L'oroscopo della giornata di sabato 2 marzo vedrà un Cancro più emotivo dal punto di vista sentimentale, capace di comprendere meglio i desideri del partner, mentre Toro non dovrà esagerare in amore. Leone non sarà così attivo in ambito professionale, e Capricorno sarà spinto da una forte dedizione.

Previsioni oroscopo sabato 2 marzo 2024 segno per segno

Ariete: inizierete il fine settimana con ottimismo grazie a Venere in sestile dal segno dell'Acquario. Single oppure no, ci sarà una buona intesa con la vostra fiamma. Non abbiate paura di mostrare le vostre emozioni.

Per quanto riguarda il lavoro Marte in sestile porterà buone energie. Sarete sempre attivi e volenterosi pur di riuscire a portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna e Venere in cattivo aspetto non dovrete superare certi limiti in campo amoroso. Tra voi e la persona che amate potrebbero esserci alcuni problemi da risolvere che richiederanno tempo, ma soprattutto molta pazienza. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi permetterà di delineare la giusta tabella di marcia per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale godibile in questa giornata di sabato. Secondo l'Oroscopo, ci sarà una bella sintonia tra voi e il partner, complice una splendida Venere in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Solamente discreto il settore professionale a causa di Mercurio contrario. I vostri progetti non sempre andranno come previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione metterà in mostra il lato più emotivo di voi. Sarete capaci di comprendere meglio i desideri del partner, e assecondare le sue richieste.

In campo professionale avrete tanti progetti da portare a termine in questo periodo. Sfruttate al meglio la posizione favorevole di Mercurio per potarvi avanti adesso. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che non vi vedrà così attivi in campo professionale. Purtroppo ci saranno molte cose che non funzionano con i vostri progetti, al punto che dovrete prendere una posizione per capire quale strada prendere.

Anche in amore le cose non vanno al meglio a causa della Luna e Venere contrari. Mantenere una buona relazione con il partner non sarà semplice, considerato anche un'intesa non eccezionale. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni soddisfacenti per voi nati del segno. La Luna in sestile renderà più godibile la vostra relazione di coppia, aggiungendo romanticismo e maturità nel rapporto con il partner. In ambito lavorativo dovrete studiare nuovi metodi per raggiungere i vostri obiettivi professionali, in quanto Mercurio in opposizione potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un sabato davvero tranquillo e piacevole. Nutrirete un certo fascino in questa giornata grazie a Venere, riuscendo a mettere in risalto la vostra relazione di coppia, soprattutto da un punto di vista romantico.

Sul fronte professionale dovrete gestire con attenzione i vostri progetti, nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione renderà questa giornata migliore dal punto di vista sentimentale, nonostante Venere si trovi in quadratura. La vostra non sarà la migliore relazione del mondo, ciò nonostante riuscirete a godere di un'intesa migliore. In ambito professionale vi darete da fare in questo periodo. I vostri progetti andranno avanti, e le soddisfazioni non mancheranno. Voto - 7️⃣

Sagittario: le energie non vi mancheranno grazie a Marte in sestile. Soprattutto in ambito lavorativo, sarete più attivi e volenterosi, ma attenzione a non avere ambizioni troppo elevate considerato Mercurio contrario.

Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare su Venere in sestile per godere di una relazione affiatata. Anche voi single sarete più socievoli e simpatici con gli altri. Voto - 8️⃣

Capricorno: una forte dedizione vi spingerà a dare di più. Con il sostegno di Mercurio e Giove inoltre, sarete capaci di ottenere risultati più interessanti dai vostri progetti professionali, soprattutto voi nati nella seconda decade. In amore la Luna sarà dalla vostra parte e vi permetterà di essere più comprensivi nei confronti del partner, e capire fino in fondo la vostra storia d'amore. Voto - 9️⃣

Acquario: questa Luna in quadratura vi ha rallentato un po’ in questo periodo. L'astro argenteo si troverà in una posizione migliore nelle prossime ore e sarà possibile tornare a vivere un rapporto affiatato.

Se ci sono state delle discrepanze con il partner dunque, è arrivato il momento di risolverle. In ambito lavorativo continuerete a fare del vostro meglio, cercando di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Pesci: riuscirete a godere di una vita sentimentale discreta grazie alla Luna in trigono, ma attenzione a non prendervi troppe libertà nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo. Con Mercurio e Giove dalla vostra parte, sarà possibile ottenere tanto in questa giornata. Voto - 8️⃣