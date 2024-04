L'oroscopo della giornata di domenica 28 aprile prevede un Capricorno più lucido in campo sentimentale grazie alla Luna in congiunzione, mentre i Pesci saranno invincibili al lavoro grazie alle loro abilità. Toro sarà più sereno e affiatato con il partner, mentre il Leone gestirà in modo differente le proprie mansioni.

Previsioni oroscopo domenica 28 aprile 2024 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vedrà l'arrivo della Luna in quadratura per voi nativi del segno. Potrebbero sorgere delle incertezze all'interno del vostro rapporto, che dovrete risolvere in tempi brevi.

Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza sicuri delle vostre idee, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Toro: l'arrivo della Luna nel segno amico del Capricorno potrebbe rendere più interessante questa giornata di domenica per voi nativi del segno. Single oppure no, dimostrerete serenità, e sarà più semplice per voi comprendere i sentimenti della persona che amate. Sul fronte lavorativo sarà una giornata tutto sommato produttiva, ma ricordatevi che è domenica, dunque non lavorate troppo. Voto - 8️⃣

Gemelli: previsioni astrali in rialzo a partire da quest'ultima domenica di aprile. La Luna non vi darà più fastidio, lasciando spazio al pianeta Venere in sestile. Sarà più facile per voi ritrovare una buona intesa con la vostra fiamma.

In ambito lavorativo questo cielo vi darà una mano con i vostri progetti che, al netto di qualche imprevisto, porteranno buoni risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che purtroppo tenderà a peggiorare in questa giornata di domenica. Single oppure no, avrete bisogno di tempo per riflettere, per ritrovare prima di tutto la pace con voi stessi, prima che con le persone che amate.

Per quanto riguarda il lavoro focalizzatevi per il momento su quei progetti che possono darvi maggiori risultati. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di domenica positiva per voi nativi del segno. In amore Venere riempirà la vostra relazione di serenità e buone emozioni, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di gestire le vostre mansioni in modo differente, cercando di ottenere di più dal vostro impiego.

Voto - 8️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna in Capricorno vi permetterà di concludere in modo positivo questa settimana altalenante. Dopo alcune giornate incerte in amore, questa domenica ritroverete serenità e intesa con il partner. Se siete single potrebbe essere un buon momento per provare ad approfondire nuovi legami. In ambito lavorativo avrete buone idee, ma dovrete essere in grado di gestirle bene per ottenere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere in cattivo aspetto durante questa domenica. Aprite il vostro cuore al partner. Chiudevi in voi stessi non vi aiuterà a godere di una relazione sentimentale migliore. Sul fronte professionale siete un po’ impazienti di ottenere di più dal vostro impiego, ma la verità è che avrete ancora molta strada da fare prima di poter raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una domenica abbastanza romantica per voi nativi del segno grazie alla Luna in sestile. Sarete sempre ben disponibili nei confronti del partner, cercando di vivere una relazione trasparente e affiatata, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro prendete alcuni progetti con la dovuta calma al fine di non commettere errori. Voto - 8️⃣

Sagittario: riuscirete a vivere la vostra relazione di coppia in modo affiatato in questa giornata di domenica. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate, non nascondendovi mai nulla che possa ferire questo vostro legame. In ambito lavorativo potrete contare su Marte e Mercurio in trigono per gestire in modo efficace le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in congiunzione al vostro cielo vi permetterà di essere più lucidi in campo sentimentale in questa giornata di domenica. Essere più comprensivi nei confronti del partner vi aiuterà a ritrovare un'intesa che sembra ormai perduta. Sul fronte professionale dovrete avere maggiore cura dei vostri progetti, ma soprattutto, prestare maggiore attenzione a ogni dettaglio. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica coinvolgente in amore per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in sestile vi permetterà di stare bene insieme al partner, e dare vita a momenti emozionanti e romantici. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare sulla posizione favorevole di Marte e Mercurio per poter gestire bene i vostri progetti e arrivare al successo.

Voto - 8️⃣

Pesci: vi sentirete invincibili in questa giornata di domenica grazie a questo cielo splendido. Soprattutto in campo professionale dimostrerete buone abilità e voglia di fare, che vi porteranno dritti al successo che meritate. In ambito amoroso potrete contare sulla Luna in sestile per dare un tocco più maturo e romantico alla vostra relazione di coppia. Voto - 8️⃣