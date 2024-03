L'oroscopo della giornata di sabato 16 marzo prevede un Ariete più autonomo dal punto di vista professionale, mentre Mercurio spingerà i nativi Leone a investire le proprie risorse in progetti con più garanzie.

Acquario dimostrerà creatività e voglia di fare, mentre Pesci dovrà avere più pazienza nei confronti del partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 16 marzo.

Previsioni oroscopo sabato 16 marzo 2024 segno per segno

Ariete: inizierete il fine settimana con il sorriso grazie alla Luna in sestile. Tra voi e il partner ci sarà serenità, voglia di stare bene insieme e fare sempre qualcosa di nuovo.

Per quanto riguarda il lavoro sarete capaci di gestire i vostri progetti in autonomia e raggiungere i vostri obiettivi senza affanni. Voto - 8️⃣

Toro: periodo interessante dal punto di vista sentimentale. Con Venere in sestile dal segno dei Pesci, sarà un buon momento per provare a scoprire nuovi lati della vostra relazione di coppia. Sul fronte professionale sarete aiutati da Giove e Marte, che vi aiuteranno a rispettare la vostra tabella di marcia e a portare avanti le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno la Luna in congiunzione. In amore sarete capaci di aprire gli occhi e capire dove potete migliorare per una relazione più proficua. In campo professionale la creatività non vi manca, ma la situazione non sarà delle migliori per provare a raggiungere obiettivi più ambiziosi.

Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale forte e appagante per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno amico dei Pesci, il rapporto con la persona che amate vi darà molte soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere più sicuri delle vostre scelte e saper gestire meglio i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete vi spingerà a investire le vostre risorse in quei progetti dove il successo è quasi garantito. Non sarete comunque così soddisfatti di questo periodo poco proficuo, ragion per cui sarà necessario anche cercare di fare qualcosa per migliorare. In ambito amoroso sarà un sabato tranquillo per la vostra relazione di coppia che si rivelerà abbastanza piacevole.

Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali che vedranno diverse complicazioni in campo amoroso. Single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna e Venere in cattivo aspetto. Non sarete dunque sempre così romantici o comprensivi verso la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro dovrete far fronte a diversi imprevisti. Per riuscire a cavarvela dovrete dimostrare molto impegno. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di sabato ottima per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Tra voi e il partner ci sarà una perfetta intesa, utile non solo nei momenti meramente romantici, ma anche quando sarà necessario dimostrare maturità e serietà. Nel lavoro le cose andranno al meglio, ma ricordatevi sempre che non siete superiori agli altri.

Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Con Venere in trigono dal segno dei Pesci darete vita ad una relazione davvero affiatata, basata su momenti romantici e maturi. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sulla posizione di Marte e Saturno per riuscire a svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale discreto. Il sostegno di Mercurio vi permetterà di avere le idee chiare sui vostri progetti, ma attenzione a non avere fretta in quel che fate. Sul fronte amoroso non sarete così bravi a mostrare emozioni e sentimenti verso la persona che amate, probabilmente perché ci sono ancora alcune questioni aperte che non riuscite a risolvere.

Voto - 6️⃣

Capricorno: con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, le vostre idee non saranno sempre così efficaci. Non abbiate paura di chiedere aiuto a chi ne sa più di voi. Un po’ meglio in amore grazie al sostegno del pianeta Venere, in sestile dal segno dei Pesci. Single oppure no, sarete capaci di stabilire una bella atmosfera tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: sarete particolarmente creativi in questa giornata di sabato grazie al sostegno di Mercurio in sestile. Con un po’ di fortuna, sarete capaci di mettere insieme progetti davvero interessanti, ma attenzione alla quadratura di Giove. Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata ci penserà la Luna a regalarvi piacevoli emozioni con la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Pesci: la vostra relazione di coppia andrà bene, ma con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli, dovrete avere maggiore pazienza e comprensione verso la persona che amate. In ambito lavorativo le vostre idee potrebbero convincere gli altri a scommettere su di voi. Sarete però chiamati a dimostrare tutto il vostro potenziale. Voto - 7️⃣