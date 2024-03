L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 marzo. In analisi il primo giorno di weekend, messo in relazione con i segni della seconda sestina zodiacale, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 9 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Si prospetta un fine settimana potenzialmente impegnativo. Il periodo, valutato in modo sottotono, non promette eccessiva positività.

Tuttavia, adottando un approccio attento e paziente, potrete mitigare significativamente eventuali conseguenze negative. La fase potenzialmente sfavorevole potrebbe portare a uno stallo complesso e forse delicato. Concedetevi piccole gratificazioni, anche a costo di qualche sacrificio, per attenuare l'impatto. Oculatezza e tempismo saranno le parole chiave da tenere a mente se puntate a una crescita professionale. Ricordate che per aumentare le entrate, sarà necessario occuparsi di metodologie tecnicamente avanzate. In amore, la Luna nel segno amico dei Pesci, darà un tocco di passione a questo periodo impegnativo. Coloro che stanno per definire un incontro o una relazione potrebbero essere favoriti, anche se al di sotto delle aspettative.

Scorpione: ★★★★★. Splendido sabato in vista per molti. Nel campo sentimentale, sarete tra i favoriti all'inizio di questo weekend. Il rapporto con il partner si caratterizzerà per dolcezza e tranquillità. Il sostegno incondizionato offerto dalla persona amata renderà la giornata ancora più piacevole. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, poiché desiderate vivere appieno questo momento idilliaco con chi amate.

Le esigenze si combineranno perfettamente con quelle del partner, creando una sintonia perfetta. Un viaggio desiderato da tempo potrebbe diventare realtà, rafforzando ulteriormente l'intesa di coppia. Per i single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà luminoso. Non temete il giudizio altrui, poiché la stima nei vostri confronti non ha confini.

Nel lavoro, i progetti che state portando avanti si svilupperanno in modo eccellente. Il consiglio di un collega potrebbe rivelarsi molto utile, quindi prendetelo in considerazione.

Sagittario: ★★★★. Un conclusione di settimana come tante altre. Non eccezionale, ma certamente poco movimentata. Non si intravedono svolte, cambiamenti o notizie rilevanti, solo la consueta normalità. La presenza della Luna in Pesci vi spingerà a essere gentili con gli altri, anche se non sempre riuscirete a farlo. Il vostro sguardo sarà rivolto altrove, magari con la mente lontana dalle situazioni quotidiane. Nonostante il desiderio di apportare cambiamenti significativi alla vostra vita, manterrete buoni rapporti con tutti, considerando che il periodo non promette novità eclatanti.

Nel lavoro, riuscirete a sviluppare una nuova idea che potrebbe dimostrarsi vincente. Cercate qualcuno che possa darvi un sagace consiglio in merito. Se il partner vi rimprovera per qualcosa che avete fatto, prendetevi un momento prima di rispondere impulsivamente. Evitate di peggiorare la situazione!

Oroscopo e stelle del 9 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La gioia colorerà questa parte conclusiva della settimana, e la maggior parte delle azioni intraprese troveranno esiti positivi. In amore, soprattutto, troverete finalmente quello che cercate a livello emotivo. In questa giornata, qualcosa vi stupirà più del solito, rendendovi molto più disponibili nei confronti della persona amata, accettando situazioni che forse in passato avreste respinto.

In molti casi, apprezzerete le scelte del partner, sostenendole con tutta la propensione possibile. Se manterrete questa direzione, presto potrete fare un salto di qualità nel rapporto, migliorandone l'intesa. Cercate di raggiungere accordi, anche se siete insieme da poco tempo. Per i single, la giornata si prospetta appagante su molti fronti, portando uno stato di beatitudine, pur senza distogliere dai compiti abituali. Nel lavoro, sono in arrivo buone notizie. Sfruttando l'astuzia, riuscirete a ottenere molto più di quanto immaginate.

Acquario: ★★★★. Questo sabato si preannuncia abbastanza positivo, anche se all'interno della consueta routine. Tuttavia, è sempre preferibile affrontare un periodo considerato normale piuttosto che uno segnato da previsioni negative.

È importante notare che Venere sarà abbastanza ostile, mentre una parte della Luna sarà ancora favorevole: quale tra l'impulsività e la logica prevarrà? Sarebbe opportuno creare un armonioso equilibrio tra loro, evitando posizioni contrastanti che potrebbero compromettere il successo di un'iniziativa. Sul fronte lavorativo, il periodo avrà un sapore leggero e potreste sentirvi un po' svagati. Evitate di riprendere in considerazione decisioni già prese e rimandate alcune scelte a domani. In amore, apritevi alle richieste della persona amata, mostratevi più disponibili e arricchite la vostra relazione con nuovi e stimolanti interessi. Potrebbero emergere disagi trascurati nel tempo, quindi non rimandate oltre e cercate di comprendere come eliminare ogni fastidio alla radice.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno di sabato 9 marzo, pronostica una splendida Luna a sostegno del vostro segno. Nella sfera dell'amore, troverete nella persona amata tutto ciò di cui avete bisogno. Uno suo dolce sguardo sarà sufficiente a farvi sentire a casa, rendendo superflue le parole. Con L'Astro d'Argento a preservare il segno, la giornata sarà pervasa da allegria e buonumore. Vi percepirete profondamente amati, stimati e desiderati da tutti, incarnando gli ideali che avete sempre sognato. Anche la sfera dell'eros potrebbe regalare momenti di pura magia. Per i single, la posizione favorevole di alcuni pianeti, oltre che della Luna, renderà il weekend davvero intrigante, con sorprese e proposte irresistibili.

La Luna altresì contribuirà a rendervi particolarmente allegri, spiritosi e simpatici, facilitando la creazione di nuove amicizie. Sarete brillanti ed efficienti, il che vi spingerà a portare avanti progetti ambiziosi. Nel lavoro, la fortuna non è l'unico fattore determinante; dovrete metterci del vostro.