L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 7 marzo. In questo frangente saranno sottoposti ad analisi i segni appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 7 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. In campo sentimentale, un cielo radioso vi condurrà a vivere in armonia con l'ambiente familiare, specialmente con il partner. Se già godete di una relazione felice, un'atmosfera romantica attraverserà la vostra vita, portandovi a desiderare una dimensione assoluta nella vostra unione.

Se invece avete recentemente avviato una convivenza, potrete esprimere in modo potente il vostro temperamento espansivo e tutto l'affetto al vostro compagno o compagna di vita. I single, grazie all'allineamento planetario, si sentiranno al posto giusto nel momento giusto. Una giornata estremamente piacevole e rilassata vi attende, con sorrisi e l'aspettativa che il quadro si completi con l'arrivo della persona giusta. Nel lavoro, gli astri vi assisteranno nell'attività professionale. Sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative: sfruttate questa opportunità per mettere in mostra le competenze e raggiungere nuovi traguardi.

Scorpione: ★★. Periodo "no". L'oroscopo del giorno prospetta una metà settimana poco convincente.

L'umore potrebbe essere altalenante, accompagnato da un'irritabilità elevata e uno spirito decisamente polemico. In sintesi, potrebbe essere forte la tentazione di allontanarsi, cercando rifugio lontano da tutto e da tutti. Forza, reagite! Non ha senso nascondere la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi. Sul fronte lavorativo, anche se obbligati a essere presenti in azienda, è probabile che manterrete un buonumore.

La voglia di fare presto tornerà ad essere più che soddisfacente che mai. Venere, riguardo all'amore, in alcuni casi ammorbidirà le asperità di un carattere scalpitante e nervoso come il vostro. Sarete coinvolgenti e con slanci convincenti riuscirete a sedurre chi vi interessa. Se, a tarda sera, vi sentiste un po' storditi, non insistete nel voler fare cose a tutti i costi: rallentate!

Sagittario: ★★★. In generale, potrebbe arrivare un periodo poco ideale per mettere in gioco cose importanti. Un sottotono generale, soprattutto in campo sentimentale, vi spingerà a stare in guardia poiché le stelle non promettono nulla di positivo. Nell'aria si avvertono già lievi malumori e incomprensioni con la persona amata, ma tranquilli, perché in serata sarà tutto dimenticato. Nel frattempo, Mercurio in aspetto disarmonico renderà la giornata particolarmente pesante; sarà necessario impegnarsi per fare chiarezza non solo nei vostri cuori, sforzandovi di capire cosa desiderate davvero da chi avete accanto. I single, potrebbero non essere proprio al top dell'umore. Tuttavia, scambiando quattro chiacchiere con persone fidate ritroverete il sorriso e apprezzerete il dono della vita.

Sarebbe opportuno, quindi, non prendersela con l'Astrologia se doveste trovare la giornata difficile, piena di incontri che non portano a nulla di concreto. Sul fronte lavorativo, cercate di mantenere la calma per evitare conflitti, mal tollerarti dal vostro carattere.

Oroscopo e stelle del 7 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. In programma una giornata abbastanza fluida e a tratti anche rilassante, anche se potrebbero verificarsi alcuni momenti di stanchezza in cui vi sentirete stranamente taciturni. La mancanza di nuovi stimoli potrebbe rendervi un po' più pensierosi del solito, ma in termini di concretezza, non rimarrete secondi a nessuno. Nel frattempo, un incontro di lavoro inaspettato potrebbe presentarsi al momento giusto, spingendovi a riflettere su alcune importanti opportunità che potrebbero presto aprirsi davanti a voi: una vera "manna dal cielo".

In amore, invece, alcune emozioni arriveranno come onde rasserenanti e benevole. In questo momento, siete consapevoli che "il vostro mare" è calmo come una tavola... Voi, tuttavia, da buoni Capricorno, sapete accontentarvi (anche se per poco) della tranquillità.

Acquario: 'top del giorno'. Giornata sotto i positivi auspici della Luna, questo giovedì presente nel vostro segno. L'Astrologia in questo caso prevede una giornata all'insegna della massima positività. Dunque un giro di boa infrasettimanale fortunato per molti: pronti a gongolare? La Luna mostrerà senz'altro il suo lato più dolce, portando in primo piano questioni rimandate da tempo, ma questa volta saprete affrontarle con grande successo.

Nel contesto lavorativo, le contrarietà non saranno in grado di fermarvi. In caso di imprevisti, riuscirete a correre ai ripari ed evitare pasticci. Il vostro intuito sarà un prezioso alleato nel valutare nuove proposte da diverse prospettive, consentendovi di prendere all'occorrenza persino posizioni controcorrente, se necessario. In ambito amoroso, con lo spirito giusto sarete capaci di essere molto intraprendenti. Le avventure amorose fioccheranno, e i rapporti collaudati si rinnoveranno.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di giovedì 7 marzo, predice un periodo davvero sorprendente. Per quanto riguarda i sentimenti, vivrete momenti significativi, mentre per il resto, sarà il divertimento a farla da padrone.

La pace interiore vi conferirà sicurezza e vitalità a lungo termine, pronte da sfruttare nel contesto del rapporto. Le altre attività andranno in crescendo, contribuendo a rendere la vita di coppia ancor più serena. Sarà un momento in cui vi sentirete a vostro agio con voi stessi, e il vostro umorismo insieme alla gioia di vivere avvicineranno ulteriormente voi e il partner. Per i single, le stelle promettono una giornata fortunata. Ogni obiettivo che vorrete raggiungere sembrerà trovarsi nelle condizioni migliori per essere portato a termine. L'energia delle stelle vi renderà vivaci e ottimisti, mentre l'influenza positiva di Venere porterà allegria nelle vostre vite. Saranno favoriti nuovi flirt e avventure amorose, da vivere con passione e senza troppe aspettative per il futuro. Nel contesto lavorativo, a seconda del vostro stato d'animo, potrete optare per un progetto duraturo.