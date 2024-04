L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 aprile. Le stelle focalizzano l'attenzione riguardo gli ambiti lavorativi e sentimentali. A essere testati saranno i segni della seconda tranche zodiacale: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni astrologiche del 3 aprile da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In calo! La parte riguardante il lavoro o la professione in generale rimane in una sorta di stallo. Non lasciatevi scoraggiare dall'eventuale incertezza che potrebbe insorgere: trasformate invece questo momento in uno stimolo per dare il massimo e migliorare costantemente.

Presto vedrete i frutti del vostro impegno! Per quanto riguarda i sentimenti, non sempre le cose vanno lisce: la giornata in effetti sarà caratterizzata da problemi anche abbastanza complessi da risolvere. Affrontate con filosofia momenti di malessere o discussioni con il partner. È bene essere preparati a ogni imprevisto, soprattutto se state attraversando una fase di crisi nella relazione. Se siete single, dovrete affrontare una situazione che richiederà molta calma, ma con il giusto approccio riuscirete a gestirla efficacemente. Dedicate più tempo alla compagnia dei vostri cari, saranno un sostegno prezioso in ogni circostanza.

Scorpione: ★★★★. Discreta positività, con alcuni momenti gratificanti in vista, soprattutto per coloro con un ascendente particolarmente favorevole.

Durante questo periodo, potreste sperimentare stati d'animo altalenanti a causa di questioni legate al lavoro. Questo potrebbe causare nervosismo e, talvolta, un atteggiamento un po' distaccato. Tuttavia, le difficoltà non giustificano comportamenti scortesi nei confronti delle persone che vi circondano: cercate di mantenere un certo autocontrollo.

Inoltre, non lasciatevi influenzare troppo da chiacchiere o pettegolezzi privi di fondamento: se proprio sentirete la necessità di rispondere, fatelo con le parole ben pesate. Per quanto riguarda l'amore, non ci saranno sorprese sgradevoli nel mondo dei sentimenti, anzi. Che siate single o già in coppia, potrete muovervi con una certa tranquillità, pur avendo presente il contesto attuale.

Sagittario: ★★★. Periodo abbastanza monotono: a dominare potrebbe essere un'aria di sottotono generale. L'alternanza di influenze planetarie, alcune favorevoli ma molte altre meno, preannuncia una giornata caratterizzata da alti e bassi. Sul fronte lavorativo, potrebbero verificarsi alcune piccole delusioni, ma potrete trovare conforto nelle piccole gioie dell'amore. In generale, vi impegnerete, ma i risultati potrebbero non essere all'altezza delle vostre speranze. È noto che non sempre basta dare il massimo; è anche importante indirizzare gli sforzi nella direzione giusta. In amore, troverete conforto tra le braccia della persona amata. Per i single, una giornata da sogno in amore attende coloro con un ascendente al top, mentre gli altri dovranno aspettare.

Potreste sperimentare momenti in cui vi sentirete in piena alla forma, seguiti da una stanchezza improvvisa.

Oroscopo e stelle del 3 aprile da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. L'astrologia anticipa sicuramente una giornata assai fortunata. In amore, le stelle promuoveranno un clima ottimistico, incoraggiandovi a dialogare apertamente con il partner, così come con familiari e amici. Sarà facile consolidare i legami e superare ogni ostacolo nel caso fosse necessario. L'amore vero vi renderà indivisibili, ispirandovi a pianificare un futuro radioso e gratificante. I single, finalmente, mostreranno il meglio di sé, prendendo il controllo delle situazioni senza esitazione. Eventuali problemi non vi intimoriranno affatto; al contrario, potrebbero stimolarvi rendendovi brillanti, reattivi e talvolta audaci.

Nel contesto lavorativo, con l'ausilio di alcuni pianeti favorevoli, farete piccoli ma significativi progressi e otterrete riconoscimenti. Sfruttate al meglio le vostre abilità, impegnandovi pienamente; il successo sarà inevitabile.

Acquario: "top del giorno". La Luna sarà nel vostro segno proprio questo mercoledì, promettendo emozioni intense da condividere con chi si ama, con i vostri cari e parte degli amici. Gli armoniosi influssi lunari porteranno un turbine di sentimenti travolgenti. In ambito sentimentale, parlando in generale, ci sarà un momento di svolta: alcuni di voi sapranno ravvivare la passione, trovando nuovi stimoli. A chi è single si consiglia di ricordare quanto segue: un sorriso a volte può aprire molte porte!

Vi attende una giornata luminosa, ricca di soddisfazioni in tutti i campi. Liberatevi dalle ansie, affrontando questo mercoledì con un entusiasmo. Vi sentirete rigenerati, quindi siate generosi e mostrate attenzione ai vostri cari e agli amici. Sul fronte lavorativo, la gestione delle finanze si alleggerirà e diventerà meno complicata. Potrete spendere con maggiore sicurezza.

Pesci: ★★★★. Periodo certamente positivo. La Luna in Acquario però, visto che sarà sotto scacco da Mercurio, potrebbe creare piccoli ostacoli lungo il cammino, ergo: questo mercoledì sarà davvero impegnativo da da affrontare? Noi crediamo di no, poi la parte più importante dovrete farla voi... Avrete intanto molte risorse a disposizione, soprattutto grazie alla congiunzione tra Luna e Plutone, il che renderà chiare e brillanti molte delle vostre idee.

In amore potreste essere un po' riservati, magari avrete altre cose per la testa oppure altri impegni da portare a termine. Tuttavia, cercate di non esagerare, perché potrebbe influire sul rapporto sentimentale e il vostro partner potrebbe accusare il colpo. I single potrebbero vivere momenti intensi ed eccitanti: sognate in grande! Sul fronte lavorativo, ci sono tutte le premesse perché anche i progetti più ambiziosi possano realizzarsi.