Secondo l'oroscopo dell'estate 2024 c'è chi deve fare un salto in avanti per fare pace con il proprio cuore e chi deve affrontare certi scheletri nel proprio armadio. Proprio come la dolce e fresca brezza del mare può far sentire meglio le persone, così sarà il calore dell’amore. Per i Gemelli in arrivo un periodo felice, il Toro dovrà affrontare delle sfide

La stagione estiva secondo l'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Questa è la stagione in cui gettate le basi, se incontrate una persona nuova, stabilite aspettative realistiche e romantiche per il futuro.

Se vivete in coppia, rinnovate le vostre promesse e, naturalmente, aggiornate le regole di convivenza o matrimoniali, perché la vostra relazione si evolvi. Il vostro numero fortunato è il 7 - come i giorni della settimana o come il giorno della vostra nascita - le vostre risposte stanno arrivando. È probabile che la prossima pietra miliare nella vostra relazione d’amore arrivi presto. Questa potrebbe essere la vostra stagione preferita, chiedete alle vostre stelle di compiere la loro magia, mentre voi eseguite la vostra. Qualunque cosa vi sentite chiamati a rinnovare o cambiare, fatelo in totale coerenza con il vostro cuore.

Toro – Non importa quante sfide potete affrontare, la domanda è: ‘Quante ne volete affrontare?’ Esistono i limiti di sopportazione e se negli ultimi tempi vi siete destreggiati con molte cose, potrebbe essere il momento di evitare conversazioni o persone che succhiano energia, stabilendo limiti giusti e regole da rispettare.

Prendetevi una pausa dal lavoro o dalla vostra relazione d’amore, se questo era programmato nella vostra mente. Seguite il vostro istinto, ma mantenete ordine nel vostro cuore. Abbiate fiducia che qualunque cosa stia accadendo cospira a vostro favore, anche se per ora potreste sentirvi diversamente.

Gemelli – Stagione estiva densa di felicità per coloro che hanno una relazione d’amore.

Avete una doppia missione: crescita personale e sociale. Questa estate incanalate le vostre facoltà di percezione e comprensione nella vostra vita personale e guardatela fiorire. Se ritenete che le emozioni siano carte che potete scegliere e giocare in base alle necessità del momento, questo periodo estivo potrebbe spingervi a mettere a frutto queste capacità di equilibrio.

State facendo tutto quello che potete, provate a concentrarvi sulle vostre vulnerabilità e fate sapere ai vostri cari come vorreste che si comportassero, mentre siete impegnati ad affrontare le vostre sfide.

Cancro – In questo periodo estivo potreste essere intrappolati in un ciclo infinito nella vostra vita amorosa. Potreste anche dire ‘No, non di nuovo’. Abbiate più fiducia in voi stessi, abbiate il coraggio di spezzare questo schema e guarire la vostra relazione amorosa, oppure aprite le porte a un nuovo amore. Le stelle sono felici di offrirvi assistenza e di darvi ottimi consigli. Se avete un lavoro, cercate di trovare qualche ora per coltivare la vostra vita personale e i vostri rapporti.

Fidatevi del vostro istinto e fate le vostre mosse. La comunicazione può anche avvenire con delicatezza e le stelle dell’amore sono qui per aiutarvi. È ora di mettere in pratica i vostri pensieri, i vostri sogni.

Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Sebbene una leonessa sappia essere feroce, è anche una sua scelta quella di allevare la sua famiglia. Che voi siate un uomo o una donna, ricordate che indipendenza e amore possono coesistere in maniera sana ed equilibrata. Potete essere ambiziosi, affermare i vostri limiti ed essere comunque un fannullone che stravede per i propri cari. In questa stagione estiva, rivendicate questa parte della vostra personalità e non lasciate che il vostro passato o le aspettative degli altri nei vostri confronti vi trattengano in alcun modo.

Siete divinamente supportati dalle vostre stelle, vivete la vita con quella morbidezza nel cuore.

Vergine – Ci sono delle eccezioni a tutte le regole, soprattutto quando l’amore fa parte del mix. Anche se non tutto può essere giusto in guerra e in amore, molte cose sono giustificate. Ignorate qualsiasi piccola bugia e allargate i vostri punti di vista. Rimanere bloccati nei nodi e negli aghi non vi permetterà di contemplare il bellissimo arazzo che il destino tesse per voi. Riprendete il vostro potere in questo periodo estivo, optando per una mentalità sana ed emotiva. Se il passato si ripresenta nel vostro presente, sapete benissimo cosa dovete fare. Ma qualunque cosa sia, ricordate di vedere entrambi i lati della medaglia prima di trarre conclusioni affrettate.

Bilancia – Stanno accadendo molte cose dentro di voi. Il vostro unico obiettivo è cercare di diventare una persona con un cuore grande. A volte i vostri cari si comportano in maniera strana a causa di cose che potrebbero essere importanti per loro, non per voi. E anche se potreste avere la sensazione di aver guidato la barca da soli per troppo tempo, non sarebbe tutta la verità e lo sapete benissimo. In questa stagione estiva, dovreste focalizzarvi maggiormente sulla vostra salute e poi su tutto il resto. Rompete questo ciclo che è durato per troppi anni, abbracciate la vostra nuova personalità e prendete la vita con più filosofia. Amore significa passione, avere qualcuno a cui importa di voi, anche se a modo suo.

Scorpione – Come farà una persona a sapere come vi sentite se non glielo dite? Vivere nella solitudine e isolarvi dal mondo vi fa sentire più soli. Raggiungere una persona cara quando vi sentite vulnerabili e lasciarla entrare nel vostro cuore rende il legame più forte. Non dovete essere sempre equilibrati. Chiedete aiuto quando affrontate le sfide più toste, date priorità alla vostra vita e ai vostri bisogni, uscite e incontrate le persone che contano molto per voi e fidatevi del vostro istinto su tutto il resto. I vostri cari devono sapere che anche voi li amate, andate avanti e confessate che vi sentite come un fantasma quando loro non sono nei paraggi.

Astrologia per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – Nel periodo estivo potreste essere più interessati ai vostri doveri e ai vostri obiettivi piuttosto che alla vostra vita amorosa. La verità è che non riuscite ad aprirvi completamente all’amore, segnate i confini nelle relazioni intime. Indovinate cosa comportano i confini sani? Una relazione armoniosa, equilibrata e piena d’amore reciproco. Tenete bene a mente che solo affrontando le sfide più difficili che la vita vi offre riuscirete a vedere le stelle. Prendete il comando della vostra vita, accendete il motore e percorrete la vostra strada. Chi va piano va sano e va lontano.

Capricorno – Non importa quanto l’amore riempia la vostra vita, purché voi sappiate che il vostro cuore risplende del suo caldo sole.

Se siete scettici, le stelle vogliono che voi permettiate all’amore di invadere la vostra vita: non ve ne pentirete. Alcuni appartenenti al segno del Capricorno potrebbero scoprire che certe relazioni non funzionano per loro. Questa ritrovata consapevolezza vi sta donando un grande potere, quello di sentirvi a vostro agio con il fatto che, proprio come voi non siete fatti per stare con chiunque, gli altri potrebbero non essere alla vostra altezza. Questo è un periodo in cui seguire il vostro istinto vi ricompensa pesantemente e amare voi stessi vi regala un frutteto che riempie la vostra vita di generosità.

Acquario – Questa estate potreste mettere in scena importanti cicli karmici. Che si tratti di amicizie, relazioni intime o altri tipi di legami.

Sembra quasi che il vostro cuore stia piangendo e voi vogliate solo urlare chiedendo alle stelle di intervenire, e proprio in quel momento il vostro cuore si espande, oppure iniziate a vedere una prospettiva diversa delle cose intorno a voi. Anche se avete la sensazione di attraversare questo brusco risveglio da soli mentre gli altri sono ignari di ciò che provate, le stelle vi proteggono sempre. Mettete in stand-by i rumori della vostra testa, seguite le cose che vi fanno felici, concentratevi sulle vostre passioni e sui vostri obiettivi e lasciate che questo diboscamento nel vostro cuore avvenga per fare spazio a un nuovo giardino pieno dei vostri fiori preferiti.

Pesci – Man mano che evolvete, cresce anche la vostra comprensione e definizione di amore.

Alcuni Pesci potrebbero sentirsi stanchi di restare in secondo piano e altri potrebbero addirittura sentire il bisogno di affermarsi in maniera diversa. Qualunque cosa voi stiate vivendo durante queste montagne russe, ricordate che questa fase non durerà a lungo. Esplorate i vostri nuovi bisogni e affrontare gli ostacoli che si presentano nelle vostre relazioni. Mentre lo fate, cercate di ascoltare attentamente i problemi o i punti di vista del vostro interlocutore e, se questo rapporto è ancora valido, sforzatevi di trovare la soluzione giusta per tenerlo in vita.