L’Oroscopo di venerdì è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 31 maggio. In analisi la sestina interessante la serie dello zodiaco comprendente gli ultimi sei segni. In programma un venerdì davvero generoso per il Capricorno, in questa fase indicato dall'Astrologia al top del giorno. La parte conclusiva della settimana, intanto, non porta grandi opportunità ai nativi dello Scorpione, valutati con solo tre stelle indicative di un periodo sottotono.

Previsioni astrologiche del 31 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata di venerdì sarà caratterizzata dalla routine, senza difficoltà particolari.

Valutata con quattro stelle, il periodo si presenterà tranquillo. In amore, godrete di grande fiducia e confidenza con il partner. Vi piacerà dialogare, scambiare opinioni e discutere su vari argomenti. Chi sta attraversando un periodo monotono, ritroverà la passione di sempre. I single, dopo aver completato tutti gli impegni, si sentiranno più liberi e pronti a recuperare energie. Avrete voglia di vivere ogni momento e fare nuove esperienze. Nel lavoro, gli impegni non mancheranno, ma sarete felici di questo. La vostra validità come elemento del team sarà riconosciuta, e nessuno vorrà perdervi.

Scorpione: ★★★. Vi attende una giornata impegnativa, con momenti di tensione e ansia. Sarà meglio mantenere un profilo basso ed evitare scontri con chi sapete.

Se il caso, cercate di schiarire le idee riguardo a una situazione in stallo. In amore, evitate atteggiamenti rigidi ma cercate di comprendere e assecondare le esigenze del partner. La Luna, agitata, complicherà le cose, portando tensione e confusione che influenzerà il rapporto con partner, famigliari o amici. I single dovranno evitare le persone prepotenti, seppur sforzandosi di esprimere liberamente ogni pensiero.

Nel lavoro, nonostante le difficoltà, manterrete la calma e cercherete compromessi salutari. Con l'aiuto di un amico/a risparmierete tempo nelle pratiche burocratiche.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 31 maggio mostra una carta astrale abbastanza buona. Di certo il periodo sarà positivo, soprattutto per chi ha già in agenda impegni gravosi.

La situazione astrale, in particolare per i seconda e terza decade, permetterà di vedere ogni cosa con più ottimismo. Vi preparerete a rimettervi in gioco con fiducia e buon umore. In amore, arriveranno nuove esperienze. Il rapporto con il partner migliorerà, ma sarà necessario il vostro impegno per mantenere l'armonia. Single, un cielo favorevole vi offrirà numerose opportunità, specialmente riguardo ad alcuni vostri interessi. Il momento è ideale per organizzare qualcosa di speciale. Nel lavoro, le previsioni consigliano di non inseguire traguardi impossibili ma di concentrarsi sulle reali possibilità.

Oroscopo e stelle del 31 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'.

L'Astrologia applicata alla giornata di venerdì pronostica un periodo pieno di soddisfazioni, soprattutto in ambito sentimentale. Grazie alla Luna in Pesci, molti noteranno miglioramenti nelle relazioni interpersonali, familiari e di amicizia. In amore, sarete felicissimi e tirerete fuori il vostro lato romantico. Perché non organizzare dei momenti unici da vivere con la persona amata? Single, le buone congiunzioni astrali del periodo vi daranno molta intraprendenza: attirerete l'attenzione di chi sta intorno, soprattutto se di vostro interesse. Nel lavoro, sarà una giornata ricca di idee e opportunità. Presto arriverà un cambiamento, grazie a un cielo favorevole.

Acquario: ★★★★. La giornata inizierà meglio del solito, grazie alla Luna pronta a passare in Ariete.

In generale, periodo positivo: seppur segnato da quattro stelle, offrirà momenti speciali e novità interessanti. In ambito affettivo, metterete da parte i problemi per far emergere cuore e passione. Saprete conquistare il partner, attirandolo con fascino e desiderio. Single, le stelle vi favoriranno, permettendovi di incontrare nuove persone o ristabilire contatti allentati. Anche se non sarà il momento per rimpatriate con vecchi amici, chiarire malintesi attraverso canali virtuali sarà una buona scelta. Sul lavoro, l'attenzione sarà rivolta ai compiti da svolgere, sostenuta da sufficienti certezze. Sarete dinamici e conquisterete la simpatia dei colleghi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 31 maggio, mette sul piatto della bilancia tanta buona positività e anche un pizzico di fortuna.

La giornata per certi aspetti certamente sarà scintillante, perfetta per sviluppare nuove idee, soprattutto nei sentimenti. La quotidianità potrebbe presentarsi a un bivio: anche se vi spaventa il cambiamento, quello che troverete potrebbe superare le vostre più rosee aspettative. In generale i sentimenti vivranno (all'occorrenza) una seconda chance. Per i single, il cielo sarà decisamente passionale, intrigante e malizioso. Questo vi renderà particolarmente vivaci e spumeggianti. Preparatevi a gustare una forte ondata di passione, capace di vivacizzare la vita affettiva, presente e futura. Nel lavoro, sarà un giorno importante: avrete l'energia necessaria per ottenere quei riconoscimenti che sapete, e che aspettate da tempo.