Prende il via una nuova settimana del mese di maggio per tutti i segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo di lunedì 20 maggio 2024 con le ultime novità in ordine cronologico in amore e nel lavoro per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Stelle e oroscopo del 20 maggio 2024: la giornata dei segni zodiacali

Ariete: in amore inizia una settimana promettente, per questo motivo non è consigliato stare soli in casa. Nel lavoro malgrado le tante difficoltà e i problemi che dovete affrontare siete comunque forti.

Toro: per i sentimenti è meglio curare i rapporti, in questo periodo dovrete ritrovare la forza di un tempo.

Nel lavoro chi è stato fermo ora avrà nuove occasioni per farsi valere.

Gemelli: a livello sentimentale se qualcuno vi interessa non esitate a cambiare e ricambiare i sentimenti. Nel lavoro potreste non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi, state preparando una nuova sfida.

Cancro: in amore fase di maggiore agitazione, possibili momenti di distacco e lontananza con la persona amata. A livello lavorativo periodo favorevole, ci vorrà però tanta concentrazione.

Leone: a livello sentimentale questo è un momento che non permette grandi slanci, ci vorrà un maggiore impegno e maggiore forza del solito. Nel lavoro occorre essere più intraprendenti, in particolare per chi ha un'attività in proprio.

Vergine: per i sentimenti occorre avere prudenza nei rapporti con gli altri, in particolare se c'è stata una crisi. A livello lavorativo se è possibile prendetevi una pausa. Attenzione agli azzardi.

Bilancia: in amore il Sole è favorevole e vi permetterà di lasciarvi andare, è un periodo ottimo per le riflessioni. Nel lavoro non si esclude che qualcuno si appresti a cambiare, tutto comunque andrà per il meglio.

Scorpione: per i sentimenti la Luna a breve sarà nel segno, se c'è qualcosa da chiarire questo è il momento giusto. Nel lavoro è un periodo utile per concentrarsi su delle idee da condividere con gli altri.

Sagittario: a livello amoroso le storie che nascono in questo periodo potranno diventare importanti, potreste sentirvi però intolleranti verso qualcuno.

Nel lavoro alcune cose non stanno andando come vorreste, cercate di imporvi di più.

Capricorno: a livello sentimentale la Luna è in opposizione, sono quindi possibili dei momenti di difficoltà adesso. A livello lavorativo periodo complicato in particolare per chi ha un'attività in proprio. Se possibile portare avanti i cambiamenti.

Acquario: per i sentimenti il prossimo weekend porterà qualcosa in più, nel frattempo intanto Venere non è più in opposizione. Nel lavoro non mancheranno le opportunità anche per i progetti in vista dell'estate.

Pesci: in amore le stelle non aiutano adesso, siete voi che dovrete fare di più. Nel lavoro la situazione astrologica è promettente in particolare per chi ha un'attività in proprio.