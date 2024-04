L'oroscopo della giornata di domenica 21 aprile prevede buona volontà nei nativi Gemelli, soprattutto in campo sentimentale, mentre la Bilancia troverà un rapporto più maturo grazie alla Luna. Vergine dovrà valutare attentamente le proprie spese al lavoro, mentre il Capricorno non dovrà cedere alle impulsività.

Previsioni oroscopo domenica 21 aprile 2024 segno per segno

Ariete: quest'ultima giornata della settimana potrebbe non essere così entusiasmante per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà messo in discussione dalla Luna in opposizione.

Potreste non sentirvi sempre a vostro agio con la persona che amate. In ambito lavorativo sperimenterete nuove idee, e alcune di esse, se gestite nel modo corretto, potrebbero darvi delle belle soddisfazioni. Voto - 6,5

Toro: giornata di domenica nel complesso valida per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà stabile, anche se la Luna non sarà più in trigono. Se siete single fate un passo alla volta verso la conquista della vostra fiamma. In ambito lavorativo sarete mossi da una grande ispirazione, che vi permetterà di gestire in modo originale i vostri progetti. Voto - 7,5

Gemelli: la Luna in trigono dal segno della Bilancia porterà in voi tanta buona volontà, utile per rendere questa giornata produttiva e soddisfacente in ogni suo aspetto.

Soprattutto in ambito lavorativo potreste ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Sul fronte amoroso ci sarà una bella sintonia tra voi e il partner. Il pianeta Venere in sestile inoltre, alimenterà la passione con la persona che amate. Voto - 8

Cancro: continuerete a fare a pugni con questo cielo che non ne vuole sapere di darvi una mano con la vostra vita sentimentale.

La Luna e Venere infatti saranno negativi nei vostri confronti. Non ci sarà sempre la possibilità di vivere un rapporto stabile, per quanto ci state provando. In ambito lavorativo la voglia di fare non vi manca, ma dovrete anche essere sicuri delle scelte che prenderete per i vostri progetti. Voto - 6

Leone: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti.

Sarà una domenica serena per la vostra relazione di coppia, con la possibilità di vivere momenti di puro romanticismo e di maturità. In campo professionale Mercurio in trigono porterà buone idee, ma dovrete anche avere i mezzi e le capacità per poterle realizzare. Voto - 8

Vergine: attenzione alle spese che dovrete affrontare in campo professionale. Valutate bene la situazione che state vivendo. Avrete obiettivi ambiziosi in questo periodo, ma raggiungerli richiederà un certo dispendio di risorse. In amore la vostra relazione sarà stabile. I consigli del partner saranno molto utili in questo periodo. Voto - 7

Bilancia: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di vivere un rapporto più maturo in questa giornata di domenica.

Il pianeta Venere sarà ancora in opposizione. Cercate dunque di non superare certi limiti. Sul fronte professionale fate attenzione alle scelte che prenderete. Con Mercurio in opposizione, non tutte potrebbero rivelarsi di successo. Voto - 6,5

Scorpione: configurazione astrale nel complesso discreta in questa giornata di domenica. Il rapporto con la persona che amate sarà tutto sommato discreto. Non ci saranno particolari momenti romantici, ma la vostra relazione non sarà rigida. In ambito lavorativo non pensate di poter fare tutto da soli. A volte l'aiuto di un collega potrebbe farvi comodo. Voto - 7

Sagittario: giornata di domenica migliore dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere saranno in buon aspetto, e vi permetteranno di godere di una relazione di coppia romantica e matura, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di essere razionali e attenti a quel che fate, ma con Marte e Saturno contro non sempre sarete nelle condizioni migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7,5

Capricorno: la Luna e Venere in cattivo aspetto potrebbero mettere in mostra il vostro lato più impulsivo in questa giornata di domenica. Non sarà un periodo semplicissimo per il vostro rapporto a causa di alcuni problemi con il partner che non riuscirete a risolvere. Anche sul fronte professionale dovrete fare attenzione. Anche se Marte e Saturno saranno favorevoli, con Mercurio in quadratura non si escludono eventuali imprevisti. Voto - 6

Acquario: sarà una domenica più serena per voi nativi del segno grazie alla Luna in trigono.

Insieme a Venere in sestile, troverete una bella intesa di coppia, ma anche voi single sarete più amichevoli e attraenti. In ambito professionale avrete buone capacità, ma sarà con l'impegno e la pazienza che riuscirete a conquistare i vostri obiettivi. Voto - 9

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna in una posizione migliore per voi nativi del segno. Ritroverete fiducia e intesa con la persona che amate, utili per vivere un rapporto stabile. Per quanto riguarda il lavoro sarete davvero abili in quel che fate. Con Marte e Saturno in buon aspetto, i vostri progetti andranno verso la giusta direzione. Voto - 8