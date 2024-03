L'oroscopo della giornata di mercoledì 13 marzo prevede un Toro più allegro in amore, desideroso di riportare sulla retta via la propria relazione sentimentale, mentre Sagittario potrebbe sentirsi fuori dal coro in amore. Un radioso Pesci vivrà un rapporto passionevole grazie a Venere, mentre Leone dovrà avere pazienza e fiducia nelle proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 13 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 13 marzo 2024 segno per segno

Ariete: giornata di mercoledì positiva in ambito amoroso.

Il rapporto con il partner sarà tutto sommato sereno, anche se questo cielo sarà poco influente nei vostri confronti. In ambito lavorativo sarete messi nelle condizioni migliori per svolgere bene le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale in crescita nel prossimo periodo per voi nativi del segno. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in una posizione migliore per voi, portandovi a vivere una relazione più forte e affiatata, capace di superare ogni ostacolo. Sul fronte professionale avrete i mezzi necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Non vi resta che dimostrare il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale non ottimale.

Con Venere in quadratura dal segno dei Pesci la vostra relazione non sarà perfetta. Attenzione a non trasformare semplici discussioni in tragedie, considerato il vostro carattere permaloso. Sul fronte professionale Mercurio vi aiuterà a prestare più attenzione ai vostri progetti. In ogni caso, evitate di commettere errori. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo sicuramente migliore in campo sentimentale.

Il vostro modo di amare sarà messo in risalto dal pianeta Venere in quadratura, che vi spingerà a mostrare al meglio i vostri sentimenti verso la vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete Mercurio contrario in questo periodo, ma con Saturno e Giove favorevoli, potrete ancora cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: non sarà un mercoledì memorabile per voi nativi del segno considerata la Luna in quadratura.

Single oppure no, dovrete essere più attenti ai desideri della vostra fiamma, evitando di pensare esclusivamente a voi stessi. In campo professionale avrete buone idee grazie a Mercurio, ciò nonostante dovrete essere in grado di saperle applicare. Voto - 6️⃣

Vergine: sarà un mercoledì discreto per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono dal segno del Toro. Con Venere in opposizione però, non bisogna avere grandi pretese per un rapporto affiatato. Se siete single e avete conosciuto qualcuno, non abbiate fretta. Studiate questo rapporto con la dovuta calma. Nel lavoro Giove vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a non cadere in possibili imprevisti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale nel complesso valida in questa giornata di mercoledì.

La vostra relazione di coppia si rivelerà affiatata e piacevole, ma mai eccessivamente romantica. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo impegnativo per voi, dove dovrete riuscire a portare a termine le tante mansioni da svolgere. Voto - 7️⃣

Scorpione: vivrete una relazione di coppia sicuramente migliore rispetto al periodo precedente secondo l'oroscopo, ora che Venere si trova in buon aspetto. In questa giornata però, la Luna si troverà in opposizione, dunque faticherete ancora un po’ a esprimere al meglio i vostri sentimenti. Nel lavoro sarete produttivi in questo periodo, cercando di massimizzare i progetti in corso d'opera. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Venere in quadratura dal segno dei Pesci potreste sentirvi fuori dal coro in ambito amoroso.

Tra voi e il partner non ci sarà una grandissima intesa. Dovrete dimostrare maggiore attenzione verso la vostra relazione. In ambito professionale potrete contare su Mercurio in trigono, ma non sempre potreste avere i mezzi necessari per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: la Luna e Venere saranno nuovamente dalla vostra parte in questa giornata di mercoledì, pronti a regalarvi ancora una volta forti emozioni in ambito amoroso. Single oppure no, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Nel lavoro fate attenzione alle decisioni che prenderete, considerato Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo non entusiasmante in campo amoroso.

Single oppure no, con la Luna in quadratura dal segno del Toro, potreste faticare un po’ nel vivere una relazione davvero affiatata con le persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee in questo periodo, e con il sostegno di Mercurio, potreste riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di mercoledì radiosa per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi metteranno a vostro agio in amore, permettendovi di dare vita a momenti pieni di vita con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Saturno e Giove porteranno risorse e un pizzico di fortuna da applicare ai vostri progetti. Voto - 9️⃣