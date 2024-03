L'oroscopo della giornata di domenica 17 marzo prevede una Luna tutta per il Cancro, che dimostrerà buone emozioni nei confronti del partner, mentre Pesci sarà un vero e proprio rubacuori. Gemelli dovrà prendersi del tempo per riprendersi e rigenerarsi in amore, mentre Mercurio porterà buone idee ai nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 17 marzo.

Previsioni oroscopo domenica 17 marzo 2024 segno per segno

Ariete: concluderete la settimana con la Luna in quadratura dal segno del Cancro. Il rapporto con il partner potrebbe rivelarsi altalenante, con delle complicazioni che non riuscirete a risolvere alla svelta.

Un po’ meglio al lavoro grazie a Mercurio in congiunzione, che vi aiuterà a vedere il lato positivo dei vostri progetti, evitando di addentrarvi in possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una domenica serena per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Single oppure no, potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto, rendendovi più brillanti, ma soprattutto attenti ai desideri della persona che amate. In ambito lavorativo le energie non vi mancheranno, e con Giove in congiunzione avrete anche un pizzico di fortuna. Voto - 8️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere in cattivo aspetto avrete bisogno di un po’ di tempo solo per voi per riprendervi e rigenerarvi. Avrete bisogno di ritrovare fiducia e voglia di amare, soprattutto nei confronti della vostra fiamma.

In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa grazie alle buone idee da parte di Mercurio, ma alcuni errori di valutazione potrebbero richiedere più energie e risorse del dovuto. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna sarà tutta per voi secondo l'oroscopo della giornata di domenica. La vostra relazione di coppia si rivelerà davvero intensa, piena di momenti davvero piacevoli, che verranno amplificati da Venere in trigono dal segno dei Pesci.

Per quanto riguarda il lavoro forse non sarà più possibile portare avanti o iniziare alcuni progetti, per cui dovrete trovare strade alternative. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi vedrà piuttosto allegri in ambito amoroso. Tra voi e il partner ci sarà una piacevole tranquillità. Vi sentirete molto bene con il partner, anche nei momenti più superflui o insignificanti.

Sul fronte professionale dovrete dimostrare particolare impegno in questo periodo. Avrete dunque da fare, e ciò vi farà sentire utili. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata di domenica discreta grazie alla Luna in sestile. La settimana si chiuderà discretamente bene, ciò nonostante non potrete avere comunque grandi aspettative verso la persona che amate. Nel lavoro non sarete così abili nelle mansioni individuali. In gruppo riuscirete a fare la vostra parte, ma difficilmente risulterete determinanti. Voto - 6️⃣

Bilancia: non sarà una giornata particolarmente intensa dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione sentimentale vi sembrerà un po’ piatta in questo periodo, complice anche questo cielo poco influente.

Anche sul fronte professionale faticherete a sentirvi soddisfatti di questo periodo sterile di soddisfazioni, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna e Venere in buon aspetto renderanno questa giornata di domenica entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, sarete davvero teneri nei confronti della vostra fiamma, capaci di attirare l'attenzione e vivere rapporti più coinvolgenti. Nel lavoro i risultati non tarderanno ad arrivare, anche se con un po’ di fatica e con un ambiente professionale poco stimolante. Voto - 8️⃣

Sagittario: il pianeta Mercurio in trigono porterà buone idee in questo periodo secondo l'oroscopo. Di contro, con Marte e Saturno contrari, non dovrete essere troppo ambiziosi o peggio, testardi, perché potreste commettere degli errori che potrebbero intaccare negativamente la vostra prestazione.

In amore avrete ancora Venere in cattivo aspetto. Anche se tra voi e il partner non ci sarà particolare sintonia, cercate di mantenere un certo ottimismo. Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali sottotono in campo amoroso secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in cattivo aspetto potrebbe non esserci una perfetta intesa tra voi e il partner. In caso di discussioni, cercate di non rimanere sulle vostre convinzioni a tutti i costi. Nel lavoro riuscirete a essere produttivi soltanto se avete abbastanza risorse a disposizione. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale stabile in questa giornata di domenica. Il rapporto con il partner sarà soddisfacente, ciò nonostante, in caso di discussioni, dovrete prendervi le vostre responsabilità.

Nel lavoro la posizione favorevole di Mercurio vi permetterà di lavorare con ritmo più incalzante. Voto - 7️⃣

Pesci: con la Luna e Venere in buon aspetto sarete dei veri e propri rubacuori in questa giornata di domenica. Single oppure no, il vostro modo di essere attraenti non passerà inosservato, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro le vostre idee saranno apprezzate, e vi spingeranno a dimostrare maggiore impegno. Voto - 8️⃣