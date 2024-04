L'oroscopo della giornata di martedì 2 aprile prevede un Sagittario più astuto in campo professionale e grazie a Mercurio capace di trovare la giusta soluzione ad ogni problema: il Capricorno mostrerà maturità in amore mentre per i nativi Pesci, che metteranno in scena una grande abilità in quel che fanno, sarà un periodo redditizio.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo martedì 2 aprile 2024 segno per segno

Ariete: periodo post Pasquetta in calo per voi nativi del segno. L'astro argenteo si sposterà nel segno del Capricorno portando alla nascita di alcuni problemi nella vostra relazione di coppia.

In ambito lavorativo dimostrerete responsabilità grazie a Mercurio ma sappiate che i vostri obiettivi saranno ancora lontani. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in buon aspetto in questa giornata di martedì. Single oppure no, sarà il periodo giusto per approfondire il rapporto con la vostra fiamma. Nel lavoro prenderete seriamente i vostri progetti, e con l'aiuto di Giove, Marte e Saturno troverete soluzioni adeguate per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Gemelli: il pianeta Venere in quadratura renderà questo periodo davvero complicato per voi nativi del segno, potreste soprattutto avere troppe pretese nei confronti del partner. Sul fronte professionale i vostri progetti funzioneranno a dovere.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di martedì che vedrà la Luna in opposizione. Dal punto di vista sentimentale potrebbe non esserci una perfetta sintonia all'interno del vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro dovrete lottare con alcuni fastidiosi ritardi che potrebbero rovinare la vostra prestazione.

Voto - 6️⃣

Leone: periodo stabile sul fronte amoroso. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate e anche voi single sarete più propensi a voler dare maggior peso alla vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo sarà un periodo impegnativo. Portare a termine i vostri progetti non sarà agevole, soprattutto se volete raggiungere certi obiettivi.

Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di martedì discreta per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno amico del Capricorno vi aiuterà parecchio con la vostra relazione di coppia. Potrebbe essere un buon momento per capire cosa fare per vivere una relazione più appagante. Nel lavoro godrete della posizione di Giove, che in questa giornata porterà un pizzico di fortuna in più. Voto - 7️⃣

Bilancia: prima parte della settimana difficile a causa della Luna in quadratura. Con il partner non ci sarà spesso una grande sintonia, affrontate i problemi con maturità. In ambito lavorativo sarà una giornata tutto sommato discreta. Voto - 7️⃣

Scorpione: seconda giornata di aprile ottima per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e a Venere.

Ci sarà in particolare una perfetta sintonia tra voi e il partner che terrà acceso il vostro rapporto. Sul lavoro alcuni progetti sono giunti nella loro fase finale, sarà dunque il momento di concentrarsi e dare il meglio per concludere al meglio il vostro operato. Voto - 9️⃣

Sagittario: con la Luna che lascerà il vostro segno zodiacale, la presenza negativa di Venere tornerà a farsi sentire. Tra voi e il partner non ci sarà perfetta sintonia. Alcuni problemi in famiglia non faranno bene al vostro rapporto, ciò nonostante dovrete dimostrare di essere capaci di risolvere eventuali dissapori. Sul fronte professionale sarete più astuti grazie a Mercurio in trigono. Attenzione però alla posizione scomoda di Marte e Saturno.

Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo favorevole per voi nativi del segno. Con la Luna in congiunzione e Venere in sestile, il vostro rapporto sarà magico, sempre affiatato e con nuove opportunità da vivere insieme alla persona che amate. Sul lavoro Mercurio potrebbe portare degli imprevisti, ciò nonostante avrete abilità e conoscenze necessarie per gestire bene la situazione. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale discreta in questa giornata di martedì. Per quanto riguarda i sentimenti, questo cielo sarà abbastanza sereno, ma attenzione a non prendervi troppe libertà con il partner. Sul fronte professionale sarete abbastanza sicuri delle vostre scelte grazie a Mercurio. Con le giuste idee, raggiungerete interessanti obiettivi.

Voto - 8️⃣

Pesci: periodo redditizio per voi nativi del segno sul fronte professionale. Sarete dunque nelle giuste condizioni per gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito sentimentale potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, vi sentirete davvero bene con voi stessi, capaci di stabilire una buona sintonia in famiglia e con il partner. Voto - 9️⃣