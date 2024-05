L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2024 è arrivato, pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali interessanti i prossimi sette giorni in calendario. In questo contesto analizzeremo in esclusiva i segni dello zodiaco dall'Ariete sino alla Vergine: curiosi di sapere chi avrà maggior fortuna in amore e nel lavoro? Scopriamolo insieme togliendo il velo alle previsioni astrologiche da lunedì 6 a domenica 12 maggio e alla relativa classifica settimanale.

Astrologia settimanale, le stelle per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. La settimana sarà assolutamente valida, anche se non troppo eclatante in termini di positività.

Le stelle in questa fase favoriranno un periodo in linea di massima indirizzato verso la buona positività. In amore, se vi concentrerete sul traguardo da raggiungere, tutto procederà nel modo giusto. L'Astrologia vi preparerà il terreno fertile sul quale poter seminare sogni o desideri: preparatevi a donare tanto affetto senza alcun limite. Per voi single, c'è ancora tanto da fare e da recuperare, ma l'amore può benissimo tornare protagonista. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima. Nel comparto lavoro, in alcune questioni, cercate di essere più determinati. Ci potrebbero essere casi in cui bisognerà agire immediatamente, senza perdere tempo.

La scaletta con le stelle per l'intera settimana:

Top del giorno domenica 12 maggio;

domenica 12 maggio; ★★★★★ venerdì 10 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6 e giovedì 9;

★★★ mercoledì 8 maggio;

★★ martedì 7 maggio.

♉ Toro: voto 9. Si preannuncia una settimana fortunata, in linea con le migliori aspettative. La buona sorte generata dagli astri sarà consistente, dunque, sarete invogliati a (ri)mettervi ancora in gioco in alcune situazioni.

Per i sentimenti, giornata ricca di fantasia: gli astri suggeriscono di affrontare con spensieratezza il periodo. Per certi aspetti sarà proprio come fare una passeggiata: riceverete gli stimoli giusti per provare nuove esperienze ma anche per fare quello che più vi piace. Single, il giorno vi troverà molto spigliati nei confronti degli amici.

Se potete, programmate qualcosa per i giorni a venire, magari che vi possa mettere in contatto con coloro che ritenete importanti. Il successo che otterrete vi darà una spinta fortissima verso un nuovo amore. Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale: riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.

La classifica settimanale di competenza del segno:

Top del giorno lunedì 6 maggio (Luna nel segno);

lunedì 6 maggio (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9;

★★★★ venerdì 10 e sabato 11;

★★★ domenica 12 maggio.

♊ Gemelli: voto 8. Le previsioni astrali annunciano una settimana portata a braccetto dalla dea fortuna. Molti di voi avrete senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza "faccia tosta", la quale, se ben usata, potrebbe senz'altro tornare utile in più di qualche occasione.

In amore, viste le ottime premesse, i sentimenti verso il partner subiranno un notevole miglioramento: potranno arrivare delle belle novità, in primis nella vita a due. Single, l'amore sarà al top e gli amici vi cercheranno di continuo. In generale, sarà importante parlarsi, capirsi e accettarsi per ciò che si è, ma sarà anche fondamentale sorridere. In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti. Nel lavoro, la fase risulterà essere ricca di novità liete che stimoleranno al meglio l'umore.

La scala di valori espressa dalle stelle della settimana:

Top del giorno giovedì 9 maggio (Luna nel segno);

giovedì 9 maggio (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 10, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 maggio;

★★★ martedì 7 maggio;

★★ lunedì 6 maggio.

Oroscopo e pagelle della settimana per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10.

L'oroscopo mette sul piatto una settimana a dir poco stupenda. Diciamo che sarà molto favorevole soprattutto in ambito sentimentale per via della presenza della Luna nel comparto. In amore, sarete in armonia con voi stessi e orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale, grazie all'influenza lunare. Saprete dimostrarvi intraprendenti e per questo raggiungerete i vostri desideri, favoriti anche dal sostegno del partner. Single, non accenna a diminuire il trend positivo, così le stelle sollecitano l'aspirazione a esprimere i vostri desideri, anche i più intimi, con un atteggiamento deciso. Anche se non siete giovanissimi all'anagrafe, datevi da fare, il fascino non manca: basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili.

Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte. Farete un figurone, specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in un particolare ambito.

La classifica settimanale da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 11 maggio (luna nel segno);

sabato 11 maggio (luna nel segno); ★★★★★ lunedì 6, giovedì 9 e domenica 12;

★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e venerdì 10.

♌ Leone: voto 6. Le stelle preannunciano un periodo da vivere in piena coscienza e tranquillità, senza nulla in più o in meno da aspettarsi rispetto al solito. In campo sentimentale, visto il periodo un po' così, potrebbe andare leggermente meglio se eventualmente riusciste ad essere meno superficiali. L'oroscopo consiglia, in primis a coloro in coppia, di iniziare a organizzare qualcosa di speciale: una gita fuori città per esempio, da trascorrere all'insegna del puro romanticismo.

Single, per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi: in questo caso cercate di non rispondere ad eventuali provocazioni. Le previsioni astrali invece, vedono il periodo positivo nel lavoro. Il vostro fiuto sarà impeccabile, vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri. Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere.

La scala di valori settimanale:

★★★★★ lunedì 6 e sabato 11;

★★★★ martedì 7, venerdì 10 e domenica 12;

★★★ giovedì 9 maggio;

★★ mercoledì 8 maggio.

♍ Vergine: voto 6. Sette giorni a tratti buoni e altri meno efficaci. In generale diciamo pure che la settimana sarà positiva: starà poi a voi renderla piacevole, magari evitando situazioni o persone a rischio "stress".

In amore sarà un periodo felice: creerete un'atmosfera di complicità con il partner e di profonda intesa. Il rapporto di coppia sarà eccellente grazie a un dialogo fitto e a nuovi interessi. Lasciare a lui/lei l'iniziativa amorosa potrà essere un'ottima strategia: vedrete che niente gratificherà il rapporto come in questo momento. Single, un incontro magico potrà spuntare all'orizzonte e avrà tutti i numeri per diventare duraturo. Vivrete diverse giornate all'insegna del dialogo e dell'intimità, ottenendo risposte amorevoli e un'assoluta riuscita ai vostri progetti. Nel lavoro, la situazione professionale procederà nel migliore dei modi. Se avete un'attività autonoma, con idee vincenti otterrete buoni guadagni.

La classifica a stelline settimanale:

★★★★★ martedì 7 e mercoledì 8;

★★★★ lunedì 6, giovedì 9 e domenica 12;

★★★ sabato 11 maggio;

★★ venerdì 10 maggio.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica stelline dei prossimi sette giorni, segno per segno.