L'oroscopo della giornata di mercoledì 20 marzo vedrà il Sole affacciarsi nel segno dell'Ariete che riuscirà ad amplificare la propria vita sentimentale, mentre luci e ombre aleggeranno nella vita dei nativi Scorpione. Leone godrà di una relazione piacevole e affiatata grazie alla Luna, mentre il Capricorno sarà pronto a tutto.

Previsioni oroscopo mercoledì 20 marzo 2024 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che vedrà il Sole affacciarsi nel vostro cielo. Questa giornata vi darà maggiori soddisfazioni in amore, grazie anche alla posizione benefica della Luna.

In ambito lavorativo ci saranno tutti i presupposti per riuscire a gestire bene i vostri progetti grazie a Mercurio. In ogni caso, attenzione a non peccare di presunzione. Voto - 8️⃣

Toro: periodo altalenante in campo amoroso secondo l'Oroscopo di mercoledì. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, e non sempre ci sarà una perfetta intesa tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro evitate investimenti rischiosi. Avete buoni mezzi a disposizione, ma dovrete anche sapere come gestirli. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale poco entusiasmante a causa di Venere in quadratura. Il rapporto con il partner non vi darà molte soddisfazioni, anche se la Luna sarà in buon aspetto. Sul fronte professionale Mercurio vi darà una mano con i vostri progetti, ma con Marte e Saturno in quadratura non sempre potrebbero esserci i presupposti adatti.

Voto - 7️⃣

Cancro: periodo piacevole in ambito amoroso secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Single oppure no, con il pianeta Venere in buon aspetto, vi sentirete molto bene con voi stessi, ma anche con chi vi sta intorno. Per quanto riguarda il lavoro non avrete sempre idee entusiasmanti per i vostri progetti. Attenzione dunque alle scelte che prenderete.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali ottime in campo sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no, con la Luna in congiunzione al vostro cielo, godrete di una relazione davvero piacevole, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire i vostri progetti sotto un piano diverso, che potrebbe regalarvi delle soddisfazioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un mercoledì sottotono per voi nativi del segno. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa considerato Venere in opposizione. Siate sinceri nei confronti del partner, evitando di causare spiacevoli discussioni. Anche in ambito lavorativo non sarà un periodo particolarmente produttivo. I vostri progetti non saranno sempre così proficui a causa di Saturno in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata ottimale in ambito amoroso secondo l'oroscopo. L'astro argenteo porterà maturità e comprensione all'interno della vostra relazione di coppia, che si rivelerà più interessante. Nel lavoro potreste non avere spesso la soluzione migliore in tasca, ciò nonostante, con il giusto impegno sarete in grado di dire la vostra.

Voto - 8️⃣

Scorpione: luci e ombre aleggeranno in voi in questa giornata di mercoledì. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, e ci saranno dei dubbi da sciogliere all'interno della vostra relazione di coppia o in famiglia. Sul fronte professionale state ottenendo diverse soddisfazioni in questo periodo, ma non sempre sarete in grado di ambire in alto. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno del Leone vi aiuterà a trascorrere una giornata più tranquilla in ambito amoroso. Con Venere in quadratura però, sappiate che i problemi tra voi e il partner non spariranno da soli. Dovrete trovare il modo di far rivivere la vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà buone idee, ma dovrete anche essere capaci di applicarle.

Voto - 7️⃣

Capricorno: vi sentirete pronti a tutto in questo mercoledì di marzo. Soprattutto in ambito lavorativo non avrete paura degli imprevisti, e proverete di tutto pur di riuscire a raggiungere i vostri obiettivi. Anche in amore ci sarà un'intesa migliore con il partner, e con Venere in sestile potrete godere di momenti davvero romantici. Voto - 9️⃣

Acquario: sfera sentimentale in calo in questa giornata di mercoledì secondo l'oroscopo. Single oppure no, con la Luna in opposizione dal segno del Leone, non ci sarà un'intesa perfetta tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale riuscirete a prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, con risultati spesso soddisfacenti.

Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata per voi nativi del segno, soprattutto in campo amoroso. Il pianeta Venere vi metterà nelle condizioni migliori per vivere un rapporto magico. Anche nel lavoro sarete sereni in quel che fate, sentendovi sempre a vostro agio, pronti a rendere la vostra giornata produttiva. Voto - 9️⃣