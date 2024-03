L'oroscopo della giornata di giovedì 14 marzo prevede un Ariete sereno dal punto di vista professionale, capace di gestire appieno i propri progetti, mentre Vergine sarà piena di dubbi e non solo in amore. Giornata passione per i Pesci, che potranno contare su cielo splendido, mentre Leone dovrà fare attenzione alle opportunità che arriveranno.

Oroscopo del 14 marzo segno per segno

Ariete: previsioni astrali più che soddisfacenti in campo amoroso. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà soddisfacente, anche se mai eccessivamente romantico.

In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di ottenere buoni risultati dai vostri progetti, grazie anche ad alcune idee che vi permetteranno di risparmiare tempo. Voto - 8️⃣

Toro: giornata ottima grazie alla Luna nel segno. Il pianeta Venere in sestile inoltre ci metterà il suo per aiutarvi a vivere una relazione di coppia davvero affiatata, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale sarete attivi ed efficienti, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale sottotono in questo periodo. Il pianeta Venere in quadratura causerà spiacevoli incomprensioni tra voi e il partner. Se siete single penserete un po’ di più a voi stessi.

Sul fronte lavorativo dimostrerete impegno e audacia grazie a Mercurio, ma non sempre potrete raggiungere i vostri obiettivi se lavorate da soli. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo convincente in amore grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. In questo momento sarà necessario avere il supporto da parte di qualcuno che si ama, soprattutto se alcune cose non vanno come da voi previsto.

Sul fronte lavorativo dovrete impegnarvi molto per non perderete terreno e mantenere ciò che siete riusciti a conquistarvi. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un periodo di opportunità in campo professionale. Con mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete, dovrete essere in grado di cogliere quelle occasioni che possono elevare la vostra posizione.

In amore non sarà la giornata perfetta da dedicare al partner a causa della Luna in quadratura, ciò nonostante sappiate che la vostra relazione non sarà in crisi. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in trigono dal segno del Toro vi darà una mano in questa giornata di giovedì, anche se con Venere in opposizione non potrete avere grandi pretese. Per riuscire a vivere un buon rapporto con la persona che amate, non dovrete avere fretta, ma molta pazienza e comprensione. Inoltre, dovrete dissipare i tanti dubbi che avrete. In ambito lavorativo sfruttate le occasioni che verranno, cercando di non commettere errori. Voto - 6️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno un cielo discreto. In amore ci sarà stabilità tra voi e la persona che amate, ma non sempre ci sarà grande intesa.

Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere così soddisfatti della vostra attuale posizione: Proverete a fare di meglio, ma con Mercurio opposto non sarà semplice. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale altalenante. In amore la Luna e Venere saranno in contrapposizione, e non sempre ci sarà una perfetta intesa con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo vi preoccuperete molto dei vostri progetti, cercando di ottenere il massimo in termini di profitti. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo complicato per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con la persona che amate non vi darà molte soddisfazioni considerato Venere in quadratura. Se siete single i sentimenti non saranno la vostra prima priorità.

In campo professionale avrete buone grazie a Mercurio, che però dovrete essere in grado di saper applicare. Voto - 6️⃣

Capricorno: giornata di giovedì eccellente sul fronte amoroso. Con la Luna e Venere in buon aspetto, riuscirete a godervi appieno la vostra vita sentimentale con le persone alla quale tenete di più, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Sul fronte professionale attenzione alle scelte che prenderete. Con Mercurio in quadratura non sempre potreste riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Acquario: sarà un giovedì sulle montagne russe in ambito amoroso. La Luna sarà in quadratura dal segno del Toro, dunque la vostra relazione non sarà sempre così appagante. Attenzione al vostro modo di fare.

Sul fronte professionale tutto procederà come previsto grazie a Mercurio, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di giovedì passionale sul fronte amoroso. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, non si esclude un rapporto più movimentato in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro sarete sempre sul pezzo, capaci di gestire sempre nel modo migliore i vostri progetti professionali. Voto - 9️⃣