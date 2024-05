L’Oroscopo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di giovedì 16 maggio. In analisi la sestina relativa al filotto compreso da Bilancia a Pesci. Ad avere la meglio la Bilancia, considerata in periodo da cinque stelle. Poco o nulla in programma, invece, per Scorpione, Capricorno e Acquario.

Previsioni astrologiche del 16 maggio da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata di giovedì si prospetta più che positiva, specialmente in amore. Potremmo addirittura affermare che sarà quasi certamente fortunata. L'atmosfera generale sarà carica di aspettative per delle situazioni che al momento sono ancora in fase di sviluppo: pazientare sarà fondamentale.

La vostra sfera emotiva diventerà sempre più stabile, regalandovi la tanto desiderata pace interiore. Questa stabilità permetterà alle coppie di concentrarsi maggiormente sui progetti comuni, promuovendo una rinascita speciale della relazione. Per i single, spesso le belle sorprese arrivano all'improvviso, facendovi sentire in paradiso. Arriverà un'opportunità per approfondire un legame che vi interessa molto. Per quanto riguarda il lavoro, si prevede un umore brillante e un grande ottimismo.

Scorpione: ★★★. Il prossimo giovedì sarà influenzato da posizioni astrali a bassa energia. Ciò si tradurrà in un'andatura sottotono: è importante concedere tempo al tempo, evitando di affrettarsi e di dare per scontate le cose nei rapporti con gli altri.

La fiducia e la complicità devono rimanere al primo posto. Per quanto riguarda i sentimenti, potrebbero emergere nuovi problemi che si presenteranno in modo inopportuno. Tuttavia, non arrendetevi se siete già in coppia, poiché le stelle saranno sempre al vostro fianco e vi aiuteranno a trovare le soluzioni migliori ai problemi.

Per i single, la comunicazione, l'intuito e la saggezza potrebbero essere compromessi da alcune dissonanze planetarie. È importante evitare discussioni inutili e, se proprio necessario, concentrarsi solo su ciò che deve essere detto. Nel lavoro, dedicatevi a sistemare i bilanci, controllare le spese recenti e pianificare eventuali pagamenti o acquisti.

Sagittario: ★★★★. Solita routine. In generale, non ci saranno particolari sorprese e le cose procederanno in modo tranquillo. Per quanto riguarda l'amore, gli astri vedono la relazione di coppia romantica, solida sotto vari aspetti: la sincerità e il buon dialogo saranno punti fermi su cui potrete contare, specialmente in momenti critici. Chi vive una situazione affettiva instabile o poco serena, potrebbe sentirsi tentato da un'avventura sentimentale. Tuttavia, state attenti: uscire dai confini della relazione potrebbe portare solo altri problemi. Per i single, è il momento di dire basta! Fermatevi dal tormentare la mente con mille problemi, molti dei quali irrilevanti. Rilassatevi e godetevi le piccole gioie della vita quotidiana, senza focalizzarsi su situazioni al di fuori della realtà.

Nel lavoro, gli astri favoriranno il raggiungimento di nuovi obiettivi. Seguite l'istinto!

Oroscopo e stelle del 16 maggio da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Questo centro settimana potrebbe portare una giornata piuttosto complicata. Se pensate che qualcuno sia direttamente responsabile del vostro malumore, potreste trovarvi fuori strada. Sappiate che eventuali tensioni si dissiperanno solo se riuscirete a rimuovere la causa radice del problema. In amore, sarà difficile mantenere la calma, sapendo che le stelle potrebbero mettervi in difficoltà. Se riceverete critiche, per evitare di causare fratture irreparabili lasciate correre. Anche il partner potrebbe essere più incline alle liti: se saprete gestire la situazione in modo appropriato, potrete affrontare serenamente ciò che vi disturba.

Per i single, nonostante alcune contrarietà, evitate di sfogarvi con chi vi sta vicino. Se le cose non vanno come vorreste, prendetevi del tempo per valutare la situazione e riflettere. Nel lavoro, non scoraggiatevi: avrete presto un'altra occasione.

Acquario: ★★★. Si profila l'arrivo di una giornata poco positiva, questo è quasi certo. In questa fase mediana della settimana potrebbe ancora persistere un po' di stanchezza o una scarsa voglia di reagire. Anche se restare in silenzio potrebbe sembrare inizialmente la soluzione migliore, a lungo andare potrebbe dare l'impressione di una tacita ammissione di colpa: pesate pro e contro. In amore, il partner potrebbe toccare le vostre corde sensibili proprio nei punti più dolorosi, scatenando sospetti e rivendicazioni.

Mantenete la calma, cercate piuttosto di pensare positivo, non lasciatevi abbattere da piccole crisi: ricordate, non tutti i giorni sono perfetti. Per i single, potrebbe essere il momento di riflettere su alcuni comportamenti. Gli amici potrebbero lamentarsi: forse, avete ridotto troppo il cerchio sociale, escludendo persone. Nel lavoro, alcune piccole opportunità in più: non aspettatevi risultati straordinari.

Pesci: ★★★★★. Giornata estremamente gaio, con opportunità fortunate. Per quanto riguarda i sentimenti, regnerà la tranquillità nel vostro cuore. Le stelle riporteranno alla vostra mente piacevoli ricordi: sorprenderete il partner con gesti davvero emozionanti. Potreste persino realizzare un desiderio precedentemente espresso, regalando così un'improvvisa gioia.

Per i single, potrebbero sorgere dubbi riguardo al futuro amoroso, che al momento appare piuttosto incerto. Nonostante ciò, non preoccupatevi: l'amore arriverà anche per voi, è solo questione di attendere il momento giusto. Inoltre, una persona del Cancro o del Sagittario potrebbe mostrare un interesse speciale nei vostri confronti: forse l'anima gemella è già qui. Nel lavoro, è consigliabile mantenere la calma. Il periodo è favorevole, perché agire d'impulso?