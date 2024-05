L'oroscopo della giornata di lunedì 20 maggio prevede un Gemelli più carismatico, aiutato dal Sole e dalla Luna in buon aspetto, mentre per il Leone sarà difficile parlare di guadagni e ambizioni al lavoro. Mercurio metterà in moto l'ingegno dei nativi Capricorno, mentre i Pesci non dovranno perdere la calma.

Previsioni oroscopo lunedì 20 maggio 2024 segno per segno

Ariete: giornata di lunedì sorridente in ambito amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna in sestile dal segno dei Gemelli, non vi mancheranno amore e buoni sentimenti verso la persona che amate.

Per i single sarà un buon momento per approfondire alcuni rapporti. Nel lavoro utilizzerete il giusto approccio verso i vostri progetti, ottenendo spesso risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale stabile all'inizio di questa nuova settimana. Tra voi e il partner ci sarà una bella intesa grazie a Venere, che vi permetterà di sentirvi più vicini e affiatati. In ambito lavorativo dimostrerete di avere le idee chiare grazie a Mercurio. I vostri obiettivi saranno a portata di mano. Voto - 9️⃣

Gemelli: cielo di lunedì che vedrà il Sole e la Luna dalla vostra parte, che porteranno molto carisma in voi. Soprattutto in amore, sarete capaci di attirare facilmente l'attenzione della vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro state lentamente facendo progressi. Sentitevi fieri di quanto state costruendo. Voto - 8️⃣

Cancro: non sarà una giornata particolarmente splendida per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, a volte potrebbero esserci delle incomprensioni tra voi e il partner.

Nel lavoro le idee non mancheranno, ma vi serviranno anche buone energie per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno il Sole e la Luna dalla vostra parte in questa giornata di lunedì. Single oppure no, sarà più facile capire le intenzioni della persona che amate, anche se il sentimentalismo non sarà al centro della vostra relazione al momento.

Sul fronte professionale sarà difficile parlare di guadagni e opportunità quando le cose non vanno per il verso giusto. Voto - 6️⃣

Vergine: giornata di lunedì sottotono dal punto di vista sentimentale. La settimana non inizierà benissimo per voi, soprattutto in virtù del fatto che la Luna e il Sole saranno in quadratura. Anche se Venere sarà favorevole, non sempre sarete capaci di comprendere a fondo i sentimenti del partner. In ambito lavorativo sarete capaci di gestire bene le vostre mansioni grazie a Mercurio, ma attenzione a non avere troppa fretta. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che sarà più coinvolgente in questa giornata di lunedì. Il rapporto con il partner sarà stimolante e affiatato grazie al Sole e alla Luna in buon aspetto.

Se siete single troverete il giusto pretesto per trascorrere un po’ di tempo con la vostra fiamma. Nel lavoro non sarete sempre così energici a causa di Marte, anche se ci metterete tutta la vostra buona volontà nel raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che rimane complicata per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la Luna e il Sole non saranno negativi, con Venere in opposizione non aspettatevi momenti particolarmente romantici. In ambito lavorativo attenzione a non correre troppi rischi in questo periodo. Con Mercurio in opposizione dal segno del Toro, non tutte le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 6️⃣

Sagittario: ultimamente state faticando un po’ a trovare la retta via in campo sentimentale a causa di questo cielo nuvoloso.

Con il partner non ci sarà una perfetta intesa, ciò nonostante sarete ancora in tempo per sistemare le cose. Nel lavoro avrete cura dei vostri progetti grazie a Marte, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Capricorno: con Mercurio in trigono dal segno amico del Toro, sarete piuttosto ingegnosi in campo professionale. Anche se a volte non sarete così pieni di energie, avrete spesso idee interessanti. In amore potrete contare sulla posizione favorevole di Venere per godere di una relazione di coppia appagante. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di lunedì migliore dal punto di vista sentimentale. Il Sole e la Luna vi sorrideranno e vi aiuteranno a recuperare terreno in amore.

Se siete single abbiate ancora molta pazienza prima di buttarvi a capofitto verso nuovi rapporti. Nel lavoro sarete spinti da Marte in sestile, ma attenzione a Mercurio in quadratura, sintomo di possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo altalenante in amore per voi nativi del segno. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli non sarete sempre capaci di comprendere le intenzioni del partner. In ambito lavorativo idee ed energie non mancheranno, il successo sarà a portata di mano. Voto - 7️⃣