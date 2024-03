L'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 aprile vedrà il pianeta Venere lasciare il segno dei Pesci, che sarà comunque in grado di godere di una buona vita sentimentale, mentre l'Ariete riuscirà a coronare sogni e successi. Il Leone sarà più dinamico e ottimista, anche nel lavoro, mentre l'Acquario sarà razionale nei propri progetti.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 aprile segno per segno

Ariete: sarà una settimana importante, fatta di soddisfazioni e grandi risultati. Riuscirete infatti a coronare un sogno, ed essere davvero felici della vostra situazione attuale.

In amore accoglierete il pianeta Venere a braccia aperte, godendo di una relazione davvero magica. Nel lavoro farete importanti progressi, che avranno una profonda incidenza sulla vostra carriera professionale. Voto - 9️⃣

Toro: anche se il pianeta Venere si troverà alle vostre spalle, questa settimana si rivelerà più che soddisfacente per voi nativi del segno. Soprattutto nel weekend, potrete dare sfogo alla vostra vena romantica, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo prenderete seriamente le vostre mansioni, e con impegno e costanza arriveranno risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sarà una settimana migliore sul piano sentimentale. Infatti l'arrivo di Venere nel segno dell'Ariete darà una svolta alla vostra vita romantica, che si rivelerà più luminosa e soddisfacente.

Se tra voi e il partner c'è stato qualche disguido, ora è arrivato il momento di risolverlo. Nel lavoro non sarete ancora particolarmente produttivi, ma lentamente riuscirete a risalire la china. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo in calo per quanto riguarda i sentimenti. La Luna vi darà una mano con la vostra relazione di coppia, ma con Venere in quadratura attenzione all'evolversi della vostra relazione.

Per quanto riguarda il lavoro potrete contare ancora una volta su Saturno e Marte in trigono, ma non sempre i vostri progetti andranno avanti senza problemi. Voto - 6️⃣

Leone: con Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete riuscirete a essere più dinamici e ottimisti al lavoro. Di contro le entrate non saranno così soddisfacenti, ma avrete le forze per provare a migliorare la vostra posizione.

In amore l'arrivo di Venere in Ariete potrebbe significare molto per la vostra vita sentimentale. Nuove conoscenze, oppure la riscoperta di un rapporto renderanno più interessanti le vostre giornate. Voto - 7️⃣

Vergine: finalmente termina l'opposizione di Venere nei vostri confronti. Single oppure no, vivrete una vita sentimentale migliore rispetto al recente passato. Sarete capaci di instaurare nuovi legami e costruire un buon rapporto giorno dopo giorno. In ambito lavorativo dovrete prendere più seriamente le vostre mansioni, evitando ogni tipo di distrazione o imprevisto. Voto - 7️⃣

Bilancia: il mese di aprile non inizierà sotto le più rosee aspettative. Se nelle prime giornate del mese ci sarà sintonia con il partner, a partire da venerdì il pianeta Venere sarà opposto.

La vostra relazione potrebbe mancare di mordente, arrivando a non esserci più particolare intesa. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi in questo periodo considerato Mercurio negativo. Voto - 6️⃣

Scorpione: anche se il pianeta Venere non sarà più in buon aspetto a partire da questa settimana, la vostra relazione di coppia si rivelerà comunque molto piacevole. Se siete single non è troppo tardi per trovare la persona giusta per voi. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ciò nonostante sarà il momento di trovare nuovi progetti da iniziare. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale che finalmente vi sorriderà. Il pianeta Venere si sposterà nel segno dell'Ariete, e vi aiuterà a ritrovare la giusta intesa tra voi e il partner.

Anche voi single dimostrerete maggiore interesse verso nuove persone interessanti. In ambito lavorativo sarete particolarmente creativi, sempre con una nuova idea da sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo di calo per quanto riguarda i sentimenti. A partire da venerdì, il pianeta Venere si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete, e potrebbe rendere più difficile il rapporto con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte lavorativo riuscirete a cavarvela grazie a Saturno e Marte, ma non senza problemi considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Acquario: il settore professionale vi vedrà più razionali in quel che fate. Mercurio in sestile dal segno dell'Ariete porterà buone idee per portare avanti i vostri progetti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate.

In ambito amoroso accoglierete una splendida Venere a partire dalla giornata di venerdì. Single oppure no, ora dimostrerete le vostre emozioni in modo più convincente. Voto - 8️⃣

Pesci: preparatevi a salutare il pianeta Venere a partire da questa settimana. Sarà comunque un bel periodo per la vostra relazione di coppia. Soprattutto nel weekend, potrete contare su una bella Luna in congiunzione che illuminerà il vostro rapporto. Nel lavoro sarete abili in quel che fate, pertanto sarete capaci di raggiungere i vostri obiettivi dimostrando il vostro potenziale. Voto - 8️⃣