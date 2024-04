L’Oroscopo di mercoledì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 aprile. In evidenza il sestile Nettuno-Plutone, favorevole al segno dei Pesci e dell'Acquario.

Previsioni zodiacali del 17 aprile, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Tra i segni superfavoriti! Pertanto, in vista un periodo eccezionale. Cosa c'è di più stimolante che iniziare la giornata con una grande dose di energia positiva? Questo mercoledì promette di essere privo di preoccupazioni, grazie al sostegno favorevole delle stelle, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti e le relazioni in generale.

In amore, la situazione sarà al top: con il vostro dinamismo e il buon umore contagioso, farete la differenza. Per coloro che sono ancora single si prospettano incontri vivaci e numerose opportunità. Una situazione inaspettata potrebbe rivelare possibilità eccellenti e sorprendenti che non avevate considerato. Anche se non si trasformeranno in amore, saranno comunque amicizie durature. Nel lavoro, tutto procede per il meglio: potreste essere sorpresi da una vecchia conoscenza che vi offre l'opportunità perfetta per risolvere una questione spinosa.

Scorpione: ★★. Momento difficile! L'attenzione di molti nativi sarà focalizzata su questioni pratiche o sullo smaltimento di incombenze in sospeso.

È importante fare un bilancio della situazione economica di tanto in tanto, per evitare sorprese sgradite. In amore, con il partner cercate di essere più empatici, ascoltando le sue necessità e dimostrando affetto. Accettate ogni sfaccettatura della sua personalità e cercate di evitare di essere esigenti o suscettibili, per mantenere la serenità nella relazione.

Se siete single, potreste sentirvi poco entusiasti e declinare inviti serali per via della stanchezza, senza sentirvi in colpa. La benevolenza delle stelle e la sicurezza acquisita vi invitano a essere coerenti e a praticare il perdono. Nel lavoro, l'inizio di giornata potrebbe presentare alcune situazioni al limite: è consigliabile agire con cautela in ogni caso.

Potrete risolvere eventuali problemi derivanti da momenti di distrazione, dimostrando prontezza e attenzione.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 17 aprile prospetta un giro di boa infrasettimanale poco confortevole per la maggior parte di voi. Potreste trovarvi di fronte a spese impreviste, soprattutto su ciò che avevate pianificato, trovandovi fuori budget dall'oggi al domani. Anche in amore le cose si complicheranno, con situazioni talvolta problematiche e un generale senso di insoddisfazione che vi accompagnerà durante questo periodo poco favorevole. Per quanto riguarda i single, potrebbero arrivare incontri sociali vivaci e numerose opportunità di fare nuove conoscenze, solo che molte di queste non troveranno una giusta collocazione.

Anche se non si tratterà necessariamente di amore, potrete comunque consolidare amicizie solide e durature. Nel mondo del lavoro la situazione potrebbe non essere ottimale. Potrete fare la differenza con il vostro intuito, particolarmente acuto in questo periodo.

Da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Mercoledì nella solita routine. L'oroscopo in generale sottolinea la possibilità di una nuova prospettiva per molti del segno. Un occhio particolare sull'amore, che in questi giorni sembra rivivere momenti di crescita assoluta. Sarà il momento di raccogliere i frutti seminati nei mesi precedenti, con l'aiuto delle stelle pronte a mettere in luce anche le piccole cose quotidiane, spesso sottovalutate ma fondamentali per la felicità della coppia.

La vostra vita sentimentale sarà permeata da una gioia che potrebbe superare ogni aspettativa. Per i single, il cielo sarà favorevole, con nuove opportunità di incontri che potrebbero portare a un nuovo amore, anche se inizialmente potrebbe presentarsi come un'amicizia. Nel mondo del lavoro, mostrandovi aperti, affabili e disponibili, riuscirete a suscitare interesse e simpatia ovunque andiate. Questo è un ottimo momento per instaurare nuove relazioni professionali.

Acquario: 'top del giorno'. Primi in classifica! La presenza della Luna in Leone porterà un tocco distintivo in ogni ambito della vostra vita. Mercoledì si prospetta infatti come una giornata fantastica, sia per l'umore che per i sentimenti.

Anche Venere sarà a favore, quindi non ci sarà motivo di preoccuparsi; al contrario, vi attendono emozioni meravigliose da vivere, molte delle quali con il vostro partner. Dedicate questa giornata al rapporto affettivo, perché per costruire una relazione duratura è importante prendersene cura ogni giorno. Per i single, la presenza della Luna in un segno di Fuoco, invece, porterà una leggera e piacevole brezza di freschezza, permettendovi di godere il presente senza preoccupazioni. Questa positività potrebbe attrarre situazioni inaspettate e favorevoli nei vostri cuori. Nel mondo del lavoro, l'armonia di astri compiacenti vi renderà reattivi e brillanti. Potrebbe presentarsi un'opportunità da non lasciarsi sfuggire: pronti ad afferrarla con un balzo felino?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 17 aprile, anticipa un buona ripresa generale grazie all'ottimo sestile in corso tra Nettuno e Plutone. Inizialmente il periodo si prospetta abbastanza ordinario, immerso principalmente nella consueta routine, poi man mano tenderà ad un netto miglioramento. Se abbassate le vostre aspettative, potreste scoprire che la serenità è più vicina di quanto pensiate. In ambito amoroso, potrebbero sorgere alcune difficoltà nella relazione: sentirete una forte tentazione per un'avventura extra-coniugale: pensateci bene! Sforzatevi di resistere a questo tipo di tentazioni. Per i più giovani, il periodo sarà molto stimolante: sarete corteggiati e ambiti da molte persone.

Se siete single, è probabile che facciate un incontro fortunato. Non lasciate sfuggire alcuna occasione che potrebbe aprirvi a nuove e interessanti relazioni. Sul fronte lavorativo, possibili inconvenienti dovuti a dimenticanze o errori di valutazione.