relazione di coppia sarà illuminata dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni, soprattutto voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo, e sarà possibile raggiungere importanti obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: periodo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Godrete di un rapporto stabile con il partner, grazie anche all'ottima armonia che siete riusciti a costruire insieme. Per quanto riguarda il lavoro avrete parecchie cose da fare, ciò nonostante la cosa non vi spaventerà affatto. Sarete pronti a rendere questo fine settimana produttivo. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in Vergine potrebbe causare piccole incomprensioni in questo weekend.

La vostra relazione sarà forte grazie a Venere, ciò nonostante sarà necessario non prendersi troppe libertà. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri progetti in ogni dettaglio, raggiungendo i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣