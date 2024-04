L'oroscopo del weekend dal 13 al 14 aprile prevede un Gemelli premuroso in campo sentimentale, mentre il Sagittario metterà a frutto la propria creatività. L'amore sorriderà ai nativi Scorpione, mentre Venere sarà in trigono al Leone.

Previsioni oroscopo weekend 13-14 aprile 2024 segno per segno

Ariete: questo weekend si rivelerà tutto sommato soddisfacente per voi nativi del segno. In amore la Luna sarà in quadratura durante la giornata di domenica, dunque attenzione ad alcune possibili incomprensioni tra voi e il partner. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti, e con Mercurio in buon aspetto dimostrerete una certa creatività.

Voto - 8️⃣

Toro: il vostro affetto nei confronti del partner si noterà tutto nel corso di questo fine settimana. La Luna sarà favorevole nella giornata di domenica, e vi regalerà piacevoli emozioni insieme alla persona che amate. Nel lavoro avrete le idee abbastanza chiare sui vostri progetti, che prenderanno una direzione ben precisa in questo periodo. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più premurosi nei confronti del partner. Questo weekend si rivelerà dunque migliore dal punto di vista sentimentale, con la possibilità di dare un senso al vostro rapporto. Nel lavoro Mercurio vi metterà a disposizione ciò che serve per riuscire a mettere insieme buoni progetti professionali.

Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un fine settimana molto altalenante per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrapposizione, e non potrete avere grandi pretese per vivere una relazione veramente affiatata. Sul fronte professionale Marte, Giove e Saturno vi daranno una mano, ma con Mercurio in quadratura dovrete mettere in considerazione eventuali imprevisti.

Voto - 6️⃣

Leone: periodo molto interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono. L'astro argenteo inoltre sarà favorevole durante la giornata di sabato, e vi permetterà di vivere un rapporto molto interessante. Sul fronte professionale gli impegni da svolgere saranno tanti, ma la voglia di fare non vi mancherà grazie a Mercurio.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un weekend tutto sommato piacevole per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile, e lentamente riuscirete a ritrovare una piacevole intesa. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete ancora molta strada da fare prima di poter ambire in alto. Per questo motivo, non saranno concessi errori. Voto - 7️⃣

Bilancia: il pianeta Venere in opposizione non sarà di grande aiuto in questo periodo per voi nativi del segno. Single oppure no, faticherete molto ad approcciarvi alla persona che amate. Anche se la Luna vi darà una mano, non sempre ci sarà grande intesa. Nel lavoro dovrete valutare molto attentamente le vostre idee, perché con Mercurio in quadratura potrebbero esserci degli imprevisti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali positive grazie alla Luna in buon aspetto. Questo weekend vi vedrà abbastanza romantici e affiatati con il partner. Anche voi single dimostrerete buoni sentimenti verso le persone che amate. In ambito lavorativo Marte e Saturno vi terranno sull'attenti. Attenzione però a Giove opposto, che potrebbe causare spiacevoli imprevisti. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in trigono dal segno amico dell'Ariete metterete a frutto la vostra creatività al lavoro. Sarà possibile infatti lavorare meglio sui vostri progetti professionali e poter ambire più in alto. Sul fronte amoroso Venere illuminerà il vostro rapporto, ma attenzione alla Luna in opposizione, che potrebbe portare qualche ombra.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono durante questo fine settimana. La Luna e Venere saranno in una posizione scomoda per voi, e la vostra relazione di coppia potrebbe risentirne parecchio. In ambito lavorativo avrete Marte, Saturno e Giove dalla vostra parte, ma con Mercurio in quadratura non sempre le cose potrebbero andare per il meglio. Voto - 6️⃣

Acquario: il pianeta Venere e l'astro argenteo vi daranno una mano in ambito amoroso. Riuscirete a costruire un buon legame con la persona che amate, che possa propagarsi nel tempo. Per quanto riguarda il lavoro le vostre idee saranno molto interessanti, ma dovrete anche avere la giusta praticità nel realizzarle. Voto - 8️⃣

Pesci: il fine settimana non inizierà bene per voi nativi del segno a causa della Luna in quadratura.

Fortunatamente, l'astro argenteo sarà in trigono durante la giornata di domenica, e vi aiuterà a recuperare terreno in amore. Sul fronte professionale tutto andrà per il verso giusto in questo periodo, grazie al sostegno di stelle come Marte e Saturno. Voto - 7️⃣