L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali di lunedì 20 maggio. In analisi la seconda tranche zodiacale, nel contesto messa in relazione con il primo giorno della settimana. Al massimo della positività questo lunedì risultano essere Scorpione, Acquario e Pesci. Ottimo periodo in campo lavorativo e amoroso anche per Sagittario e Capricorno. Drastico calo invece per i nati in Bilancia.

Previsioni astrologiche del 20 maggio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Gli astri prevedono una giornata sottotono. Potrebbero emergere critiche insensate o maldicenze alle vostre spalle, probabilmente alimentate da invidia.

In amore potrebbero esserci piccoli screzi che potrebbero sfociare in litigi passeggeri, soprattutto verso la fine della giornata. Con il tempo tutto si risolverà e l'armonia verrà ristabilita ma sarà necessario un certo impegno. Durante questa giornata alcune situazioni tenderanno all'instabilità, quindi mantenete alta la concentrazione e prestate attenzione alle circostanze critiche. I single farebbero meglio a evitare relazioni poco appaganti. Smettete di cercare continuamente, perché questo non porterà nulla di concreto! Nel lavoro potreste incontrare piccoli imprevisti che vi costringeranno a prolungare l'orario: armatevi di pazienza.

Scorpione: ★★★★★. Il prossimo lunedì sarà una giornata perfetta, particolarmente favorevole per le questioni d'amore.

In generale sarà possibile risolvere problemi o prendere decisioni importanti. Nei sentimenti, specialmente per le coppie, la sintonia con il partner riprenderà vigore. Basterà uno sguardo per capirsi al volo! Sarà piacevole ritrovare la serena complicità e il piacere di chiacchierare come in passato. Preparatevi a viaggiare come facevate tempo fa.

Single sarete molto interessati ai rapporti interpersonali, dotati di un atteggiamento intrigante e spontaneo. Se cercate novità nei sentimenti mettetevi in contatto con persone che apprezzano il dialogo. Nel lavoro gli aspetti astrologici vi solleveranno il morale e porteranno soddisfazioni economiche.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 20 maggio prevede una giornata abbastanza buona con qualche momento meno piacevole, ma gestibile.

Questa prima parte della settimana potrebbe offrire di più, ma potrebbe anche andare peggio, quindi cercate di vedere "il bicchiere mezzo pieno". In campo sentimentale concedetevi qualche strappo alla regola, anche se ciò vi spaventasse. È il momento di lasciarsi andare completamente dal punto di vista passionale: vivrete grandi emozioni nelle prossime ventiquattro ore! Single, potrebbe essere una giornata un po' difficile per quanto riguarda la fortuna o altre questioni: sentirete un po' di agitazione. Nel lavoro, armatevi di buonsenso per distinguere le proposte interessanti da quelle inaffidabili. Situazioni complicate richiederanno astuzia e tempismo.

Oroscopo e stelle del 20 maggio, previsioni da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo sereno. La vostra giornata sarà positiva e potrebbe portare l'occasione tanto attesa per cambiare l'attuale destino. In campo sentimentale farete di tutto per ritrovare l'affiatamento con il partner e le stelle prometteranno un crescendo di emozioni. Se nasceranno incomprensioni, mantenete il controllo delle emozioni: tutto si risolverà con calma, affetto e pazienza. Sfruttate al massimo questo bel momento dedicando più tempo alla persona amata, in modo da perfezionare ancora di più il rapporto. Single, se inquietudini o timori tentassero di condurvi fuori pista, non ingaggiate un braccio di ferro con chi vi sta a cuore.

Nel lavoro, l'intuito sostenuto dalla logica darà vita a buone idee. Sarete concentrati e produttivi.

Acquario: ★★★★★. L'astrologia quotidiana preannuncia un ottimo lunedì, splendidamente caratterizzato dalla generosa Luna in Bilancia. In ambito sentimentale, esaltati dall'aria estiva e dalla voglia di respirare mare, sarete euforici, vivaci e coinvolgenti con chi vi circonda. La fantasia non avrà limiti e le opportunità di serenità saranno numerose. Nella vita di coppia, vivrete una serie di felici sorprese e inaspettate dolcezze. Single, instaurerete rapidamente nuovi rapporti, ampliando il vostro giro di conoscenze e godendovi una giornata piena di incontri. Nel lavoro, gli astri favoriranno la conclusione di affari importanti.

Le vostre aspettative e desideri si realizzeranno presto: vi sentirete valorizzati.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 20 maggio, annuncia un periodo davvero spettacolare. La passione esploderà nella vita di molti del segno, rendendo ogni momento indimenticabile. Un cielo favorevole porterà fantasia, novità e una forte voglia di fare in quasi tutti i settori. In amore sarete estremamente romantici, grazie alla presenza di una meravigliosa Luna in Bilancia. Avrete il desiderio di trascorrere una giornata spensierata con la dolce metà e la serata sarà altrettanto speciale. Single, la giornata sarà rilassante e piacevole. Non cercate emozioni galanti dalle stelle, ma godetevi la vostra condizione attuale in vista di un futuro promettente. Nel lavoro, le prospettive astrali sono eccellenti. I prossimi contratti favoriranno successi concreti.