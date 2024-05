L'oroscopo di giovedì 30 maggio annuncia che lo Scorpione sarà più pragmatico in amore, volto a preoccuparsi di ciò che conta davvero, mentre l'Ariete dovrà essere capace di gestire bene le proprie finanze. Venere aiuterà i Gemelli a vedere la propria relazione di coppia nel modo più adatto, nonostante la Luna contro, mentre il Cancro riuscirà a godersi appieno ogni emozione.

Previsioni dell'oroscopo di giovedì 30 maggio segno per segno

Ariete: vi avviate verso una fine del mese interessante e promettente dal punto di vista sentimentale. Venere in sestile illumina il vostro rapporto, e vi aiuterà a pianificare al meglio il vostro futuro con il partner.

Nel lavoro potrete contare su Marte in buon aspetto, che vi spingerà a ottimizzare idee e risorse per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali in rialzo dal punto di vista sentimentale. Con la Luna in sestile dal segno dei Pesci, godrete di una sintonia maggiore con la persona che amate, eliminando eventuali incomprensioni avute in precedenza. Sul fronte professionale avrete cura dei vostri progetti grazie a Mercurio, ottimizzando il tempo a vostra disposizione, evitando eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà la Luna in quadratura in questa giornata di giovedì. Di contro avrete il pianeta Venere dalla vostra parte, che vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia nel modo più adeguato.

Per quanto riguarda il lavoro sarete inarrestabili in questo periodo, con una voglia irrefrenabile di rendere proficua la vostra giornata. Voto - 7️⃣

Cancro: con la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci, riuscirete a godervi appieno ogni emozione con la persona che amate. Probabilmente riuscirete a comprendere meglio i sentimenti della vostra fiamma.

Per quanto riguarda il lavoro, rispettare i tempi dei vostri progetti sarà molto importante in questo periodo. Voto - 9️⃣

Leone: in ambito lavorativo arriveranno fondi extra in questo periodo, che però dovrete sapere gestire al meglio per poter realizzare i vostri obiettivi, soprattutto voi nati nella prima decade. In amore ci sarà una stabilità maggiore tra voi e il partner ora che la Luna sarà meno influente, lasciando spazio a questa meravigliosa Venere in sestile.

Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà facile fare chiarezza nella vostra vita quando questo cielo sarà così nuvoloso nei vostri confronti. Apritevi al dialogo, e cercate di capire cosa non funziona nei vostri rapporti. Nel lavoro saprete dare la giusta importanza ai vostri progetti. Il duro lavoro verrà ripagato, ma con gran fatica e dopo un po’ di tempo. Voto - 6️⃣

Bilancia: con Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli vi sentirete amati e romantici al tempo stesso in questo giovedì di maggio. Sarà un giorno speciale per la vostra storia d'amore, dove anche nelle piccolezze riuscirete a vedere tanto amore. Sul fronte professionale Giove potrebbe darvi interessanti occasioni lavorative. Voto - 9️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno amico dei Pesci vi aiuterà a vedere la vostra relazione di coppia in modo più pragmatico.

Vi preoccuperete di ciò che conta del vostro rapporto, ma per il momento di romanticismo non se ne parlerà. Nel lavoro dovrete fare attenzione agli imprevisti. Con Mercurio in opposizione, non tutto andrà esattamente come avete programmato. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale difficile in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in cattivo aspetto nei vostri confronti. Non sarà affatto facile trovare un po’ di armonia tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone energie, ma non sempre potreste avere idee adeguate ai vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo piacevole sul fronte amoroso in questa giornata. La Luna in sestile dal segno dei Pesci vi metterà a vostro agio con la persona che amate.

Potreste anche riuscire a instaurare un legame interessante con una persona conosciuta da poco. Sul fronte lavorativo Mercurio in trigono porterà buone idee, che potrebbero portarvi lontano. Voto - 9️⃣

Acquario: ottima giornata. Venere in trigono dal segno dei Gemelli accenderà il romanticismo tra voi e la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete particolarmente attivi grazie a Marte, ma con Mercurio in quadratura non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in congiunzione al vostro segno zodiacale vi darà un po’ di respiro in ambito sentimentale. Il pianeta Venere sarà ancora in cattivo aspetto, per cui attenzione a non avere pretese troppo elevate. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio si rivelerà importante per gestire in modo ottimale le vostre mansioni. Voto - 7️⃣