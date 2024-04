L'oroscopo della giornata di giovedì 11 aprile prevede un Pesci etico e sempre corretto in quel che fa, sia in amore che al lavoro, mentre la determinazione dei nativi Ariete sarà molto forte. Il Toro potrebbe trovare risposte importanti alle proprie domande amorose, mentre il Sagittario sarà più comunicativo nei confronti del partner grazie a Venere in trigono.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 11 aprile segno per segno

Ariete: previsioni astrali stabili in questa giornata di giovedì. Il rapporto con il partner sarà piuttosto piacevole per voi grazie a Venere, che vi permetterà di stare bene insieme.

Nel lavoro la creatività sarà il vostro forte grazie a Mercurio. Sarà possibile infatti centrare importanti obiettivi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione potrebbe aiutarvi a trovare risposte per la vostra relazione amorosa. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, che potrebbe portare a qualcosa di più se gestita bene. In ambito lavorativo il vostro impegno e la vostra costanza saranno presto ripagati. Con Marte, Saturno e Giove dalla vostra parte, il successo sarà a portata di mano. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà l'arrivo della Luna nel vostro segno nella seconda parte di questo giovedì. Preparatevi a vivere un rapporto più romantico e maturo, capace di generare stabilità e buone emozioni.

In ambito lavorativo state rallentando un po’ in un periodo un po’ complicato. Serviranno nuove idee e risorse in più per gestire in modo migliore i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di giovedì che vedrà il pianeta Venere prevalere nuovamente sulla vostra vita sentimentale ora che la Luna si farà da parte. Questa relazione di coppia, fatta di alti e bassi, merita una soluzione capace di mettere fine ai problemi con il partner.

Sul fronte lavorativo avrete cura dei vostri progetti, ma alcuni imprevisti da parte di Mercurio potrebbero spiazzarvi. Voto - 6️⃣

Leone: periodo positivo sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna lascerà il segno del Toro nel primo pomeriggio, e con Venere in buon aspetto, recupererete terreno in amore. Se ci sono state delle diatribe con il partner infatti, potrebbe essere un buon momento per scusarsi e tornare a un quieto vivere.

Nel lavoro farete un po’ fatica a stare dietro a tutti i vostri progetti. Ciò che però non vi soddisfa appieno al momento non è la mancanza di tempo, ma di risorse e entrate a vostra disposizione. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali in calo in questo venerdì di aprile. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione da questa Luna in quadratura, che potrebbe causare spiacevoli discussioni. Sul fronte professionale avrete bisogno di idee e risorse in più per poter gestire in modo migliore le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un giovedì convincente sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna arriverà nel vostro segno zodiacale e vi darà una mano a stabilire una migliore sintonia con la persona che amate, soprattutto per voi nati nella prima decade.

Sul lavoro le vostre idee potrebbero funzionare, siate dinamici. Voto - 7️⃣

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. La Luna si allontanerà dal segno del Toro e sarà possibile ritrovare serenità all'interno del vostro rapporto. In ogni caso, sarà necessario non avere fretta e dimostrare comprensione nei confronti della vostra fiamma. In ambito lavorativo continuerete a svolgere bene le vostre mansioni, dimostrando quanto impegno ci mettete in quel che fate. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Venere in trigono dal segno amico dell'Ariete, sarete più comunicativi nei confronti del partner. Questo vostro atteggiamento sarà molto utile nel prossimo periodo, in quanto la Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà.

Sul fronte professionale vi darete da fare, ma ci saranno ancora diversi imprevisti e ostacoli da superare prima di poter raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Capricorno: la stretta di Venere in quadratura tornerà a farsi sentire particolarmente in questo periodo. La Luna non sarà più in buon aspetto, e questo cielo si farà nuovamente cupo per voi nativi del segno. Un po’ meglio in campo professionale, grazie alla posizione favorevole di Marte e Saturno, che vi permetteranno di gestire bene i progetti in corso. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere saranno favorevoli nei vostri confronti e vi daranno modo di vivere una relazione di coppia affiatata, capace di superare qualunque ostacolo.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in sestile porterà buone idee che potrebbero aiutarvi nella risoluzione di alcune mansioni. Voto - 8️⃣

Pesci: il vostro modo di fare sempre etico e corretto vi permetterà di sentirvi in pace con voi stessi in questa giornata di giovedì. Soprattutto in campo professionale, sarete capaci di gestire bene i vostri progetti con le risorse che avrete a disposizione. Sul fronte sentimentale non mancherete mai di rispetto al partner, riuscirete a godere di un rapporto stabile e sincero. Voto - 8️⃣