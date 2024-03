L'oroscopo della giornata di martedì 5 marzo vedrà la Luna spostarsi nel segno del Capricorno che vivrà il proprio rapporto in modo delicato e maturo, mentre Cancro faticherà ad essere spontaneo nei confronti del partner. Pesci sarà più naturale, godendo di una relazione appagante, mentre Scorpione sarà concentrato sui propri progetti.

Previsioni oroscopo martedì 5 marzo 2024 segno per segno

Ariete: giornata di martedì che vedrà la Luna in quadratura per voi nativi del segno. Il rapporto tra voi e il partner potrebbe rivelarsi meno affiatato, ma questo non vorrà dire che tra di voi ci sarà una crisi.

In ambito lavorativo il successo delle vostre mansioni dipenderà molto da voi. Avrete buone risorse a disposizione, dovrete soltanto credere nelle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore in questo martedì di marzo. La Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi metterà a vostro agio. Potrebbe essere il momento giusto per provare a mettere fine ad alcune discussioni. Sul fronte professionale sarete concentrati sui vostri progetti, con idee sempre interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno. L'Oroscopo della giornata di martedì vedrà il pianeta Venere in una posizione più luminosa per voi, riempiendo la vostra vita di momenti incantevoli insieme al partner.

Sul fronte professionale dimostrerete grande impegno per riuscire ad avere guadagni maggiori, ma la fatica che dovrete mettere sarà molta. Voto - 8️⃣

Cancro: con la Luna in opposizione dal segno del Capricorno faticherete molto ad essere spontanei nei confronti del partner. La vostra relazione di coppia non sarà così affiatata, e potreste aver bisogno di un po’ di tempo per voi.

Il lavoro sarà molto impegnativo in questo periodo, ciò nonostante non dovrete arrendervi se volete raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che continuerà a non brillare particolarmente a causa di Venere in quadratura. Tra voi e il partner non ci sarà perfetta sintonia, probabilmente perché ci sono alcune cose che vi nascondete a vicenda e che fanno male al vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro cercherete in tutti i modi di elevare la vostra posizione, ma ci vorrà del tempo. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un martedì migliore per quanto riguarda i sentimenti. La Luna tornerà ad esservi favorevole, e vi aiuterà a vivere la vostra relazione con maturità e il giusto romanticismo. Sul fronte professionale seguirete i vostri obiettivi con impegno, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in capricorno vi riporterà con i piedi per terra sul fronte amoroso. Potrete ancora contare su Venere in trigono, ciò nonostante, per una relazione vivace e piacevole, non dovrete avere fretta. Aspettate il momento più adatto per dichiarare i vostri sentimenti.

Nel lavoro avrete le idee chiare per i vostri progetti. Marte in trigono vi darà energie, e i buoni risultati saranno a portata di mano. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete piuttosto concentrati sui vostri progetti e sui potenziali obiettivi che potrete raggiungere. Attenzione però a non pretendere troppo da voi stessi, perché non sarà sempre possibile mantenere un ritmo così elevato. Per quanto riguarda i sentimenti sarete spinti dalla Luna in sestile per condividere di più di voi stessi verso la persona che amate. Attenzione però a Venere in quadratura. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che rimarrà comunque soddisfacente, nonostante la Luna non sia più nel vostro cielo. Single oppure no, avrete ancora buone occasioni per condividere i vostri sentimenti.

In ambito lavorativo meglio non prendersi troppi rischi in questo periodo. Con Mercurio in quadratura potreste commettere spiacevoli errori. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di martedì ottima per voi nativi del segno. Potrete contare su un cielo davvero splendido per vivere una relazione delicata, matura e romantica grazie alla Luna in congiunzione. Sul fronte professionale Mercurio e Marte vi metteranno nelle giuste condizioni per riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: ottima giornata per voi secondo l'oroscopo. Riuscirete a rendervi produttivi in ambito professionale, organizzando al meglio questo martedì e massimizzando le risorse a vostra disposizione. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere in congiunzione vi metterà nelle condizioni migliori per godere di una relazione affiatata e piacevole.

Voto - 9️⃣

Pesci: finalmente la Luna non sarà più in cattivo aspetto e riuscirete a vivere la vostra relazione in modo più naturale. Se siete single aprite il vostro cuore a nuove esperienze. Sul fronte professionale tutto procederà come previsto, con idee e risorse sempre valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣